Insper divulga resultado do vestibular nesta quarta-feira,14; Veja como consultar os aprovados

O Insper divulga nesta quarta-feira, 14 de janeiro, o resultado do vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2026, além da lista de candidatos aprovados em 1ª chamada e o resultado do processo de concessão de bolsas para quem participou da seleção via vestibular.

Os candidatos poderão acessar a lista de aprovados e as orientações de matrícula diretamente no site oficial. As informações foram retiradas do edital do processo seletivo 2026 da graduação do Insper e podem sofrer alterações.

Qual é o prazo para matrícula?

Quem for aprovado na 1ª chamada deverá realizar a matrícula entre os dias 14 e 17 de janeiro de 2026. O processo será feito de forma digital, conforme instruções disponibilizadas pela instituição.

O resultado do processo de concessão de bolsas de estudos para candidatos do exame vestibular também será publicado nesta quarta-feira (14/01). Os aprovados nas bolsas devem seguir o mesmo calendário de matrícula.

Quando saem as próximas chamadas do vestibular Insper?

A segunda chamada será divulgada entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2026, seguida da terceira chamada, que será publicada entre os dias 28 e 30 de janeiro.

Já os candidatos aprovados por meio de outras modalidades, como ENEM, SAT, IB e seleção olímpica, também terão os nomes divulgados nesse mesmo período, de 28 a 30 de janeiro.

Veja o cronograma: