Tecnologia

Modo foco e "detox" nativo do celular: como configurar os limites de tela do Android e iPhone

Modelos têm recursos gratuitos para bloquear apps e programar períodos de repouso

Limites de tela no celular: como configurar o bloqueio nativo de apps no Android e no iPhone

Limites de tela no celular: como configurar o bloqueio nativo de apps no Android e no iPhone

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 22 de julho de 2026 às 13h49.

O "detox" digital ganhou força em 2026 — exaustas das notificações constantes e do fluxo de informações irrestrito, milhares de pessoas buscam alternativas para reduzir o tempo de tela, como um atalho para o bem-estar. O que muitas não sabem, porém, é que esse detox pode começar no próprio celular, independentemente se ele for um iPhone ou Android. Ambos os sistemas permitem definir limites de tempo, bloqueios de aplicativos e modos de foco nativos, ou seja, que dispensam a instalação de qualquer app extra.

Como limitar o tempo de apps no Android?

O Bem-estar Digital do Android centraliza os controles de tempo de tela. O caminho é Configurações > Bem-estar digital e controles parentais. Os nomes dos menus podem variar entre Samsung, Motorola e Xiaomi, mas o caminho geral é o mesmo em qualquer Android com versão 9 ou superior. Dois recursos fazem a diferença:

Temporizador de apps

Essa funcionalidade cria um cronômetro de tempo para usar certo aplicativo. Quando o limite se esgota, o ícone do app escurece na tela inicial e o acesso fica bloqueado até meia-noite. O contador reinicia a cada dia.

  1. No painel de uso, localize o app que deseja limitar;
  2. Toque no ícone de ampulheta ao lado do nome;
  3. Defina o tempo diário permitido (30 minutos, uma hora, o que fizer sentido);
  4. Confirme.

Modo de Foco (Modo sem Distrações)

Com o Modo de Foco ativo, os apps selecionados não abrem e não enviam notificações. O Google permite fazer uma pausa temporária em alguns aparelhos, o que libera o uso por um intervalo curto sem desativar o modo por completo.

  1. No menu de Bem-estar Digital, toque em Modo de Foco;
  2. Selecione os apps que deseja pausar — redes sociais, jogos, notícias;
  3. Toque em Ativar agora para bloqueio imediato ou em Definir uma programação para automatizar por horário.

Como limitar o tempo de apps no iPhone

No iPhone, o controle fica em Ajustes > Tempo de Uso. O sistema da Apple combina dois recursos:

Limites de Apps

O recurso Personalizar Dias permite apertar o limite nos dias úteis e aliviar no fim de semana — útil para quem quer reduzir Instagram ou TikTok sem cortar o e-mail.

  1. Em Tempo de Uso, toque em Limites de Apps;
  2. Toque em Adicionar Limite;
  3. Escolha uma categoria inteira (Redes Sociais, Jogos) ou selecione apps individuais dentro dela;
  4. Defina a duração diária permitida e confirme.

Repouso

  1. Em Tempo de Uso, toque em Repouso;
  2. Escolha Ativar Repouso Até Amanhã ou agende um horário fixo (das 22h às 7h, por exemplo);
  3. Para reforçar o bloqueio, ative a senha do Tempo de Uso em Bloquear Ajustes do Tempo de Uso — com ela, os apps ficam travados de verdade durante o repouso, não apenas escurecidos.

Uma estratégia comum entre quem leva o bloqueio a sério: pedir para outra pessoa digitar o código de quatro dígitos, sem que o dono do celular saiba a combinação. Isso elimina a tentação de contornar o limite.

Como usar o Modo Foco no iPhone

O Modo Foco complementa o Tempo de Uso e fica em Ajustes > Foco. O iPhone já traz perfis prontos — Trabalho, Sono, Pessoal, Não Perturbe — e permite criar perfis personalizados.

  1. Selecione um perfil ou crie um novo com o botão +;
  2. Escolha quais contatos e apps podem enviar notificações naquele modo;
  3. Agende a ativação por horário, local ou abertura de app.

O sistema iOS permite uma combinação interessante para quem quer reduzir o tempo de tela. O Tempo de Uso define quanto tempo cada app pode rodar por dia, e o Foco controla quais apps e pessoas podem interromper o usuário em cada período. A Apple ainda permite esconder páginas inteiras da Tela de Início dentro de cada perfil de Foco, o que reduz os gatilhos visuais.

Qual sistema bloqueia melhor: Android ou iPhone?

O Android é mais flexível. O Modo de Foco e os temporizadores funcionam de forma rápida e direta, com boa integração a rotinas automatizadas. A desvantagem é que o bloqueio é mais fácil de contornar — basta tocar no ícone acinzentado e confirmar o desbloqueio.

O iPhone é mais rígido. A senha do Tempo de Uso cria uma barreira real, e o sistema impede o acesso aos apps durante o repouso sem pedir confirmação. Por outro lado, o caminho de configuração é mais longo e os menus exigem mais toques para chegar ao ajuste desejado.

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