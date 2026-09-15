O governo de Alagoas segue com a disputa acirrada para o cargo de governador. Divulgada nesta terça-feira, 15, o levantamento da Real Big Data mostra Renan Filho (MDB) com 46% das intenções de voto e João Henrique Caldas, JHC, (PSDB) com 43% para a disputa do primeiro turno.

Com essas porcentagens, os dois candidatos estão empatados tecnicamente. Entre os demais nomes, Lenilda Luna (UP) e Márcio Jambo (Democrata) pontuam com 1% cada, enquanto brancos e nulos são 6% e indecisos, 4%.

Simulações de segundo turno e embate direto

Em um eventual segundo turno, a polarização do cenário estadual se mantém consolidada. A pesquisa aponta que Renan Filho alcança 47%, contra 43% de JHC, o que os coloca novamente em situação de empate técnico.

Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco somam 6%, e os que não sabem ou não responderam representam 4%.

Rejeição dos candidatos e avaliação do executivo

O levantamento também mediu a rejeição múltipla dos postulantes. Renan Filho lidera com 42% das menções de eleitores que não votariam nele de jeito nenhum, seguido por JHC, rejeitado por 35%.

Na sequência, aparecem Márcio Jambo com 16% e Lenilda Luna com 15% de rejeição do eleitorado.

A sondagem incluiu o termômetro sobre a atual gestão do estado. O governo de Paulo Dantas é aprovado por 61% dos eleitores alagoanos, enquanto 35% desaprovam a administração. Quando questionados sobre a avaliação qualitativa, 40% consideram o governo ótimo ou bom, 29% avaliam como regular e 30% como ruim ou péssimo.

O raio-x do eleitorado e voto demográfico

O recorte demográfico revela que Renan Filho lidera entre as mulheres, com 48% das preferências ante 41% de JHC, e consolida sua maior margem no grupo com mais de 60 anos (51% a 37%). O candidato do MDB também pontua melhor entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos, somando 48%.

Por outro lado, JHC tem vantagem entre os homens (46% a 43%) e lidera na faixa intermediária de renda, com 47% entre os que recebem de dois a cinco salários.

A força principal do tucano, porém, está no extrato de maior poder aquisitivo, onde registra 52% dos votos entre eleitores com renda superior a cinco salários.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 10 e 14 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo AL-09248/2026.