A disputa pelo governo do Pará é liderada por Hana Ghassan (MDB) com 40% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa da Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 15.

Na segunda colocação aparece Dr. Daniel (Podemos), que pontua 35%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, a candidata emedebista consolida vantagem numérica sem caracterizar empate técnico com o adversário.

Entre os demais nomes testados pelo levantamento estadual, a candidata Araceli (Psol) marca 3% das intenções de voto. Outros postulantes (José Moita, Well Macedo e Gal Leite) somam juntos 1%.

Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco representam 8% da amostra, enquanto 13% afirmam não saber ou optaram por não responder à pesquisa.

Confronto direto em eventual segundo turno

Em uma simulação de segundo turno entre os dois candidatos mais bem colocados, a atual governadora consolida 42% da preferência do eleitorado paraense.

O adversário Dr. Daniel crava 36% das intenções de voto. Neste cenário mais polarizado, os votos nulos e em branco representam 9%, e o índice dos que não sabem ou não responderam chega a 13%.

Índices de rejeição e avaliação do executivo

No quesito rejeição, quando os eleitores indicam em quem não votariam de forma alguma, o candidato Dr. Daniel lidera com 42%.

Em seguida aparecem Araceli, com 36%, e Hana Ghassan, que é rejeitada por 34% dos entrevistados. Entre os nomes com menor pontuação, José Moita tem 20% de rejeição, Well Macedo marca 19% e Gal Leite registra 18%.

O levantamento estatístico também mediu a avaliação do atual mandato estadual. O trabalho da governadora Hana Ghassan é aprovado por 69% dos paraenses, enquanto 26% desaprovam a atual gestão.

Quando questionados sobre a classificação do governo, 46% avaliam o mandato como ótimo ou bom, 33% consideram regular e 18% classificam como ruim ou péssimo.

O raio-X do eleitorado e recortes de renda

A análise dos estratos demográficos revela fortalezas distintas para os líderes no estado. Hana Ghassan atinge 47% entre as mulheres, contra 31% do candidato do Podemos.

Entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, a emedebista também apresenta vantagem expressiva, marcando 43% das intenções de voto ante 32% do seu principal adversário.

Por outro lado, o candidato Dr. Daniel lidera entre os mais ricos, estrato que abrange eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, onde marca 43% contra 30% da candidata do MDB.

O cenário mais equilibrado ocorre no grupo de eleitores que recebem entre dois e cinco salários mínimos, onde o postulante do Podemos pontua 38% e a emedebista registra 37%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 10 e 14 de setembro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria instituição e está registrado no TSE sob o protocolo PA-00415/2026.