Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro e Lula empatam em Tocantins

A disputa pela presidência da República entre o eleitorado de Tocantins mostra um cenário de empate técnico no primeiro turno. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 17, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registra 38% das intenções de voto, contra 37% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os demais nomes testados, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e Augusto Cury (Avante) registram 5% cada, seguidos por Renan Santos (Missão) com 4%.

Na sequência, Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, aparece com 2% e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 1%. Outros candidatos, Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata), somados, representam 1% dos votos.

Os votos em branco e nulos são 3%. Os indecisos ou que não responderam totalizam 4% dos entrevistados.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são previamente apresentados, o cenário também é acirrado. O presidente pontua com 29%, enquanto o senador do PL marca 27%. Brancos e nulos somam 9%, e 26% não souberam responder.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

Em um eventual confronto direto entre os dois líderes, o candidato do PL descola da margem de erro e assume a dianteira. Flávio Bolsonaro atinge 47% das intenções de voto no cenário de segundo turno testado.

Por sua vez, o presidente registra 39% da preferência do eleitorado tocantinense. Neste cenário polarizado, os votos em branco e nulos crescem e somam 8%, enquanto os que não sabem ou não responderam representam 6%.

A pesquisa também mensurou o potencial de veto aos postulantes ao Palácio do Planalto. O petista lidera o índice de rejeição múltipla, sendo descartado por 49% dos entrevistados. Flávio Bolsonaro aparece logo em seguida, com 47% de rejeição.

Pablo Marçal registra 41% de índice de recusa, à frente de Caiado (38%), Renan Santos (36%) e Zema (34%). Apenas 2% dos eleitores afirmaram que poderiam votar em todos os nomes apresentados.

Sobre a gestão federal, o trabalho do atual presidente enfrenta desaprovação de 52% no estado do Tocantins. A aprovação da atual administração atinge 45%, enquanto 3% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

Na questão qualitativa, 40% do eleitorado tocantinense avalia a gestão de Lula como ruim ou péssima. Outros 30% julgam regular e 29% como ótima ou boa.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 10 e 14 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01315/2026.