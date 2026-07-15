Morgan Stanley tem lucro recorde no 2º tri com impulso de IA e Ásia

O Morgan Stanley anunciou nesta quarta-feira, 15, resultados recordes para o segundo trimestre de 2026, com lucro por ação de US$ 3,46, superando a estimativa de US$ 2,94 da LSEG, e receita de US$ 21,35 bilhões, acima dos US$ 19,64 bilhões previstos pelos analistas. Em relação ao ano anterior, o lucro saltou 58%, atingindo US$ 5,58 bilhões, enquanto a receita avançou 27%.

O destaque do trimestre foi a área de negociação de ações, que registrou receita recorde de US$ 6,3 bilhões — cerca de US$ 1,9 bilhão acima das expectativas da StreetAccount.

A empresa atribuiu o desempenho à força de toda sua divisão de ações, com “destaque notável na Ásia”, refletindo o aumento global na negociação relacionada à inteligência artificial. A divisão de renda fixa também teve bom desempenho, com volume de US$ 2,46 bilhões, praticamente em linha com as estimativas, impulsionada por negociações de crédito.

Em serviços bancários de investimento, a receita disparou 58%, alcançando US$ 2,44 bilhões, cerca de US$ 270 milhões acima do esperado, impulsionada pelo aumento em fusões, ofertas públicas iniciais (IPOs) e emissões de dívida. Já a gestão de patrimônio apresentou crescimento de 14%, com receita de US$ 8,86 bilhões, acima das projeções em US$ 146 milhões, beneficiada pela valorização de ativos e pelo aumento de depósitos e empréstimos.

A menor divisão da empresa, gestão de investimentos, registrou alta de 6%, com receita de US$ 1,65 bilhão, praticamente em linha com as expectativas.

“Mercados ativos e execução consistente em todas as três regiões impulsionaram resultados excepcionais para nossa empresa integrada”, disse o CEO Ted Pick, em comunicado à imprensa repercutido pela CNBC.