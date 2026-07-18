Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Escassez de mão de obra qualificada custa R$ 335 bilhões ao Brasil, diz estudo

Diagnóstico do Movimento Brasil Competitivo aponta que 80% das empresas têm dificuldade para preencher vagas

Mão de obra: poucos alunos matriculados em cursos técnicos explica falta de profissionais (Divulgação/Acciona)

Mão de obra: poucos alunos matriculados em cursos técnicos explica falta de profissionais (Divulgação/Acciona)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 18 de julho de 2026 às 08h00.

A escassez de mão de obra qualificada gera um impacto estimado de R$ 335 bilhões por ano ao setor produtivo brasileiro, segundo o Movimento Brasil Competitivo (MBC).

A entidade lançou na sexta-feira, 17, a agenda Compromissos para um Brasil Competitivo, documento que reúne propostas para aproximar a formação profissional das necessidades do mercado de trabalho, elevar a produtividade e reduzir entraves à competitividade da economia.

O levantamento reúne indicadores que mostram o descompasso entre a oferta de profissionais e a demanda das empresas.

Entre os motivos estão o alto número de jovens fora do mercado de trabalho e o baixo número de matriculados em cursos técnicos.

Segundo o MBC, o Brasil tem 4,8 milhões de jovens que não estudam nem trabalham, enquanto apenas 21,5% dos alunos do ensino médio estão matriculados em cursos técnicos ou profissionalizantes. Ao mesmo tempo, pesquisa da ManpowerGroup mostra que 80% dos empregadores brasileiros relatam dificuldades para contratar profissionais qualificados.

"O mercado de trabalho mudou mais rapidamente do que a capacidade do país de formar profissionais com as competências demandadas pelas empresas. Aproximar educação e setor produtivo é fundamental para elevar a produtividade e aumentar a competitividade brasileira", afirma Tatiana Ribeiro, diretora-executiva do MBC.

Além do déficit de qualificação, o documento destaca outros fatores que, na avaliação da entidade, pressionam o chamado Custo Brasil. Hoje, 37,3% da força de trabalho está na informalidade, o equivalente a 38,1 milhões de pessoas.

O levantamento também aponta que o país acumula 2,12 milhões de ações trabalhistas, volume superior à média dos países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Como meta para 2030, o MBC propõe elevar para 35% a participação de estudantes matriculados no ensino técnico e profissionalizante, reduzir o estoque de ações trabalhistas para 1,48 milhão e diminuir a taxa de informalidade para 35%.

Para atingir esses objetivos, a entidade defende a criação de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional, a ampliação de programas de qualificação alinhados às demandas das empresas, a modernização da Lei da Aprendizagem e mudanças nas relações de trabalho para acompanhar a economia digital.

Ensino técnico e mercado de trabalho entram no centro da agenda de competitividade

Para o MBC, ampliar a oferta de ensino técnico é uma das principais medidas para reduzir o déficit de profissionais qualificados e aumentar a produtividade da economia. A entidade avalia que a falta de trabalhadores com as competências exigidas pelo mercado limita a expansão das empresas e reduz a capacidade de crescimento do país.

"A escassez de profissionais qualificados aumenta o Custo Brasil e limita o crescimento das empresas. Fortalecer a educação profissional e modernizar as relações de trabalho são agendas complementares para aumentar a produtividade, ampliar a formalização e preparar o país para as transformações da economia", afirma Tatiana Ribeiro.

Acompanhe tudo sobre:Mercado de trabalhoEmpregosprodutividade-no-trabalho

Mais de Brasil

Em meio ao tarifaço, quem está na frente nas pesquisas para presidente?

Rio, BH e SP: capitais brasileiras avançam contra publicidade de bets

Bolsonaro volta a ter crise de soluços por 36 horas, diz relatório médico

Moraes mantém prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas proíbe visitas por 30 dias

Mais na Exame

Brasil

Em meio ao tarifaço, quem está na frente nas pesquisas para presidente?

Mercados

Executivos vendem ações dos EUA em ritmo maior que na Crise de 2008

ExameLab

Celular seminovo ou recondicionado: como checar IMEI, bateria e não comprar aparelho roubado

Esporte

Todas as finais da Copa do Mundo: relembre campeões, placares e momentos históricos