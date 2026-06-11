Real Time Big Data: Lula lidera em Pernambuco com 35 pontos de vantagem sobre Flávio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem a liderança absoluta na disputa pela presidência entre o eleitorado de Pernambuco, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 11.

Em um cenário de primeiro turno, o presidente tem 57% das intenções de voto. Ele é seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 22%. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (MDB), e Renan Santos (Missão) têm 4% cada um.

Aécio Neves (PSDB), o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa (DC), aparecem com 2% cada, mesmo índice de votos brancos e nulos e dos entrevistados que não souberam responder.

Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza) têm 1% cada um, mesmo índice de Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) somados.

Segundo turno e avaliação

Em um cenário de segundo turno, o presidente registra 60% das intenções de voto, contra os 34% do filho de Jair Bolsonaro (PL). Tanto os votos brancos e nulos quanto o índice de não resposta somam 3% cada.

Em Pernambuco, 62% dos eleitores aprovam a gestão de Lula à frente do governo federal, 36% desaprovam e 2% não responderam.

Na questão qualitativa, 43% avaliam o mandato como ótimo ou bom, 28% como regular e 27% como ruim ou péssimo.

A Real Time Big Data ouviu 1600 pernambucanos entre os dias 9 e 10 de junho. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa foi registrada sob o código BR-02795/2026.