Real Time: no 3º maior colégio eleitoral, Flávio tem vantagem de 13 pontos sobre Lula

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
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Publicado em 14 de setembro de 2026 às 17h25.
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de voto para a Presidência da República no estado do Rio de Janeiro. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 14, parlamentar marca 40% das intenções de voto no primeiro turno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na segunda colocação, com 33% das menções.
Entre os demais nomes testados pelo levantamento, Augusto Cury (Avante) tem 8%, seguido por Renan Santos (Missão), com 6%. Os candidatos Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) marcam 2% cada.
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) somam 1%. Votos nulos e em branco representam 3%, mesmo índice dos que não sabem ou não responderam.
Na pesquisa de intenção de voto espontânea, modelo em que os nomes não são apresentados aos entrevistados, há um equilíbrio maior. Flávio Bolsonaro e o presidente Lula registram 29% de intenções cada. Nesta sondagem, a parcela de indecisos ou que não responderam chega a 24%.
Em um cenário de segundo turno, o candidato do PL mantém a dianteira no estado fluminense. Flávio Bolsonaro marca 47% das intenções de voto, contra 41% do atual presidente Lula. Neste recorte, a proporção de votos nulos e em branco sobe para 6%. Os eleitores indecisos ou que não souberam responder à pesquisa também correspondem a 6% do total amostral.
A pesquisa mediu a percepção dos fluminenses sobre o atual governo. A gestão de Lula é desaprovada por 56% dos eleitores do estado, enquanto 42% aprovam a administração federal. A avaliação qualitativa classifica o governo como ruim ou péssimo para 44%, regular para 26% e ótimo ou bom para 29%.
No quesito rejeição múltipla, indicador em que o eleitor aponta em quem não votaria de forma alguma, Lula lidera com 52%. O senador Flávio Bolsonaro é rejeitado por 48%. Na sequência, aparecem Pablo Marçal (37%), Renan Santos (35%), Ronaldo Caiado (32%) e Romeu Zema e Augusto Cury, ambos com 30%.
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 09 e 12 de setembro de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09111/2026.