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Conheça a metodologia do prêmio Melhores e Maiores da Exame

Esta é a 53ª edição do prêmio MELHORES E MAIORES 2026 da Exame. São 1000 empresas premiadas em 15 categorias

Evento Melhores e Maiores 2024, Revista Exame, hotel Unique, São Paulo SP, dia 17-09-2024. (Eduardo Frazão/Exame)

Evento Melhores e Maiores 2024, Revista Exame, hotel Unique, São Paulo SP, dia 17-09-2024. (Eduardo Frazão/Exame)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11h13.

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 A premiação MELHORES E MAIORES avalia empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no Diário Oficial dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação.

Confira abaixo a metodologia para entender os critérios utilizados na edição - e como são escolhidas as melhores empresas.

Para realização das análises, são considerados três critérios:

S1 – Resultados Contábeis-Financeiros

Para consideração dos dados financeiros foram elencados os seguintes índices:

ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido: Que nos permite avaliar a rentabilidade na visão dos sócios investidores do ativo.

ROCE – Retorno Sobre o Capital Empregado: Que nos Permite avaliar a rentabilidade sobre a totalidade de capital empregado no ativo.

ILS – Índice de Liquides Seca: Que nos permite avaliar a qualidade da liquidez da empresa, já desconsiderando o feito dos estoques.

Margem Líquida: Permite avaliar se a empresa está apresentando resultados líquidos.

D/E – Alavancagem ou Índice de Endividamento: Que nos permite avaliar o volume de endividamento em relação ao patrimônio líquido.

S2 – Crescimento

Como crescimento avaliamos prioritariamente o crescimento das receitas, patrimonial e resultado líquido entre o período de 2023 e 2025, a fim de verificar quem apresentou o melhor crescimento de mercado no período.

S3 – ESG

Neste item são trabalhadas as questões relacionadas a diversidade e indicadores sociais, questões de governança e compliance e questões ambientais. Os itens são trabalhados de acordo com as respostas apresentadas e pesquisas realizadas sobre escândalos e desvios de conduta da empresa e seus gestores.

Como resultado da avaliação, são considerados os seguintes pesos:

  • S1 = 35%

  • S2 = 35%

  • S3 = 30%

Assim, a nota final é definida pela equação:

NF = (S1*35%) + (S2*35%) + (S3*30%)

Vale a observação que questões relacionadas a escândalos, crimes, corrupção e questionamentos sociais foram consideradas de forma subjetiva nas avaliações de ESG, buscando sempre ser o mais justo e honesto possível na avaliação.

A metodologia e a avaliação das empresas são realizadas pelo Ibmec, com participação de um comitê executivo da EXAME.

Acompanhe tudo sobre:Melhores e Maiores

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