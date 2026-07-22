Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro tem 36% e Lula, 34%, no 1º turno no Espírito Santo

A pesquisa eleitoral da Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira, 22, aponta um empate técnico na corrida pela Presidência da República entre os eleitores do Espírito Santo. No cenário estimulado de primeiro turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL) pontua com 36% das intenções de voto, seguido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que marca 34%.

Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos dividem a liderança. Entre os demais nomes testados, Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) marcam 6% cada, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) soma 2%.

Joaquim Barbosa (DC) e o escritor Augusto Cury (Avante) pontuam com 1% cada um, mesmo índice de Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Leonardo Avalanche (PRTB) somados.

Votos brancos e nulos representam 8%, e os eleitores que não sabem ou não responderam somam 5%.

Segundo turno, avaliação federal e rejeição múltipla

Em uma simulação de segundo turno entre os dois líderes no estado capixaba, o cenário se desgarra do empate técnico. Flávio Bolsonaro avança para 49% da preferência do eleitorado, contra 43% alcançados por Lula.

Neste eventual embate direto pela cadeira do executivo, os eleitores que declaram voto em branco ou nulo representam 4%. A mesma proporção de 4% se aplica aos entrevistados que não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Quando os eleitores são questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, o atual presidente lidera a rejeição com 51%. Flávio Bolsonaro aparece logo na sequência neste quesito de múltiplas escolhas, sendo rejeitado por 47% dos capixabas. Zema e Caiado marcam 33% e 37%, respectivamente.

Os altos índices de rejeição de Lula dialogam com a avaliação de sua gestão no estado. Atualmente, o trabalho do presidente é desaprovado por 54% e aprovado por 42%. Na classificação qualitativa detalhada, 37% avaliam o governo como ruim ou péssimo, 36% consideram regular e 25% julgam como ótimo ou bom.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Espírito Santo entre 20 e 21 de junho de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-00636/2026.