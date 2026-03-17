Real Time Big Data: Lula e Flávio aparecem empatados no Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados na disputa pelo primeiro turno, segundo eleitores do Rio Grande do Sul. A informação é da pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 17.

De acordo com o levantamento, em um cenário de primeiro turno Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 40% cada.

Em outro, no qual seria o presidenciável Ratinho Jr. (PSD) no lugar de Eduardo Leite (PSD) como escolhido da sigla para disputar o cargo, Lula e Flávio receberiam 39% e 36% das intenções de voto no estado gaúcho, respectivamente. Por causa da margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatdos.

Já no terceiro cenário, com Ronaldo Caiado (PSD) na disputa, Lula receberia 42% e Flávio, 40%, em um empate técnico.

O instituto não divulgou uma simulação de 2º turno no estado.

Rejeição no Rio Grande do Sul

A pesquisa também mediu a rejeição dos pré-candidatos à Presidência. De acordo com os eleitores do Rio Grande do Sul, Lula possui a maior rejeição: 50%. Em seguida, está Flávio Bolsonaro, com 44%, e Eduardo Leite, om 37%.

A Real Time Big Data foi feita entre 14 e 16 de março de 2026, com 1.500 entrevistas feitas com eleitores do Rio Grande do Sul. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa para Presidente no Rio Grande do Sul - Real Time Big Data (Março 2026)

1º turno

Cenário 1

Lula (PT) - 40%

Flávio Bolsonaro (PL) - 40%

Ratinho Jr. (PSD) - 9%

Romeu Zema (Novo) - 3%

Renan Santos (Missão) - 2%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Nulo/Branco - 3%

Não sabe/não respondeu - 2%

Cenário 2

Lula (PT) - 39%

Flávio Bolsonaro (PL) - 36%

Eduardo Leite (PSD) - 16%

Romeu Zema (Novo) - 2%

Renan Santos (Missão) - 1%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Nulo/Branco - 3%

Não sabe/não respondeu - 2%

Cenário 3

Lula (PT) - 42%

Flávio Bolsonaro (PL) - 40%

Ronaldo Caiado (PSD) - 4%

Romeu Zema (Novo) - 3%

Renan Santos (Missão) - 2%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Nulo/Branco - 4%

Não sabe/não respondeu - 4%

Rejeição