O governador Daniel Vilela (MDB) lidera a corrida eleitoral pelo Executivo de Goiás. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 22, o mandatário registra 46% das intenções de voto no primeiro turno, herança da popularidade de seu antecessor, o candidato à presidência da República Ronaldo Caiado.

A segunda posição é marcada por um empate técnico, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, entre Wilder Morais (PL), que marca 19%, e Marconi Perillo (PSDB), com 18%.

Na sequência, Luis Cesar Bueno (PT) atinge 8%. Danilo Pinheiro (PCO) e Luciana Amorim (UP) não pontuaram. Votos nulos e em branco somam 5%, enquanto 4% não responderam.

Na pesquisa espontânea, quando os candidatos não são apresentados aos entrevistados, Vilela mantém a ponta com 25%, seguido por Perillo e Morais, ambos empatados com 10%. Outros nomes somam 3%, enquanto os indecisos chegam a 44% neste formato.

Considerando apenas os votos válidos, formato utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para divulgar os resultados, Daniel Vilela alcança 50%, sugerindo possibilidade de vitória em primeiro turno. Neste recorte, Wilder Morais tem 21%, seguido de perto por Perillo, com 20%, e Bueno, com 9%.

Segundo turno

O levantamento projetou três confrontos diretos para um possível segundo turno. Contra Perillo, Daniel Vilela vence por 58% a 28%, com 7% de brancos e nulos e 7% de indecisos. Convertendo para votos válidos, Vilela registra 67% contra 33%.

Quando o adversário testado é o candidato do PL, Vilela marca 55% ante 31% de Wilder Morais, representando um placar de 64% a 36% nos votos válidos. Brancos, nulos e indecisos somam 14% neste recorte.

Em uma simulação alternativa sem a presença do atual governador, Wilder Morais lidera com 42% contra 36% de Marconi Perillo. Nulos e brancos chegam a 12%, enquanto 10% dos eleitores não responderam. Considerando os válidos, a vantagem do candidato do PL ficaria em 54% a 46% sobre o tucano.

Avaliação da gestão e índices de rejeição

O desempenho eleitoral reflete a sólida aprovação do mandato executivo. A pesquisa mostra que 79% aprovam o trabalho do governador Daniel Vilela, enquanto 18% o desaprovam. Na questão qualitativa, 55% consideram a gestão ótima ou boa, ante 28% que avaliam como regular e 15% como ruim ou péssima.

No índice de rejeição múltipla, fator que limita o teto de crescimento das campanhas, Marconi Perillo é o mais rejeitado, com 43%. Na sequência, os eleitores declaram que não votariam em Wilder Morais (38%), Luis Cesar Bueno (35%) e Daniel Vilela (30%).

O raio-X do eleitorado em Goiás

A análise demográfica detalha a capilaridade do líder em diferentes estratos. Daniel Vilela atinge sua melhor marca entre os eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, em que tem 50%. Regionalmente, o domínio chega a 50% no Centro-Norte de Goiás.

A disputa pelo segundo lugar apresenta recortes geracionais distintos. Marconi Perillo chega a 27% entre os eleitores com 60 anos ou mais, consolidando sua base tradicional. Por outro lado, Wilder Morais avança para 28% na parcela mais rica da população, rivalizando com o líder neste grupo.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 17 e 21 de setembro de 2026, por meio de entrevistas estruturadas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria instituição e está registrado no TSE sob o protocolo GO-04616/2026.