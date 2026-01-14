Insper divulga resultado do vestibular nesta quarta-feira,14; Veja como consultar os aprovados

Redação Exame
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 05h09.
O Insper divulga nesta quarta-feira, 14 de janeiro, o resultado do vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2026, além da lista de candidatos aprovados em 1ª chamada e o resultado do processo de concessão de bolsas para quem participou da seleção via vestibular.
Os candidatos poderão acessar a lista de aprovados e as orientações de matrícula diretamente no site oficial. As informações foram retiradas do edital do processo seletivo 2026 da graduação do Insper e podem sofrer alterações.
Quem for aprovado na 1ª chamada deverá realizar a matrícula entre os dias 14 e 17 de janeiro de 2026. O processo será feito de forma digital, conforme instruções disponibilizadas pela instituição.
O resultado do processo de concessão de bolsas de estudos para candidatos do exame vestibular também será publicado nesta quarta-feira (14/01). Os aprovados nas bolsas devem seguir o mesmo calendário de matrícula.
A segunda chamada será divulgada entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2026, seguida da terceira chamada, que será publicada entre os dias 28 e 30 de janeiro.
Já os candidatos aprovados por meio de outras modalidades, como ENEM, SAT, IB e seleção olímpica, também terão os nomes divulgados nesse mesmo período, de 28 a 30 de janeiro.
|Etapa
|Data
|Resultado das bolsas (Exame Vestibular)
|14/01/2026
|Divulgação da 1ª chamada (Vestibular)
|14 a 17/01/2026
|Divulgação da 2ª chamada (Vestibular)
|21 a 24/01/2026
|Divulgação da 3ª chamada (Vestibular)
|28 a 30/01/2026
|1ª chamada – ENEM, SAT, IB, Olímpica
|28 a 30/01/2026
|Início das atividades de boas-vindas
|02/02/2026
|Início do semestre letivo
|09/02/2026