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Pesquisa Real Time: Hana Ghassan tem 40% e Dr. Daniel, 35%, no 1º turno no Pará

Candidata do MDB lidera corrida ao governo do Pará e tem vantagem fora da margem de erro contra o principal adversário

Governo do Pará: Hana Ghassan segue na liderança para vaga de governadora

Governo do Pará: Hana Ghassan segue na liderança para vaga de governadora

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 22h02.

Última atualização em 15 de setembro de 2026 às 22h02.

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A disputa pelo governo do Pará é liderada por Hana Ghassan (MDB) com 40% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa da Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 15.

Na segunda colocação aparece Dr. Daniel (Podemos), que pontua 35%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, a candidata emedebista consolida vantagem numérica sem caracterizar empate técnico com o adversário.

Entre os demais nomes testados pelo levantamento estadual, a candidata Araceli (Psol) marca 3% das intenções de voto. Outros postulantes (José Moita, Well Macedo e Gal Leite) somam juntos 1%.

Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco representam 8% da amostra, enquanto 13% afirmam não saber ou optaram por não responder à pesquisa.

Confronto direto em eventual segundo turno

Em uma simulação de segundo turno entre os dois candidatos mais bem colocados, a atual governadora consolida 42% da preferência do eleitorado paraense.

O adversário Dr. Daniel crava 36% das intenções de voto. Neste cenário mais polarizado, os votos nulos e em branco representam 9%, e o índice dos que não sabem ou não responderam chega a 13%.

Índices de rejeição e avaliação do executivo

No quesito rejeição, quando os eleitores indicam em quem não votariam de forma alguma, o candidato Dr. Daniel lidera com 42%.

Em seguida aparecem Araceli, com 36%, e Hana Ghassan, que é rejeitada por 34% dos entrevistados. Entre os nomes com menor pontuação, José Moita tem 20% de rejeição, Well Macedo marca 19% e Gal Leite registra 18%.

O levantamento estatístico também mediu a avaliação do atual mandato estadual. O trabalho da governadora Hana Ghassan é aprovado por 69% dos paraenses, enquanto 26% desaprovam a atual gestão.

Quando questionados sobre a classificação do governo, 46% avaliam o mandato como ótimo ou bom, 33% consideram regular e 18% classificam como ruim ou péssimo.

O raio-X do eleitorado e recortes de renda

A análise dos estratos demográficos revela fortalezas distintas para os líderes no estado. Hana Ghassan atinge 47% entre as mulheres, contra 31% do candidato do Podemos.

Entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, a emedebista também apresenta vantagem expressiva, marcando 43% das intenções de voto ante 32% do seu principal adversário.

Por outro lado, o candidato Dr. Daniel lidera entre os mais ricos, estrato que abrange eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, onde marca 43% contra 30% da candidata do MDB.

O cenário mais equilibrado ocorre no grupo de eleitores que recebem entre dois e cinco salários mínimos, onde o postulante do Podemos pontua 38% e a emedebista registra 37%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 10 e 14 de setembro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria instituição e está registrado no TSE sob o protocolo PA-00415/2026.

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