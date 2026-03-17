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Real Time Big Data: Lula e Flávio aparecem empatados no Rio Grande do Sul

Pesquisa mostra os dois pré-candidatos empatados na disputa de primeiro turno nas eleições 2026

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 17 de março de 2026 às 14h38.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados na disputa pelo primeiro turno, segundo eleitores do Rio Grande do Sul. A informação é da pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 17.

De acordo com o levantamento, em um cenário de primeiro turno Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 40% cada.

Em outro, no qual seria o presidenciável Ratinho Jr. (PSD) no lugar de Eduardo Leite (PSD) como escolhido da sigla para disputar o cargo, Lula e Flávio receberiam 39% e 36% das intenções de voto no estado gaúcho, respectivamente. Por causa da margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatdos.

Já no terceiro cenário, com Ronaldo Caiado (PSD) na disputa, Lula receberia 42% e Flávio, 40%, em um empate técnico.

O instituto não divulgou uma simulação de 2º turno no estado.

Rejeição no Rio Grande do Sul

A pesquisa também mediu a rejeição dos pré-candidatos à Presidência. De acordo com os eleitores do Rio Grande do Sul, Lula possui a maior rejeição: 50%. Em seguida, está Flávio Bolsonaro, com 44%, e Eduardo Leite, om 37%.

A Real Time Big Data foi feita entre 14 e 16 de março de 2026, com 1.500 entrevistas feitas com eleitores do Rio Grande do Sul. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa para Presidente no Rio Grande do Sul - Real Time Big Data (Março 2026)

1º turno

Cenário 1

  • Lula (PT) - 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 40%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 9%
  • Romeu Zema (Novo) - 3%
  • Renan Santos (Missão) - 2%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 3%
  • Não sabe/não respondeu - 2%

Cenário 2

  • Lula (PT) - 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 36%
  • Eduardo Leite (PSD) - 16%
  • Romeu Zema (Novo) - 2%
  • Renan Santos (Missão) - 1%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 3%
  • Não sabe/não respondeu - 2%

Cenário 3

  • Lula (PT) - 42%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 40%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 4%
  • Romeu Zema (Novo) - 3%
  • Renan Santos (Missão) - 2%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 4%
  • Não sabe/não respondeu - 4%

Rejeição

  • Lula (PT) - 50%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 44%
  • Eduardo Leite (PSD) - 37%
  • Ronaldo Caiado - 31%
  • Aldo Rebelo (DC) - 30%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 29%
  • Romeu Zema (Novo) - 27%
  • Renan Santos (Missão) - 25%
  • Poderia votar em todos - 2%
  • Não sabe/não respondeu - 3%
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