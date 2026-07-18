Escassez de mão de obra qualificada custa R$ 335 bilhões ao Brasil, diz estudo

A escassez de mão de obra qualificada gera um impacto estimado de R$ 335 bilhões por ano ao setor produtivo brasileiro, segundo o Movimento Brasil Competitivo (MBC).

A entidade lançou na sexta-feira, 17, a agenda Compromissos para um Brasil Competitivo, documento que reúne propostas para aproximar a formação profissional das necessidades do mercado de trabalho, elevar a produtividade e reduzir entraves à competitividade da economia.

O levantamento reúne indicadores que mostram o descompasso entre a oferta de profissionais e a demanda das empresas.

Entre os motivos estão o alto número de jovens fora do mercado de trabalho e o baixo número de matriculados em cursos técnicos.

Segundo o MBC, o Brasil tem 4,8 milhões de jovens que não estudam nem trabalham, enquanto apenas 21,5% dos alunos do ensino médio estão matriculados em cursos técnicos ou profissionalizantes. Ao mesmo tempo, pesquisa da ManpowerGroup mostra que 80% dos empregadores brasileiros relatam dificuldades para contratar profissionais qualificados.

"O mercado de trabalho mudou mais rapidamente do que a capacidade do país de formar profissionais com as competências demandadas pelas empresas. Aproximar educação e setor produtivo é fundamental para elevar a produtividade e aumentar a competitividade brasileira", afirma Tatiana Ribeiro, diretora-executiva do MBC.

Além do déficit de qualificação, o documento destaca outros fatores que, na avaliação da entidade, pressionam o chamado Custo Brasil. Hoje, 37,3% da força de trabalho está na informalidade, o equivalente a 38,1 milhões de pessoas.

O levantamento também aponta que o país acumula 2,12 milhões de ações trabalhistas, volume superior à média dos países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Como meta para 2030, o MBC propõe elevar para 35% a participação de estudantes matriculados no ensino técnico e profissionalizante, reduzir o estoque de ações trabalhistas para 1,48 milhão e diminuir a taxa de informalidade para 35%.

Para atingir esses objetivos, a entidade defende a criação de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional, a ampliação de programas de qualificação alinhados às demandas das empresas, a modernização da Lei da Aprendizagem e mudanças nas relações de trabalho para acompanhar a economia digital.

Ensino técnico e mercado de trabalho entram no centro da agenda de competitividade

Para o MBC, ampliar a oferta de ensino técnico é uma das principais medidas para reduzir o déficit de profissionais qualificados e aumentar a produtividade da economia. A entidade avalia que a falta de trabalhadores com as competências exigidas pelo mercado limita a expansão das empresas e reduz a capacidade de crescimento do país.

"A escassez de profissionais qualificados aumenta o Custo Brasil e limita o crescimento das empresas. Fortalecer a educação profissional e modernizar as relações de trabalho são agendas complementares para aumentar a produtividade, ampliar a formalização e preparar o país para as transformações da economia", afirma Tatiana Ribeiro.