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Em meio ao tarifaço, quem está na frente nas pesquisas para presidente?

Ao longo da última semana, três pesquisas de intenção de voto confirmaram a liderança isolada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

Letícia Cassiano e André Martins

Publicado em 18 de julho de 2026 às 08h00.

Em meio ao anúncio do tarifaço dos Estados Unidos a produtos brasileiros, três pesquisas de intenções de voto foram divulgadas e mostraram um cenário acirrado.

Em dois dos três levantamentos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera de forma isolada no primeiro turno. Na simulação do confronto direto, o petista aparece tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Os estudos sobre a corrida ao Planalto divulgados entre os dias 13 e 17 de julho foram Futura/Apex, Genial/Quaest e PoderData/Aya.

A partir da próxima segunda-feira, 20, estará aberto o período das convenções partidárias, que oficializam as candidaturas que concorrerão nas eleições gerais em outubro.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

Futura/Apex

Na pesquisa Futura/Apex, divulgada na terça-feira, 14, o petista aparece com 40,1% das intenções de voto, contra 36,8% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, configurando empate técnico pela margem de erro de 2,2 pontos percentuais do estudo.

O segundo turno medido pela pesquisa também resultou em empate. Lula registra 46,3% e Flávio Bolsonaro, 46,1% das intenções de voto.

Na comparação com o levantamento anterior, Flávio cresceu 3,2 pontos percentuais, enquanto Lula teve uma variação negativa de 1,8 ponto percentual, dentro da margem de erro.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula: 46,3%
  • Flávio Bolsonaro: 46,1%
  • Branco/Nulo: 6,5%
  • NS/NR: 1,1%

Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest foi divulgada na quarta-feira, 15. No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Lula tem ampla vantagem, com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 28%, uma diferença de 12 pontos percentuais.

Na comparação com a pesquisa de junho, o petista teve uma variação positiva de um ponto, enquanto Flávio teve uma oscilação negativa de um ponto.

Já em um possível segundo turno, a pesquisa reforçou a vantagem do presidente, com 45% para Lula e 37% para o senador.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em junho, Lula oscilou de 44% para 45%, enquanto Flávio Bolsonaro teve uma variação negativa de 38% para 37%. A diferença entre os dois passou de seis para oito pontos percentuais.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula: 45%
  • Flávio Bolsonaro: 37%
  • Branco/Nulo/: 14%
  • NS/NR: 4%

PoderData/Aya

Por fim, a pesquisa PoderData/Aya, publicada na quinta-feira, 16, mostra uma ligeira vantagem de Lula no primeiro turno, com 40% das intenções de voto. O senador aparece com 34%.

Em uma simulação de segundo turno, o presidente registra 45% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 43%. A margem de erro do estudo é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, configurando empate técnico.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula: 45%
  • Flávio Bolsonaro: 43%
  • Branco/Nulo/: 9%
  • NS/NR: 2%

Enquanto Flávio manteve a mesma fatia do eleitorado desde a última pesquisa do instituto, em junho. Já Lula, oscilou negativamente um ponto percentual no último mês.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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