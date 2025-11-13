Brasil

Enem 2025: gabarito do 1º domingo sai nesta quinta; veja como consultar

O exame continua no próximo domingo, 16, com as provas de ciências da natureza e matemática

Enem 2025: mais de 3,5 milhões de estudantes fizeram a prova do primeiro dia (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08h03.

O primeiro domingo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizado no último domingo, 9, contou com a presença de 3,5 milhões de candidatos — o equivalente a 73% dos mais de 4,8 milhões de inscritos, segundo balanço preliminar divulgado pelo Ministério da Educação.

O gabarito oficial do primeiro dia de provas será divulgado nesta quinta-feira, 13 de novembro,. Os participantes podem acessar pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Pela primeira vez, as respostas corretas serão disponibilizadas em duas datas distintas — uma para cada domingo de aplicação. Até 2024, o Inep publicava os gabaritos de todas as áreas de conhecimento simultaneamente, após o segundo dia de exame.

Apesar da divulgação antecipada, o resultado final dos candidatos só será conhecido em janeiro de 2025.

O Enem usa um método estatístico chamado Teoria de Resposta ao Item (TRI), que avalia a coerência nas respostas. Assim, participantes que acertarem o mesmo número de questões podem receber notas diferentes, já que o sistema penaliza quando um estudante erra perguntas fáceis e acerta as difíceis.

Além de aumentar a precisão da nota, a TRI permite comparar desempenhos de edições diferentes e torna mais difícil que dois candidatos obtenham exatamente a mesma pontuação.

O Enem 2025 segue no próximo domingo, 16 de novembro, quando os participantes farão as provas de ciências da natureza e matemática.

Quando o gabarito do Enem 2025 será divulgado?

No último domingo, 9, o ministro Camilo Santana, em coletiva de imprensa na sede do Inep, informou que o gabarito do primeiro dia de prova será divulgado nesta quinta-feira, 13.

Quando é o Enem 2025? Veja o calendário completo

  • 9 de novembro: prova de linguagens (português e língua estrangeira), ciências humanas e redação;
  • 13 de novembro: gabarito do primeiro dia de prova;
  • 16 de novembro: prova de ciências da natureza e matemática;
  • 16 de janeiro de 2026: divulgação do resultado.

Para que serve o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelo estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O que vai cair no Enem?

Todos os anos, o Exame Nacional do Ensino Médio prepara questões divididas em cinco categorias: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação. É necessário estudar as matérias repassadas ao 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio para garantir uma boa nota no Enem.

 

