Governo Lula tem 46% de aprovação e 53% de desaprovação, diz Alfa

O índice de aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 46% e de desaprovação é de 53%, segundo pesquisa feita pela Alfa Inteligência, divulgada nesta sexta-feira, 13.

Já 1% dos entrevistados não responderam a pergunta se aprovavam ou desaprovavam de maneira geral a administração do presidente Lula.

Além da aprovação, a pesquisa também mediu o desempenho eleitoral de Lula entre outros pré-candidatos à Presidência. Em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), por exemplo, o petista aparece tecnicamente empatado com o candidato da direita.

A Alfa Inteligência realizou a pesquisa com mil entrevistas feitas por telefone entre 6 e 11 de março. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, enquanto o índice de confiança de 95%. A pesquisa está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03165/2026.

Aprovação do Governo Lula - Alfa Inteligência (Março 2026)