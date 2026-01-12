Sisu, Prouni e Fies: o que fazer com a nota do Enem?

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será disponibilizada para os participantes da prova neste mês. Com o resultado, é possível ingressar em diferentes universidades, utilizando programas como o Prouni e o Sisu.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), os resultados do Enem 2025 serão disponibilizados no dia 16 de janeiro de 2026, na página do participante do exame no site oficial da pasta.

Ao todo, mais de 4,8 milhões de pessoas se inscreveram na prova no ano passado.

Confira, abaixo, como usar sua nota no Enem e se inscrever para a faculdade.

Saiba o que é possível fazer com a nota do Enem:

Prouni

O Programa Universidade para Todos (Prouni) é um programa do Governo Federal que oferece bolsas de estudo para cursos na universidade, podendo ser integrais ou com 50% do valor da mensalidade do curso.

Para se inscrever no Prouni, é necessário ter feito o Enem em 2024 ou 2025 e atender alguns requisitos básicos, como ter cursado parte ou integralmente o ensino médio em uma universidade pública.

As inscrições para o programa começam no dia 26 de janeiro.

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa que permite que instituições públicas de ensino superior disponibilizem vagas para candidatos que tenham realizado o Enem.

Em 2026, serão 274,8 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 instituições. No entanto, o processo utilizará a nota do Enem de 2025 e dos últimos três anos.

A inscrição é gratuita, e o candidato poderá realizá-la no período de 19 a 23 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso.

Fies

Estudantes que fizeram o Enem também podem se inscrever para receber o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O programa ajuda alunos de cursos de graduação em instituições privadas a terem financiamento para os estudos.

Para isso, a universidade precisa estar cadastradas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e o aluno precisa ter participado do Enem e obtido nota igual a superior a 450 pontos, além de não ter zerado a redação e ter uma renda familiar de até três salários mínimos.

Universidades no exterior

Além dos programas de acesso à educação no Brasil, a nota do Enem também possibilita que estudantes cursem a universidade fora do país.

Um exemplo é Portugal, considerado o país com mais universidades que aceitam o Enem. Por conta de um acordo entre o governo brasileiro e instituições portuguesas, mais de 50 universidades lusitanas reconhecem a nota do exame para ingresso.

Outras nações na Europa, como o Reino Unido, a Irlanda e França também aceitam o Enem, além de países como os Estados Unidos e Canadá.