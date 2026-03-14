Caiado oficializa entrada no PSD em meio à articulação para candidatura a presidente

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, formalizou sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD) neste sábado, 14, legenda comandada por Gilberto Kassab. A entrada no partido ocorre em meio à articulação para viabilizar uma candidatura do governador à Presidência da República.

O ato ocorreu durante um evento político na cidade de Jaraguá, município localizado a cerca de 120 quilômetros de Goiânia.

Durante a cerimônia de filiação, Caiado apresentou o atual vice-governador, Daniel Vilela, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), como nome indicado para disputar a sucessão no governo estadual.

No Partido Social Democrático, a definição do candidato à Presidência envolve também os governadores Ratinho Júnior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Segundo Kassab, a escolha do nome do partido deve ocorrer até o fim do mês. Pelas regras eleitorais, o candidato precisa estar filiado à legenda pela qual disputará a eleição até 4 de abril. Caso a decisão ocorra após esse prazo, não haverá possibilidade de buscar outra sigla.

A demora de cerca de um mês e meio para a assinatura da ficha de filiação levantou questionamentos sobre a possibilidade de Caiado não aceitar eventual preterição na escolha do candidato do partido.

Durante o evento, o governador afirmou que irá acatar o resultado da decisão interna da legenda sobre qual dos três pré-candidatos disputará a eleição presidencial.

"Eu sou um homem que sei respeitar as decisões, e a decisão que for tomada, eu serei companheiro e serei candidato para caminhar ao lado de quem for por todo o Estado brasileiro, para mostrar o que nós fizemos no estado de Goiás", disse.

O encontro realizado neste sábado teve caráter regional e reuniu apoiadores do grupo político do governador em Goiás. O evento recebeu o nome de “Pra Frente Goiás” e contou com a presença de Kassab, sem participação de Leite ou Ratinho. Mais de mil pessoas participaram do encontro político realizado no município goiano.

Durante a cerimônia, Kassab recebeu o título de Cidadania Goiana, homenagem aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Caiado também citou quatro nomes do grupo governista como possíveis candidatos ao Senado: a primeira-dama Gracinha Caiado, filiada ao União Brasil; o senador Vanderlan Cardoso, do PSD; o deputado federal Zacharias Calil, do MDB; e Alexandre Baldy, ligado ao Progressistas.

O anúncio da filiação ao PSD ocorreu em 27 de janeiro, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, Caiado aparece ao lado de Kassab, Leite e Ratinho após encontro realizado na residência do dirigente partidário, em São Paulo. Na ocasião, o governador afirmou que “não há interesse pessoal” entre os três presidenciáveis e que o escolhido pelo partido receberia apoio dos demais.

Até o início do ano, Caiado era apresentado como pré-candidato à Presidência pelo União Brasil, legenda presidida por Antônio Rueda. A saída ocorreu após avaliação interna de que o partido não lançaria candidato próprio ao Planalto, decisão discutida em conjunto com o Progressistas, com quem negocia a formação de uma federação partidária.

Entre os nomes avaliados pelo grupo político está o senador Flávio Bolsonaro, filiado ao Partido Liberal, que aparece com desempenho nas pesquisas em cenários contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

*Com informações do jornal O Globo.