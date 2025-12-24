Quando sai o resultado do Enem 2025? Veja datas

Enem: notas serão divulgadas em janeiro (Getty Images)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08h00.
O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta semana o calendário o cronograma e os critérios do processo seletivo de 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
O processo utilizará a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2025 e dos últimos três anos.
Segundo calendário divulgado pelo INEP, os resultados individuais serão disponibilizados para os estudantes no dia 16 de janeiro de 2026.
O gabarito oficial do primeiro dia foi divulgado em 13 de novembro. As respostas do segundo dia de prova foram divulgadas no dia 20 de novembro.
Ao todo, mais de 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2025. A taxa de abstenção no segundo dia de provas foi de 30% dos inscritos.
No primeiro dia de prova, os candidatos realizaram uma redação sobre as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira e responderam 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas.
No segundo dia, foram respondidas 90 perguntas sobre Ciências da Natureza e Matemática.
Os resultados individuais do Enem 2025 serão disponibilizados no dia 16 de janeiro de 2026
Os candidatos poderão consultar suas notas, a partir do dia 16 de janeiro, na Página do Participante do Enem.
A partir do dia de divulgação dos resultados, o MEC tem o prazo de 60 dias para permitir o acesso do participante ao espelho da redação. O documento também ficará disponível na Página do Participante do Enem.
As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.