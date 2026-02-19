Brasil

Futura: Leite lidera disputa pelo Senado no RS; 4 nomes empatam pela 2ª vaga

Governador tem 40,3%, enquanto Manuela, Marcel, Rigotto e Pimenta aparecem tecnicamente empatados

Leite: governador lidera com folga disputa pelo Senado

Leite: governador lidera com folga disputa pelo Senado (Leandro Fonseca /Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 13h29.

Com duas vagas em disputa para o Senado, o governador Eduardo Leite (PSD) lidera a corrida no Rio Grande do Sul com 40,3% das intenções de voto, segundo pesquisa do instituto Futura, em parceria com a Apex, divulgada nesta quinta-feira, 19.

Na sequência, a ex-deputada federal Manuela D’Avila (PSOL) registra 29,8%, Marcel Van Hattem (NOVO) soma 28,9% e o ex-governador Germano Rigotto (MDB) tem 27,5%. O ex-ministro da Secom Paulo Pimenta (PT) aparece com 23,6%.

Considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais, Manuela, Marcel e Rigotto estão tecnicamente empatados na disputa pela segunda vaga.

O levantamento ainda mostra 21,2% de brancos e nulos e 18,7% de indecisos. O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL) tem apenas 9,9% das intenções de voto.

Quando o recorte considera apenas o primeiro voto, Leite mantém vantagem, com 27,7%. Marcel Van Hattem aparece em segundo, com 22,8%, enquanto Paulo Pimenta soma 13,2%. Manuela D’Avila registra 12,5% e Germano Rigotto marca 10,8%.

Já no segundo voto, o cenário se reorganiza. Manuela lidera com 17,3%, seguida por Rigotto (16,7%) e por brancos e nulos (16,1%). Leite soma 12,6% nessa faixa, e Pimenta registra 10,5%.

Cenário sem Leite mostra disputa embolada

Sem Eduardo Leite na disputa, o levantamento aponta maior fragmentação e crescimento expressivo de votos em branco e nulos.

Nesse cenário, brancos e nulos lideram com 30,8%, o maior índice entre todas as opções testadas.

Na sequência, Manuela D’Avila registra 29,8%, a ex-deputada estadual Juliana Brizola soma 29,7% e Marcel Van Hattem aparece com 29,5%, todos tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais. Germano Rigotto tem 27,2%, e Paulo Pimenta, 23,8%.

No recorte de primeiro voto, Marcel lidera com 23,5%, seguido por Manuela (16,1%) e Juliana (15%). Paulo Pimenta registra 13,7%, e Rigotto, 12,8%. Brancos e nulos somam 9,8%, enquanto 7,2% se declaram indecisos.

Já no segundo voto, brancos e nulos alcançam 21%. Juliana Brizola marca 14,7%, Rigotto tem 14,4% e Manuela soma 13,7%. Marcel aparece com 6%, percentual inferior ao obtido no primeiro voto.

A pesquisa Futura ouviu 800 eleitores do Rio de Grande do Sul entre os dias 9 e 10 de fevereiro por meio do CATI (Entrevista telefônica assistido por computador). A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. O levantamento está registado no TSE com o número RS-03300/2026.

Pesquisa para Senador no Rio Grande do Sul (Futura/fevereiro de 2026)

Cenário 1

  • Eduardo Leite — 40,3%
  • Manuela D’Avila — 29,8%
  • Marcel Van Hattem — 28,9%
  • Germano Rigotto — 27,5%
  • Paulo Pimenta — 23,6%
  • Ubiratan Sanderson — 9,9%
  • Ninguém/Branco/Nulo — 21,2%
  • NS/NR/Indeciso — 18,7%

Cenário 2

  • Manuela D’Avila — 29,8%
  • Juliana Brizola — 29,7%
  • Marcel Van Hattem — 29,5%
  • Germano Rigotto — 27,2%
  • Paulo Pimenta — 23,8%
  • Ubiratan Sanderson — 10,8%
  • NS/NR/Indeciso — 18,4%
  • Ninguém/Branco/Nulo — 30,8%
