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Esquema de créditos falsos de ICMS causou prejuízo de R$ 3,8 bilhões

Operação Distrato cumpre 38 mandados em São Paulo e Paraná contra esquema de comercialização de créditos falsos de ICMS

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 15 de julho de 2026 às 09h08.

Uma operação do Governo de São Paulo realizada nesta quarta-feira, 15, investiga um esquema de comercialização de créditos falsos de ICMS que teria causado prejuízo superior a R$ 3,8 bilhões aos cofres estaduais.

Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), 752 empresas são suspeitas de utilizar os créditos irregulares para reduzir indevidamente o imposto devido.

Batizada de Operação Distrato, a ação é coordenada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA-SP), formado pela Sefaz-SP, Ministério Público de São Paulo (MPSP) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE-SP), com apoio das polícias Civil e Militar.

Ao todo, são cumpridos 38 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas, Jundiaí e Ribeirão Preto, além de Londrina e Cambé, no Paraná. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da capital paulista.

Como funcionava o esquema

De acordo com as investigações, escritórios de advocacia e consultorias ofereciam às empresas supostos planejamentos tributários por meio da venda de créditos de ICMS com desconto.

Esses créditos, porém, não tinham autorização administrativa e estariam vinculados a empresas inaptas, massas falidas ou operações sem lastro econômico.

Os investigadores afirmam que os intermediários cobravam honorários de êxito que chegavam a 70% do valor dos créditos utilizados.

Para dar aparência de legalidade às operações, o grupo teria utilizado contratos, procurações, apólices e documentos falsamente atribuídos à administração tributária.

Segundo a Sefaz-SP, o uso dos créditos irregulares provocou perda de arrecadação e desequilíbrio concorrencial ao permitir que empresas reduzissem artificialmente seus custos tributários.

A operação busca reunir novas provas, identificar todos os beneficiários do esquema e responsabilizar os envolvidos nas esferas administrativa, cível e penal.

As investigações continuam, e novas medidas poderão ser adotadas após a análise do material apreendido.

*Com Globo

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