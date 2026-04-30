Feriado de 1º de maio: veja o que abre e o que fecha em São Paulo

O feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira, 1º de maio, altera o funcionamento de bancos, comércio e serviços públicos em todo o país. A maior parte dos atendimentos presenciais será suspensa, enquanto atividades essenciais seguem em regime de plantão.

A data marca as lutas históricas da classe trabalhadora por direitos. No Brasil, o Dia do Trabalho é feriado nacional desde a Lei nº 662, de 1949. Além de manifestações organizadas por centrais sindicais, o 1º de maio também é associado a eventos culturais e de lazer em diversas cidades.

Veja o que abre e o que fecha

Serviços públicos funcionam em esquema de plantão

Repartições públicas não terão expediente durante o feriado. Permanecem em funcionamento apenas serviços essenciais, como saúde, segurança, transporte e abastecimento de água e energia.

Hospitais e unidades de emergência operam normalmente.

Bancos fecham, mas Pix funciona

As agências bancárias não abrem na sexta-feira. Contas com vencimento no dia podem ser pagas na segunda-feira, 4, sem cobrança de juros, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O sistema Pix segue disponível normalmente. Já caixas eletrônicos podem funcionar, dependendo da instituição.

Bolsa de Valores não opera

A B3, bolsa de valores de São Paulo, não terá negociações no feriado. As operações serão retomadas na segunda-feira.

INSS e Correios fecham

As agências do INSS ficam fechadas e retomam o atendimento presencial na segunda-feira. O telefone 135 segue disponível para informações, com atendimento humano normalizado no próximo dia útil.

Os Correios também não funcionam na sexta-feira. As atividades voltam ao normal na segunda, enquanto unidades que abrem aos sábados mantêm o funcionamento habitual.

Comércio e shoppings têm horário facultativo

O funcionamento do comércio de rua é facultativo e varia conforme decisão dos lojistas.

Já os shoppings operam com horários reduzidos:

Lojas: das 14h às 20h

Alimentação e lazer: das 12h às 21h

Postos de combustíveis abrem normalmente

Os postos de gasolina devem funcionar normalmente, seguindo regra da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que exige operação diária.

Rodízio suspenso em São Paulo

Na cidade de São Paulo, o rodízio municipal de veículos será suspenso na sexta-feira. Carros com placas finais 9 e 0 podem circular normalmente no centro expandido.

A restrição volta a valer na segunda-feira. Já a circulação de caminhões segue com as regras habituais.

Transporte público terá horários especiais

Durante o feriado, metrô e trens operam com programação diferenciada, semelhante a fins de semana.

Linhas podem ter reforço de frota conforme a demanda, especialmente em eventos na cidade.