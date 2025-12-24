Quando sai o resultado do Enem 2025? Veja datas

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta semana o calendário o cronograma e os critérios do processo seletivo de 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O processo utilizará a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2025 e dos últimos três anos.

Segundo calendário divulgado pelo INEP, os resultados individuais serão disponibilizados para os estudantes no dia 16 de janeiro de 2026.

O gabarito oficial do primeiro dia foi divulgado em 13 de novembro. As respostas do segundo dia de prova foram divulgadas no dia 20 de novembro.

Ao todo, mais de 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2025. A taxa de abstenção no segundo dia de provas foi de 30% dos inscritos.

No primeiro dia de prova, os candidatos realizaram uma redação sobre as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira e responderam 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas.

No segundo dia, foram respondidas 90 perguntas sobre Ciências da Natureza e Matemática.

Quando sai o resultado do Enem?

Os resultados individuais do Enem 2025 serão disponibilizados no dia 16 de janeiro de 2026

Como acessar o resultado do Enem?

Os candidatos poderão consultar suas notas, a partir do dia 16 de janeiro, na Página do Participante do Enem.

Quando posso ver o espelho da redação?

A partir do dia de divulgação dos resultados, o MEC tem o prazo de 60 dias para permitir o acesso do participante ao espelho da redação. O documento também ficará disponível na Página do Participante do Enem.

Calendário completo do Enem 2025

20 de novembro: divulgação do gabarito do segundo dia do Enem.

16 de janeiro de 2026: divulgação do resultado.

Para que serve o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Cronograma Sisu 2026

Inscrição: 9 a 23 de janeiro de 2026

Chamada regular: 29 de janeiro de 2026

Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.