Real Time Big Data: Gracinha Caiado lidera corrida ao Senado em Goiás

A pré-candidata Gracinha Caiado (União Brasil) lidera a disputa pelas duas vagas de Goiás no Senado Federal, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 9.

No principal cenário testado pelo instituto, ela registra 26% dos votos consolidados, resultado obtido a partir da soma do primeiro e do segundo votos reduzidos para 100%.

No cenário consolidado, Gustavo Gayer (PL) aparece em segundo lugar, com 15%, seguido por Gustavo Mendanha (PRD), com 13%, e Dr. Zacharias Calil (MDB), com 12%. Pela margem de erro do levantamento, os três nomes estão tecnicamente empatados na segunda posição.

Na sequência estão Vanderlan Cardoso (PSD), com 9%; Isaura Lemos (PSB) e Oséias Varão (PL), ambos com 5%; Delegado Humberto Teófilo (Novo), com 4%; Cíntia Dias (PSOL), com 3%; e Iure Castro (Cidadania), com 1%. Os votos nulos e brancos somam 4%, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

A pesquisa também detalha a preferência dos eleitores para o primeiro e o segundo voto, já que cada eleitor poderá escolher dois candidatos ao Senado.

No primeiro voto, Gracinha Caiado lidera com 31%, seguida por Gustavo Gayer, com 16%, Gustavo Mendanha, com 14%, e Zacharias Calil, com 10%. Vanderlan Cardoso registra 8%, Isaura Lemos e Oséias Varão aparecem com 5% cada, Delegado Humberto Teófilo e Cíntia Dias têm 3% cada, e Iure Castro marca 1%. Nulos e brancos representam 2%, mesmo percentual dos entrevistados que não responderam.

No segundo voto, Gracinha Caiado mantém a liderança, com 20%. Gustavo Gayer e Zacharias Calil aparecem empatados com 14%, seguidos por Gustavo Mendanha, com 12%, e Vanderlan Cardoso, com 11%. Isaura Lemos e Oséias Varão registram 6% cada, Delegado Humberto Teófilo tem 4%, Cíntia Dias soma 3% e Iure Castro registra 1%. Os votos nulos e brancos chegam a 5%, enquanto 4% não souberam ou preferiram não responder.

Cenário 2 mantém liderança e troca candidata do PSOL

O instituto também simulou um segundo cenário para a disputa ao Senado. A principal diferença em relação ao primeiro cenário é a substituição de Cíntia Dias (PSOL) por Professor Marcelo Moreira (PSOL), além da inclusão de Humberto Chaves (PSOL), Aldo Arantes (PCdoB), Carlos Mundim (PDT) e Ricardo Dias (PV).

Mesmo com as alterações, Gracinha Caiado permanece na liderança, com 25% dos votos consolidados. Gustavo Gayer aparece novamente em segundo, com 15%, seguido por Gustavo Mendanha e Zacharias Calil, ambos com 12%.

Vanderlan Cardoso registra 9%, Isaura Lemos e Oséias Varão têm 5% cada, Delegado Humberto Teófilo soma 4% e Professor Marcelo Moreira aparece com 2%. Iure Castro, Humberto Chaves, Aldo Arantes, Carlos Mundim e Ricardo Dias registram 1% cada.

Nulos e brancos representam 3%, mesmo percentual dos entrevistados que não responderam.

No detalhamento do primeiro voto do segundo cenário, Gracinha Caiado registra 30%, Gustavo Gayer 16%, Gustavo Mendanha 13%, Zacharias Calil 10% e Vanderlan Cardoso 8%. Oséias Varão aparece com 5%, Isaura Lemos com 4%, Delegado Humberto Teófilo com 3%, Professor Marcelo Moreira com 2% e os demais candidatos registram 1% cada. Nulos e brancos somam 2%, assim como os indecisos.

Já no segundo voto, Gracinha Caiado alcança 20%, Gustavo Gayer registra 14%, Zacharias Calil 13%, Gustavo Mendanha 12% e Vanderlan Cardoso 11%. Isaura Lemos aparece com 7%, Oséias Varão com 6% e Delegado Humberto Teófilo com 4%.

Professor Marcelo Moreira, Iure Castro, Humberto Chaves, Aldo Arantes, Carlos Mundim e Ricardo Dias registram 1% cada. Os votos nulos e brancos somam 4%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam ou não responderam.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Goiás entre os dias 7 e 8 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número GO-03751/2026