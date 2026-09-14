O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a crescer após duas semanas de estabilidade e lidera a simulação de primeiro turno, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 14.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) também avançou na última semana, chegou a 37% e segue na segunda colocação.

A distância entre os dois principais candidatos é de cinco pontos percentuais, fora da margem de erro.

Na comparação com o levantamento divulgado na última terça-feira, 8 de setembro, Lula cresce três pontos percentuais, de 39% para 42%. Flávio avançou dois pontos percentuais, saindo de 35% para 37%. Os dois estavam tecnicamente empatados na pesquisa anterior. Lula agora lidera de forma isolada.

Entre os demais nomes testados no cenário principal, o escritor Augusto Cury (Avante) caiu novamente e agora aparece com 6% das intenções de voto. O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) tem 5%, enquanto o presidente do partido Missão, Renan Santos, pontua com 2%. O ex-governador Romeu Zema (Novo) e Samara (UP) marcam 1% cada.

Votos em branco, nulos e em nenhum candidato somam 4%, e os que não sabem ou não responderam representam 2%.

Essa é a primeira pesquisa a captar a reação do eleitorado a toda a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal e a quebra de sigilo dos casos do Banco Master e do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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O cruzamento dos dados demográficos no primeiro turno evidencia as bases consolidadas de cada projeto político. Lula possui ampla vantagem no Nordeste, onde atinge 57% das intenções de voto contra 27% do adversário, e entre eleitoras do sexo feminino (47% a 33%).

O petista também domina no estrato de menor renda, anotando 53% entre quem ganha até um salário mínimo.

Além disso, Lula voltou a crescer entre os eleitores não polarizados, saindo de 29% para 38%, e também teve um avanço relevante entre os beneficiários do Bolsa Família, crescendo 13 pontos percentuais nesse recorte.

Por outro lado, Flávio Bolsonaro lidera entre os eleitores evangélicos, extrato em que alcança 52% contra 27% do petista. O senador também possui sua melhor performance na região Sul do país, marcando 61% frente a 25% do atual presidente, além de obter vantagem no eleitorado masculino (42% a 37%).

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentado a nenhum nome, Lula marca 40% e o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) registra 34%. Não sabe ou não respondeu, chegou ao menor patamar da série histórica, cerca de 10%.

O levantamento também mediu a rejeição líquida aos postulantes ao Palácio do Planalto entre os eleitores que os conhecem. O influenciador Renan Santos lidera o índice negativo com 64%, seguido por Zema com 58%. Entre os líderes das pesquisas, Flávio Bolsonaro tem 52% de rejeição, enquanto Lula acumula 49%.

A percepção sobre a atual gestão federal divide o eleitorado de forma simétrica. A aprovação do governo Lula é de 47%, enquanto a desaprovação atinge 49%. Quando questionados sobre a avaliação qualitativa, 44% consideram a administração ruim ou péssima, 37% a classificam como ótima ou boa e 18% a veem como regular.

Simulações de segundo turno apontam empate técnico

Nas projeções diretas de segundo turno, o cenário mais competitivo ocorre entre os atuais líderes da disputa. Lula e Flávio Bolsonaro estão em empate técnico, com o petista marcando 47% contra 46% do senador fluminense. Votos brancos e nulos somam 6% neste embate, indicando um alto nível de polarização.

Quando testado contra o ex-governador goiano, Lula lidera com 47% a 41% contra Caiado. Já em um eventual embate contra Zema, o atual presidente vence com uma vantagem mais folgada, marcando 49% contra 38% do ex-governador mineiro.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.003 eleitores entre 11 e 13 de setembro, por meio de entrevista telefônica (CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04076/2026.