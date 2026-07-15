Real Time Big Data: Elmano tem 44% e Ciro Gomes, 40%, no 1º turno no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes (PSDB) estão tecnicamente empatados na corrida eleitoral pelo governo do Ceará, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 15.

Em um cenário estimulado de primeiro turno, o petista tem 44% das intenções de voto, enquanto o tucano aparece com 40%. Eles estão empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em terceiro lugar aparece o senador Eduardo Girão (Novo), com 7% das intenções de voto. Jarir Pereira (Psol), Giovani Sampaio (PRD) e Delegado Huggo Leonardo (Missão) têm 1% cada um. Votos brancos e nulos somam 3%, mesmo índice dos entrevistados que não responderam a questão.

A pesquisa também mediu o desempenho dos dois melhores colocados em um embate direto, simulando um segundo turno. Neste cenário, Elmano de Freitas registra 47% das intenções de voto, enquanto Ciro registra 45%, configurando um novo empate técnico.

Segundo o levantamento, 58% dos eleitores cearenses aprovam a gestão de Elmano, e 38% desaprovam. Na questão qualitativa, 40% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom, 35% como regular e 23% como ruim ou péssimo.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 13 e 14 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código CE-05682/2026.