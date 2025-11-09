MEC divulga tema da redação do Enem 2025; saiba qual é

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na tarde deste domingo, 9, o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Nesta edição, os participantes escreveram sobre a "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.
A avaliação, aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ocorre em 1.804 municípios brasileiros e será dividida em dois domingos consecutivos — dias 9 e 16 de novembro.
Neste primeiro dia, os participantes terão 5 horas e 30 minutos para responder a 45 questões e elaborar uma redação dissertativo-argumentativa.
A redação, que vale até 1.000 pontos, deve ser escrita em até 30 linhas, com base em textos motivadores e na proposta apresentada pelo exame.
Quais são as competências exigidas na redação do Enem?
Segundo o Inep, ao elaborar a redação, os participantes devem ficar atentos às competências que serão exigidas do texto:
- Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;
- Aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento, também chamado de repertório sociocultural, tenham relação com o tema proposto para desenvolver o texto dissertativo-argumentativo em prosa.
- Organização das informações, dos fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista;
- Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;
- Proposta de intervenção (solução) para o problema abordado.
Histórico de temas que foram redação do Enem
- 2024 "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil"
- 2023 "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil"
- 2022 "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil"
- 2021 "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil" (tema do Enem impresso e digital)
- 2020 "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira" (tema do Enem impresso)
- 2020 "O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil" (tema do Enem digital)
- 2019 "Democratização do acesso ao cinema no Brasil"
- 2018 "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet"
- 2017 "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil"
- 2016 "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil"
- 2015 "A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira"
- 2014 "Publicidade infantil em questão no Brasil"
- 2013 "Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil"
- 2012 "Movimento imigratório para o Brasil no século 21"
- 2011 "Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado"
- 2010 "O trabalho na construção da dignidade humana"
- 2009 "O indivíduo frente à ética nacional"
- 2008 "Como preservar a floresta Amazônica"
- 2007 "O desafio de se conviver com a diferença"
- 2006 "O poder de transformação da leitura"
- 2005 "O trabalho infantil na realidade brasileira"
- 2004 "Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação"
- 2003 "A violência na sociedade brasileira: como mudar as regras desse jogo?"
- 2002 "O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita?"
- 2001 "Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar interesses em conflito?"
- 2000 "Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional?"
- 1999 "Cidadania e participação social"
- 1998 "Viver e aprender"
Veja o calendário completo do Enem 2025
Confira o calendário do exame deste ano:
- 9 de novembro: prova de linguagens (português e língua estrangeira), ciências humanas e redação;
- 16 de novembro: prova de ciências da natureza e matemática;
- Até 28 de novembro: divulgação do gabarito oficial;
- 16 de janeiro de 2026: divulgação do resultado;