O que faz um suplente de senador e como ele é escolhido?

O suplente de senador é uma figura pouco conhecida pelos eleitores, mas exerce um papel importante no sistema político brasileiro. Escolhido antes das eleições e registrado junto com a candidatura do titular, ele pode assumir o mandato no Senado Federal em situações previstas na Constituição e na legislação eleitoral.

Nas eleições de 2026, cada candidato ao Senado deverá registrar dois suplentes. Embora seus nomes apareçam na documentação da chapa, eles não recebem votos de forma separada. O eleitor vota apenas no candidato titular, e os suplentes são eleitos juntamente com ele.

Trata-se de uma figura indissociável do Senador, como o vice-presidente está para a Presidência da República.

O que é um suplente de senador?

O suplente é a pessoa indicada pelo candidato ao Senado para substituí-lo caso o titular deixe o cargo de forma temporária ou definitiva.

A Constituição Federal determina que cada senador seja eleito com dois suplentes, que passam a integrar a chapa registrada na Justiça Eleitoral. Dessa forma, caso o senador precise se afastar ou deixar o mandato, a substituição ocorre sem a realização de uma nova eleição.

Em quais situações o suplente assume?

O suplente pode assumir o mandato em diferentes circunstâncias previstas na Constituição.

Entre elas estão os afastamentos temporários por licença, investidura do senador em outro cargo público, como ministro de Estado, governador ou secretário de governo, além dos casos de renúncia, cassação, falecimento ou perda do mandato.

Quando o afastamento é temporário, o suplente permanece no exercício da função até o retorno do titular. Se a vacância for definitiva, ele assume pelo restante do mandato.

Como o suplente é escolhido?

A escolha dos suplentes é feita pelo próprio candidato ao Senado e pelo partido durante a formação da chapa.

Os nomes precisam atender aos mesmos requisitos constitucionais de elegibilidade exigidos para qualquer candidato ao Senado, como nacionalidade brasileira, filiação partidária, domicílio eleitoral, pleno exercício dos direitos políticos e idade mínima de 35 anos na data da posse.

Depois de definidos, os dois suplentes passam a integrar oficialmente o pedido de registro da candidatura apresentado à Justiça Eleitoral.

O eleitor vota no suplente?

Nas eleições para o Senado, o voto é destinado exclusivamente ao candidato titular. Os suplentes não aparecem em uma votação separada e não recebem votos individualmente.

Ao escolher um candidato ao Senado, o eleitor também elege, de forma indireta, os dois suplentes registrados na chapa.

O suplente exerce as mesmas funções do senador?

Quando assume o mandato, o suplente passa a exercer todas as atribuições constitucionais do cargo de senador. Isso inclui participar das sessões plenárias, votar projetos de lei, integrar comissões permanentes e temporárias, apresentar proposições legislativas, fiscalizar atos do Poder Executivo e participar das demais atividades parlamentares.

Enquanto estiver no exercício do mandato, o suplente possui os mesmos direitos, deveres e prerrogativas do titular.

Por que existem suplentes?

A existência dos suplentes garante a continuidade da representação dos estados no Senado Federal.

Como os mandatos de senador têm duração de oito anos, a substituição automática evita que uma unidade da Federação fique temporariamente com menos representantes ou que seja necessário realizar uma nova eleição sempre que houver afastamento de um parlamentar.

Esse modelo busca assegurar o funcionamento contínuo do Poder Legislativo e preservar a representação dos estados durante todo o mandato.

Como funciona a eleição para o Senado?

Cada estado e o Distrito Federal elegem três senadores, mas as eleições ocorrem de forma alternada.

Em um pleito são renovadas duas das três cadeiras de cada estado. Na eleição seguinte, quatro anos depois, é renovada apenas uma vaga.

Em 2026, os eleitores escolherão dois senadores por unidade federativa. Cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes, sendo considerados eleitos os dois mais votados em cada unidade da Federação.