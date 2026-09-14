Real Time: no 3º maior colégio eleitoral, Flávio tem vantagem de 13 pontos sobre Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de voto para a Presidência da República no estado do Rio de Janeiro. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 14, parlamentar marca 40% das intenções de voto no primeiro turno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na segunda colocação, com 33% das menções.

Entre os demais nomes testados pelo levantamento, Augusto Cury (Avante) tem 8%, seguido por Renan Santos (Missão), com 6%. Os candidatos Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) marcam 2% cada.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) somam 1%. Votos nulos e em branco representam 3%, mesmo índice dos que não sabem ou não responderam.

<span class="m-0 p-0 xl:text-pretty body-extra-large overflow-hidden py-3 text-colors-text dark:text-colors-background lg:py-4 [&_a]:text-colors-exame90 [&_a]:underline">﻿</span>

Na pesquisa de intenção de voto espontânea, modelo em que os nomes não são apresentados aos entrevistados, há um equilíbrio maior. Flávio Bolsonaro e o presidente Lula registram 29% de intenções cada. Nesta sondagem, a parcela de indecisos ou que não responderam chega a 24%.

Segundo turno, rejeição e avaliação

Em um cenário de segundo turno, o candidato do PL mantém a dianteira no estado fluminense. Flávio Bolsonaro marca 47% das intenções de voto, contra 41% do atual presidente Lula. Neste recorte, a proporção de votos nulos e em branco sobe para 6%. Os eleitores indecisos ou que não souberam responder à pesquisa também correspondem a 6% do total amostral.

A pesquisa mediu a percepção dos fluminenses sobre o atual governo. A gestão de Lula é desaprovada por 56% dos eleitores do estado, enquanto 42% aprovam a administração federal. A avaliação qualitativa classifica o governo como ruim ou péssimo para 44%, regular para 26% e ótimo ou bom para 29%.

No quesito rejeição múltipla, indicador em que o eleitor aponta em quem não votaria de forma alguma, Lula lidera com 52%. O senador Flávio Bolsonaro é rejeitado por 48%. Na sequência, aparecem Pablo Marçal (37%), Renan Santos (35%), Ronaldo Caiado (32%) e Romeu Zema e Augusto Cury, ambos com 30%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 09 e 12 de setembro de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09111/2026.