Real Time Big Data: Cid Gomes e Capitão Wagner lideram corrida ao Senado no CE

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado (Jefferson RudyAgência Senado)
Colaboradora
Publicado em 20 de maio de 2026 às 16h35.
Última atualização em 20 de maio de 2026 às 16h40.
O senador Cid Gomes (PSB) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) lideram a disputa pelas duas vagas do Ceará no Senado, segundo a pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 20.
A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado.
No cenário estimulado, Cid Gomes aparece na liderança da combinação de primeiro e segundo votos, com 21%. Em segundo lugar, Capitão Wagner registra 19%. O Pastor Alcides Fernandes (PL), Luizianne Lins (Rede) e Eunício Oliveira (MDB) aparecem empatados com 13% cada.
Na sequência, o General Theóphilo (Novo) tem 4% dos votos consolidados, enquanto Cândido Albuquerque (PSDB) registra 3% e Anna Karina (Psol), 2%.
Os eleitores que declararam voto nulo ou branco somam 6%, mesmo percentual dos que não souberam ou não responderam.
Em um segundo cenário, sem a presença de Cid Gomes, Capitão Wagner assume a liderança da disputa, com 21% das intenções de voto. Luizianne Lins e Eunício Oliveira aparecem empatados com 15%, enquanto Alcides Fernandes e Junior Mano registram 14% cada.
General Theóphilo, Cândido Albuquerque e Anna Karina somam 3% cada. Novamente, os votos nulos e brancos chegam a 6%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam ou não responderam.
Já em uma terceira simulação, sem Junior Mano, os pré-candidatos Cid Gomes e Capitão Wagner aparecem empatados na liderança, ambos com 21% das intenções de voto. Eunício Oliveira registra 14%, seguido por Luizianne Lins, com 13%.
Priscila Costa (PL) aparece com 8%, enquanto General Theóphilo tem 4%. Cândido Albuquerque registra 3% e Anna Karina, 2%. Os votos nulos e brancos somam 7%, mesmo índice dos indecisos.
Por fim, sem Cid Gomes e Alcides Fernandes, Capitão Wagner lidera isolado com 21%. Luizianne Lins aparece com 15%, enquanto Eunício Oliveira e Junior Mano empatam com 14%.
Priscila Costa registra 10%. General Theóphilo aparece com 4%, enquanto Cândido Albuquerque e Anna Karina têm 3% cada. Os votos nulos e brancos somam 8%, mesmo percentual dos que não souberam ou não responderam.
O instituto Real Time Big Data ouviu 1600 eleitores do Ceará entre os dias 18 e 19 de maio. As respostas têm índice de confiança de 95%, com dois pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código CE-03506/2026.