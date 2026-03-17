Zucco lidera corrida pelo governo do RS, diz Real Time Big Data

Luciano Zucco (PL): pré-candidato ao governo do RS lidera pesquisa eleitoral para o cargo (Bruno Spada/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)
Colaboradora
Publicado em 17 de março de 2026 às 14h41.
O deputado federal Luciano Zucco (PL) aparece na liderança como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, segundo a pesquisa feita pelo Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 17.
De acordo com o levantamento, Zucco aparece em primeiro lugar nos cenários espontâneo e estimulados. Juliana Brizola (PDT) e Edegar Pretto (PT) aparecem logo em seguida na disputa pelo governo estadual.
Nos cenários de primeiro turno, Zucco registra mais de 30% das intenções de voto em todos os testados pela pesquisa.
Já em eventual segundo turno contra Brizola, Zucco aparece com 40% e a pré-candidata do PDT com 37%. Por causa da margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
Em relação à rejeição, Pretto, Brizola e Zucco aparecem também tecnicamente empatados, registrando 39%, 38% e 36%, respectivamente.
A Real Time Big Data foi feita entre 14 e 16 de março de 2026, com 1.500 entrevistas feitas com eleitores do Rio Grande do Sul. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.