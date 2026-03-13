Brasil

Governo Lula tem 46% de aprovação e 53% de desaprovação, diz Alfa

Levantamento da Alfa Inteligência apresenta a opinião dos entrevistados sobre a administração do petista

Giovanna Bronze
Colaboradora

Publicado em 13 de março de 2026 às 10h57.

O índice de aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 46% e de desaprovação é de 53%, segundo pesquisa feita pela Alfa Inteligência, divulgada nesta sexta-feira, 13.

Já 1% dos entrevistados não responderam a pergunta se aprovavam ou desaprovavam de maneira geral a administração do presidente Lula.

Além da aprovação, a pesquisa também mediu o desempenho eleitoral de Lula entre outros pré-candidatos à Presidência. Em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), por exemplo, o petista aparece tecnicamente empatado com o candidato da direita.

A Alfa Inteligência realizou a pesquisa com mil entrevistas feitas por telefone entre 6 e 11 de março. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, enquanto o índice de confiança de 95%. A pesquisa está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03165/2026.

Aprovação do Governo Lula - Alfa Inteligência (Março 2026)

  • Aprovo - 46%
  • Desaprovo - 53%
  • Não sabe/não respondeu - 1%
