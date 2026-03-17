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Zucco lidera corrida pelo governo do RS, diz Real Time Big Data

Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 17, mostra deputado federal na frente nos cenários estimulados na disputa pelo cargo estadual

Luciano Zucco (PL): pré-candidato ao governo do RS lidera pesquisa eleitoral para o cargo (Bruno Spada/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

Luciano Zucco (PL): pré-candidato ao governo do RS lidera pesquisa eleitoral para o cargo (Bruno Spada/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 17 de março de 2026 às 14h41.

O deputado federal Luciano Zucco (PL) aparece na liderança como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, segundo a pesquisa feita pelo Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 17.

De acordo com o levantamento, Zucco aparece em primeiro lugar nos cenários espontâneo e estimulados. Juliana Brizola (PDT) e Edegar Pretto (PT) aparecem logo em seguida na disputa pelo governo estadual.

Nos cenários de primeiro turno, Zucco registra mais de 30% das intenções de voto em todos os testados pela pesquisa.

Já em eventual segundo turno contra Brizola, Zucco aparece com 40% e a pré-candidata do PDT com 37%. Por causa da margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Em relação à rejeição, Pretto, Brizola e Zucco aparecem também tecnicamente empatados, registrando 39%, 38% e 36%, respectivamente.

A Real Time Big Data foi feita entre 14 e 16 de março de 2026, com 1.500 entrevistas feitas com eleitores do Rio Grande do Sul. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa para governador no Rio Grande do Sul - Real Time Big Data (Março 2026)

1º turno

Espontânea

  • Luciano Zucco (PL) - 10%
  • Juliana Brizola (PDT) - 6%
  • Edegar Pretto (PT) - 2%
  • Gabriel Souza (MDB) - 1%
  • Eduardo Leite (PSD) - 1%
  • Outros - 3%
  • Nulo/branco - 9%
  • Não sabe/não respondeu - 68%

Estimulada - Cenário 1

  • Luciano Zucco (PL) - 31%
  • Juliana Brizola (PDT) - 24%
  • Edegar Pretto (PT) - 19%
  • Gabriel Souza (MDB) - 13%
  • Covatti Filho (PP) - 3%
  • Marcelo Maranata (PSDB) - 1%
  • Nulo/branco - 4%
  • Não sabe/não respondeu - 5%

Estimulada - Cenário 2

  • Luciano Zucco (PL) - 35%
  • Juliana Brizola (PDT) - 30%
  • Gabriel Souza (MDB) - 16%
  • Marcelo Maranata (PSDB) - 2%
  • Nulo/branco - 7%
  • Não sabe/não respondeu - 10%

Estimulada - Cenário 3

  • Luciano Zucco (PL) - 36%
  • Edegar Pretto (PT) - 27%
  • Gabriel Souza (MDB) - 17%
  • Marcelo Maranata (PSDB) - 2%
  • Nulo/branco - 8%
  • Não sabe/não respondeu - 10%

2º turno

Estimulada - Cenário 1

  • Luciano Zucco (PL) - 40%
  • Juliana Brizola (PDT) - 37%
  • Nulo/branco - 11%
  • Não sabe/não respondeu - 12%

Estimulada - Cenário 2

  • Luciano Zucco (PL) - 43%
  • Edegar Pretto (PT) - 33%
  • Nulo/branco - 11%
  • Não sabe/não respondeu - 13%

Estimulada - Cenário 3

  • Luciano Zucco (PL) - 39%
  • Edegar Pretto (PT) - 30%
  • Nulo/branco - 14%
  • Não sabe/não respondeu - 17%

Rejeição

  • Edegar Pretto (PT) - 39%
  • Juliana Brizola (PDT) - 38%
  • Luciano Zucco (PL) - 36%
  • Gabriel Souza (MDB) - 21%
  • Covatti Filho (PP) - 18%
  • Marcelo Maranata (PSDB) - 15%
  • Poderia votar em todos - 3%
  • Não sabe/não respondeu - 3%
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