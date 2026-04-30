Feriado de 1º de maio: veja o que abre e o que fecha em São Paulo

Dia do Trabalho: serviços têm funcionamento alterado em todo o país no feriado de 1º de maio (diegograndi/Getty Images)
Redatora
Publicado em 30 de abril de 2026 às 20h59.
O feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira, 1º de maio, altera o funcionamento de bancos, comércio e serviços públicos em todo o país. A maior parte dos atendimentos presenciais será suspensa, enquanto atividades essenciais seguem em regime de plantão.
A data marca as lutas históricas da classe trabalhadora por direitos. No Brasil, o Dia do Trabalho é feriado nacional desde a Lei nº 662, de 1949. Além de manifestações organizadas por centrais sindicais, o 1º de maio também é associado a eventos culturais e de lazer em diversas cidades.
Repartições públicas não terão expediente durante o feriado. Permanecem em funcionamento apenas serviços essenciais, como saúde, segurança, transporte e abastecimento de água e energia.
Hospitais e unidades de emergência operam normalmente.
As agências bancárias não abrem na sexta-feira. Contas com vencimento no dia podem ser pagas na segunda-feira, 4, sem cobrança de juros, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
O sistema Pix segue disponível normalmente. Já caixas eletrônicos podem funcionar, dependendo da instituição.
A B3, bolsa de valores de São Paulo, não terá negociações no feriado. As operações serão retomadas na segunda-feira.
As agências do INSS ficam fechadas e retomam o atendimento presencial na segunda-feira. O telefone 135 segue disponível para informações, com atendimento humano normalizado no próximo dia útil.
Os Correios também não funcionam na sexta-feira. As atividades voltam ao normal na segunda, enquanto unidades que abrem aos sábados mantêm o funcionamento habitual.
O funcionamento do comércio de rua é facultativo e varia conforme decisão dos lojistas.
Já os shoppings operam com horários reduzidos:
Os postos de gasolina devem funcionar normalmente, seguindo regra da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que exige operação diária.
Na cidade de São Paulo, o rodízio municipal de veículos será suspenso na sexta-feira. Carros com placas finais 9 e 0 podem circular normalmente no centro expandido.
A restrição volta a valer na segunda-feira. Já a circulação de caminhões segue com as regras habituais.
Durante o feriado, metrô e trens operam com programação diferenciada, semelhante a fins de semana.
Linhas podem ter reforço de frota conforme a demanda, especialmente em eventos na cidade.