Lula prioriza SP, RJ, MG e Nordeste na largada da campanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve concentrar os primeiros compromissos da campanha eleitoral nos três maiores colégios eleitorais do país — São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais — e nos quatro estados do Nordeste governados pelo PT: Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte.

A estratégia busca fortalecer candidaturas consideradas prioritárias para o partido e ampliar a presença de Lula em estados considerados decisivos para a disputa eleitoral.

O primeiro compromisso confirmado é a participação de Lula, no próximo sábado, na convenção que oficializará a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.

A expectativa é que o presidente também participe da convenção que confirmará a candidatura à reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas, marcada para 31 de julho, e do evento que oficializará Jerônimo Rodrigues como candidato à reeleição na Bahia, previsto para 1º de agosto.

No Piauí e no Rio Grande do Norte, onde Rafael Fonteles e Cadu Xavier serão candidatos do PT ao governo estadual, as convenções estão inicialmente marcadas para o próximo sábado, mas as datas ainda podem ser ajustadas para permitir a presença de Lula. Caso não participe dos eventos, o presidente deve comparecer aos atos de lançamento das campanhas.

Sudeste também será prioridade

Além do Nordeste, Lula concentrará esforços no Sudeste. A convenção que oficializará sua candidatura está marcada para 2 de agosto, em São Paulo, enquanto o primeiro grande ato de campanha, previsto para 16 de agosto, deve ocorrer no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, palco das greves dos metalúrgicos lideradas por Lula no fim da década de 1970.

O presidente também deve participar da convenção que lançará Patrus Ananias como candidato ao governo de Minas Gerais, em data ainda a ser definida. No Rio de Janeiro, a expectativa é que Lula esteja presente no primeiro ato oficial de campanha do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), candidato ao governo do estado.

*Com O Globo