Real Time Big Data: Cid Gomes e Capitão Wagner lideram corrida ao Senado no CE

O senador Cid Gomes (PSB) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) lideram a disputa pelas duas vagas do Ceará no Senado, segundo a pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 20.

A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado.

No cenário estimulado, Cid Gomes aparece na liderança da combinação de primeiro e segundo votos, com 21%. Em segundo lugar, Capitão Wagner registra 19%. O Pastor Alcides Fernandes (PL), Luizianne Lins (Rede) e Eunício Oliveira (MDB) aparecem empatados com 13% cada.

Na sequência, o General Theóphilo (Novo) tem 4% dos votos consolidados, enquanto Cândido Albuquerque (PSDB) registra 3% e Anna Karina (Psol), 2%.

Os eleitores que declararam voto nulo ou branco somam 6%, mesmo percentual dos que não souberam ou não responderam.

Cenários alternativos

Em um segundo cenário, sem a presença de Cid Gomes, Capitão Wagner assume a liderança da disputa, com 21% das intenções de voto. Luizianne Lins e Eunício Oliveira aparecem empatados com 15%, enquanto Alcides Fernandes e Junior Mano registram 14% cada.

General Theóphilo, Cândido Albuquerque e Anna Karina somam 3% cada. Novamente, os votos nulos e brancos chegam a 6%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam ou não responderam.

Já em uma terceira simulação, sem Junior Mano, os pré-candidatos Cid Gomes e Capitão Wagner aparecem empatados na liderança, ambos com 21% das intenções de voto. Eunício Oliveira registra 14%, seguido por Luizianne Lins, com 13%.

Priscila Costa (PL) aparece com 8%, enquanto General Theóphilo tem 4%. Cândido Albuquerque registra 3% e Anna Karina, 2%. Os votos nulos e brancos somam 7%, mesmo índice dos indecisos.

Por fim, sem Cid Gomes e Alcides Fernandes, Capitão Wagner lidera isolado com 21%. Luizianne Lins aparece com 15%, enquanto Eunício Oliveira e Junior Mano empatam com 14%.

Priscila Costa registra 10%. General Theóphilo aparece com 4%, enquanto Cândido Albuquerque e Anna Karina têm 3% cada. Os votos nulos e brancos somam 8%, mesmo percentual dos que não souberam ou não responderam.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1600 eleitores do Ceará entre os dias 18 e 19 de maio. As respostas têm índice de confiança de 95%, com dois pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código CE-03506/2026.

CENÁRIO 1 - Votos consolidados para o Senado pelo CE:

Cid Gomes: 21%

Capitão Wagner: 19%

Alcides Fernandes: 13%

Luizianne Lins: 13%

Eunício Oliveira: 13%

General Theóphilo: 4%

Cândido Albuquerque: 3%

Anna Karina: 2%

Nulo/Branco: 6%

NS/NR: 6%

CENÁRIO 2 - Votos consolidados para o Senado pelo CE:

Capitão Wagner: 21%

Luizianne Lins: 15%

Eunício Oliveira: 15%

Alcides Fernandes: 14%

Junior Mano: 14%

General Theóphilo: 3%

Cândido Albuquerque: 3%

Anna Karina: 3%

Nulo/Branco: 6%

NS/NR: 6%

CENÁRIO 3 - Votos consolidados para o Senado pelo CE:

Cid Gomes: 21%

Capitão Wagner: 21%

Eunício Oliveira: 14%

Luizianne Lins: 13%

Priscila Costa: 8%

General Theóphilo: 4%

Cândido Albuquerque: 3%

Anna Karina: 2%

Nulo/Branco: 7%

NS/NR: 7%

CENÁRIO 4 - Votos consolidados para o Senado pelo CE: