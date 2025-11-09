MEC divulga tema da redação do Enem 2025; saiba qual é

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na tarde deste domingo, 9, o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Nesta edição, os participantes escreveram sobre a "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

A avaliação, aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ocorre em 1.804 municípios brasileiros e será dividida em dois domingos consecutivos — dias 9 e 16 de novembro.

Neste primeiro dia, os participantes terão 5 horas e 30 minutos para responder a 45 questões e elaborar uma redação dissertativo-argumentativa.

A redação, que vale até 1.000 pontos, deve ser escrita em até 30 linhas, com base em textos motivadores e na proposta apresentada pelo exame.

Quais são as competências exigidas na redação do Enem?

Segundo o Inep, ao elaborar a redação, os participantes devem ficar atentos às competências que serão exigidas do texto:

Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento, também chamado de repertório sociocultural, tenham relação com o tema proposto para desenvolver o texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Organização das informações, dos fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Proposta de intervenção (solução) para o problema abordado.

Histórico de temas que foram redação do Enem

2024 "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil"

2023 " Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil"

2022 "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil"

2021 "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil" (tema do Enem impresso e digital)

2020 "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira" (tema do Enem impresso)

2020 "O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil" (tema do Enem digital)

2019 "Democratização do acesso ao cinema no Brasil"

2018 "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet"

2017 "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil"

2016 "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil"

2015 "A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira"

2014 "Publicidade infantil em questão no Brasil"

2013 "Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil"

2012 "Movimento imigratório para o Brasil no século 21"

2011 "Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado"

2010 "O trabalho na construção da dignidade humana"

2009 "O indivíduo frente à ética nacional"

2008 "Como preservar a floresta Amazônica"

2007 "O desafio de se conviver com a diferença"

2006 "O poder de transformação da leitura"

2005 "O trabalho infantil na realidade brasileira"

2004 "Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação"

2003 "A violência na sociedade brasileira: como mudar as regras desse jogo?"

2002 "O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita?"

2001 "Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar interesses em conflito?"

2000 "Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional?"

1999 "Cidadania e participação social"

1998 "Viver e aprender"

Veja o calendário completo do Enem 2025

