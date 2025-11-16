Brasil

Enem: gabarito do 2º dia será divulgado até 1º de dezembro

As respostas precisam ser divulgadas até o 10º dia útil após o segundo dia de aplicação do exame, mas é provável que a divulgação seja antecipada

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 20h00.

Milhões de estudantes participaram neste domingo, 16, do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A última etapa da prova foi dividida em 45 perguntas objetivas de Ciências da Natureza, que envolve biologia, física e química, e 45 perguntas objetivas de Matemática. O gabarito oficial do Enem 2025, porém, pode ser publicado no Portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) entre esta segunda-feira, 17,  até 1º de dezembro.

De acordo com o edital, as respostas precisam ser divulgadas até o 10º dia útil após o segundo dia de aplicação do exame. Com essa contagem, o prazo final para a publicação é 1º de dezembro.

Os gabaritos das provas objetivas poderão ser conferidos na seção Provas e Gabaritos do portal do Inep. O participante poderá ter acesso aos seus resultados individuais do Enem 2025 mediante acesso com login único na página do participante.

Apesar do prazo, é bem provável que o gabarito seja divulgado antes. Na quinta, 13, o Inep surpreendeu ao antecipar a publicação da correção das provas de Português e Ciências Humanas, realizadas no último domingo, 9.

Essa foi a primeira vez que o Instituto divulgou o gabarito separadamente. Até o ano passado, eles eram publicados juntos, dias depois da data da segunda prova.

Como foi o 2° do Enem

Como mostrou a EXAME, a prova mais uma vez reafirmou a tendência de um exame mais direto, contextualizado e conectado ao cotidiano. As questões do segundo dia do Enem, distribuídas entre Matemática e Ciências da Natureza, misturaram temas atuais, referências culturais e situações reais, segundo professores que tiveram acesso ao material.

Entre os assuntos mais comentados estão o lagarto do deserto dos Estados Unidos — espécie cuja fisiologia inspirou a criação da semaglutida, substância usada em medicamentos como Ozempic —, o processo de fabricação de vacinas, mudanças climáticas, descarte inadequado de hormônios e até recordes de Usain Bolt, utilizados para discutir cálculos de velocidade.

A abordagem científica apareceu de forma contextualizada nas questões do Enem. Questões sobre remoção de CO₂ da atmosfera abriram espaço para discutir mitigação climática, enquanto o descarte indevido de hormônios foi associado à contaminação do solo e da água. A prova também retomou casos de poluição por óleo nos oceanos, reforçando a pauta ambiental.

