Inteligência Artificial

O que é “hallucination”, fenômeno apontado como o maior risco da IA

Erros em respostas geradas por inteligência artificial levantam alertas sobre confiabilidade e exigem atenção redobrada no uso da tecnologia

Respostas confiantes nem sempre significam informações corretas quando o assunto é inteligência artificial (oxygen/Getty Images)

Respostas confiantes nem sempre significam informações corretas quando o assunto é inteligência artificial (oxygen/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 1 de maio de 2026 às 07h32.

Respostas convincentes, bem escritas e, ainda assim, incorretas. Esse é o centro do que especialistas chamam de “hallucination”, um fenômeno em que sistemas de inteligência artificial geram informações imprecisas ou completamente falsas, mas apresentadas como se fossem verdadeiras.

O tema tem ganhado relevância à medida que ferramentas baseadas em IA passam a ser usadas em tarefas do dia a dia, do estudo ao ambiente corporativo.

O que é “hallucination”

O termo é usado para descrever situações em que a IA “inventa” dados, interpretações ou até referências que não existem.

Isso pode incluir números incorretos, explicações distorcidas ou citações que parecem reais, mas não podem ser verificadas.

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Diferente de um erro comum, o problema está na forma como a resposta é apresentada: com estrutura lógica e linguagem segura, o que pode dificultar a identificação da falha.

Por que isso acontece

Modelos de linguagem não “sabem” fatos da mesma forma que humanos. Eles funcionam a partir de padrões aprendidos em grandes volumes de texto, prevendo a sequência mais provável de palavras para responder a uma pergunta.

Nesse processo, quando não há informação suficiente ou quando o tema é muito específico, a IA pode preencher lacunas com conteúdos plausíveis, mas incorretos.

O resultado é uma resposta que soa coerente, mas não necessariamente verdadeira.

O fenômeno se torna mais crítico em contextos que exigem precisão, como informações financeiras, jurídicas ou de saúde.

Nesses casos, uma resposta incorreta pode levar a decisões equivocadas ou interpretações erradas.

Também há risco em tarefas acadêmicas ou profissionais, quando dados gerados pela IA são utilizados sem verificação prévia.

Como reduzir o impacto

Especialistas recomendam algumas práticas para diminuir a ocorrência de “hallucination”:

  • Verificar informações em fontes confiáveis
  • Solicitar referências ou explicações adicionais
  • Evitar depender da IA como única fonte de verdade
  • Refinar perguntas para torná-las mais específicas

Essas medidas ajudam a identificar possíveis inconsistências e aumentam a qualidade das respostas obtidas.

À medida que a tecnologia evolui, empresas e desenvolvedores buscam reduzir esses erros, mas o papel do usuário segue essencial: interpretar, questionar e validar a informação recebida.

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