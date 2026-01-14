Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Insper divulga resultado do vestibular nesta quarta-feira,14; Veja como consultar os aprovados

Lista de classificados em 1ª chamada e resultado das bolsas estarão disponíveis no site oficial da instituição

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 05h09.

O Insper divulga nesta quarta-feira, 14 de janeiro, o resultado do vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2026, além da lista de candidatos aprovados em 1ª chamada e o resultado do processo de concessão de bolsas para quem participou da seleção via vestibular.

Os candidatos poderão acessar a lista de aprovados e as orientações de matrícula diretamente no site oficial. As informações foram retiradas do edital do processo seletivo 2026 da graduação do Insper e podem sofrer alterações.

Qual é o prazo para matrícula?

Quem for aprovado na 1ª chamada deverá realizar a matrícula entre os dias 14 e 17 de janeiro de 2026. O processo será feito de forma digital, conforme instruções disponibilizadas pela instituição.

O resultado do processo de concessão de bolsas de estudos para candidatos do exame vestibular também será publicado nesta quarta-feira (14/01). Os aprovados nas bolsas devem seguir o mesmo calendário de matrícula.

Quando saem as próximas chamadas do vestibular Insper?

A segunda chamada será divulgada entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2026, seguida da terceira chamada, que será publicada entre os dias 28 e 30 de janeiro.

Já os candidatos aprovados por meio de outras modalidades, como ENEM, SAT, IB e seleção olímpica, também terão os nomes divulgados nesse mesmo período, de 28 a 30 de janeiro.

Veja o cronograma:

EtapaData
Resultado das bolsas (Exame Vestibular)14/01/2026
Divulgação da 1ª chamada (Vestibular)14 a 17/01/2026
Divulgação da 2ª chamada (Vestibular)21 a 24/01/2026
Divulgação da 3ª chamada (Vestibular)28 a 30/01/2026
1ª chamada – ENEM, SAT, IB, Olímpica28 a 30/01/2026
Início das atividades de boas-vindas02/02/2026
Início do semestre letivo09/02/2026
Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingGraduaçãoGraduação Escola de Negócios Saint PaulVestibularesSaint Paul

Mais de Carreira

Por que o co-CEO da Netflix lê ficção para liderar — e o que isso ensina sobre decisões difíceis

Quer ser promovido em 2026? Faça isso e construa sua comunicação estratégica

Executivos revelam três hábitos que moldam líderes e aceleram carreiras

'Aprendi que todos nós precisamos agir' — o impacto desse projeto escolar que leva jovens à Amazônia

Mais na Exame

Pop

BBB 26: entenda a dinâmica da 1ª semana do programa

Minhas Finanças

Mega-Sena: resultado do concurso 2.959; prêmio é de R$ 18,5 milhões

Um conteúdo Esfera Brasil

Brasil anuncia a construção do primeiro hospital inteligente do SUS

Um conteúdo SBT News

Defensoria Pública do DF abre procedimento para apurar saúde de Bolsonaro na prisão