Real Time Big Data: Vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula em Santa Catarina chega a 26 pontos

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de voto no primeiro turno em Santa Catarina. Segundo a pesquisa presidencial Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 17, o parlamentar registra 52% das intenções de voto.

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na segunda colocação com 26%. Entre os demais nomes testados, Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) registram 5% cada.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), pontua com 4%, à frente de Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, com 2%, e do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que tem 1%.

Os demais candidatos, Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata), somam juntos 1%. Votos em branco ou nulos representam 2%, e os indecisos são 2%.

Segundo turno, rejeição eleitoral e avaliação

Na simulação de confronto direto para o segundo turno, o candidato do PL amplia o distanciamento em relação ao petista. Flávio Bolsonaro registra 62% da preferência dos eleitores de Santa Catarina em um eventual embate polarizado.

Por sua vez, o presidente Lula atinge a marca de 30% no cenário de segundo turno. Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo representam 5%, enquanto aqueles que não sabem ou não responderam somam 3%.

O levantamento também mediu o potencial de veto aos candidatos. Lula lidera o índice isoladamente com 62% de rejeição no estado. Na sequência, aparecem Flávio Bolsonaro com 36%, Pablo Marçal com 34% e Ronaldo Caiado com 32%.

A pesquisa avaliou ainda a percepção dos catarinenses sobre a administração federal. A atual gestão petista é desaprovada por 64% dos entrevistados, enquanto 33% aprovam e 3% não souberam opinar. Na classificação qualitativa, o governo federal é considerado ruim ou péssimo por 49% e ótimo ou bom por apenas 18%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 12 a 16 de setembro de 2026, por meio de questionário quantitativo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento não informa contratante no relatório público e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09582/2026.