Dá para ganhar quase R$ 20 mil só escrevendo prompts? O que o mercado paga de verdade

O salário de um engenheiro de prompt pode chegar a R$ 26.100 por mês no Brasil, segundo o Guia Salarial 2026 da Robert Half. A faixa começa em R$ 19.050 e tem mediana de R$ 22 mil. Os valores, porém, não significam que profissionais ganhem esse valor apenas por escrever comandos para ferramentas de inteligência artificial.

A diferença está na função. No mercado atual, engenharia de prompt envolve testar instruções, estruturar contextos, avaliar respostas de modelos de linguagem e transformar essas técnicas em processos que possam ser usados em aplicações reais.

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O cargo de engenheiro de prompt existe?

Sim, mas ainda é uma função relativamente rara. Uma pesquisa acadêmica publicada em 2025 analisou 20.662 anúncios de emprego no LinkedIn e encontrou apenas 72 posições com o título de prompt engineer, menos de 0,5% da amostra. O estudo identificou que as vagas exigiam não apenas conhecimento de prompts, mas também conhecimento de IA, comunicação e capacidade de resolver problemas.

No Brasil, há anúncios recentes que usam diretamente o nome Engenheiro de Prompt. Um deles foi publicado pela consultoria Qaracter para um projeto no setor financeiro, com contratação CLT e atuação híbrida em São Paulo. A descrição menciona o uso de ChatGPT para escalar documentação e Gemini para produção de textos.

A IBM também tem vagas no país com o título Prompt Engineer/LLM. Nesse caso, o trabalho envolve desenvolvimento e manutenção de agentes conversacionais de voz e texto, mostrando como o prompt pode fazer parte de uma atividade mais ampla de desenvolvimento de sistemas de IA.

Quem contrata profissionais de prompt?

Os anúncios encontrados indicam que a demanda aparece principalmente em empresas de tecnologia, consultorias e organizações que estão desenvolvendo produtos ou processos baseados em inteligência artificial.

Entre os exemplos recentes estão IBM, BairesDev, Qaracter e empresas especializadas em soluções de IA. O LinkedIn mostrava 27 vagas com o termo “Prompt Engineer” no Brasil na consulta realizada, sendo 21 classificadas como posições pleno-sênior.

Há também vagas que usam nomes diferentes para atividades semelhantes. AI Engineer, AI Specialist, Conversational AI Engineer e Applied AI Engineer podem incluir tarefas relacionadas a prompts, avaliação de modelos, agentes e integração de inteligência artificial.

Isso ajuda a explicar por que contar apenas vagas chamadas “engenheiro de prompt” pode subestimar a quantidade de profissionais que trabalham com essa competência.

O que um engenheiro de prompt faz na prática?

O trabalho está distante da ideia de simplesmente encontrar uma frase “mágica” para obter uma resposta melhor do ChatGPT.

Um profissional especializado pode criar modelos de instruções, testar diferentes versões, estabelecer critérios para avaliar respostas e identificar erros recorrentes. Também pode trabalhar com RAG, técnica que permite a um sistema consultar informações externas antes de responder, ou com agentes capazes de executar tarefas.

Em uma empresa, por exemplo, o profissional pode desenvolver um fluxo para um chatbot que precisa responder dúvidas sobre produtos. O trabalho inclui definir instruções, contexto, regras de resposta e critérios para identificar quando o sistema deve encaminhar o atendimento para uma pessoa.

Uma vaga brasileira da Rex.zone, por exemplo, descreve atividades como criar bibliotecas reutilizáveis de prompts, executar testes A/B, estabelecer critérios de avaliação e analisar problemas como alucinações e violações de políticas. A remuneração anunciada é de US$ 30 a US$ 50 por hora para trabalho remoto.

O valor está no sistema, não apenas no prompt.

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Então quem ganha R$ 20 mil?

A faixa da Robert Half precisa ser interpretada com cuidado. Os R$ 19.050 correspondem ao 25º percentil, enquanto R$ 22 mil representam a mediana e R$ 26.100 o 75º percentil. São projeções de remuneração, e não uma promessa de salário para quem aprende a criar prompts.

Há uma diferença significativa entre essa referência e salários compartilhados por profissionais. O Glassdoor, por exemplo, registra poucos relatos específicos para engenheiro de prompt em São Paulo e mostra valores entre R$ 6 mil e R$ 10 mil mensais nos registros disponíveis. A própria quantidade reduzida de amostras recomenda cautela na comparação.

Uma vaga recente da Qaracter ajuda a mostrar outro lado do mercado. O anúncio para engenheiro de prompt em São Paulo informa contratação CLT e benefícios e descreve uma função voltada a um projeto financeiro de longo prazo.

Ou seja, R$ 20 mil não é o preço de escrever prompts. É uma referência associada a uma função especializada de inteligência artificial, que pode reunir conhecimento técnico, comunicação, avaliação de modelos e aplicação da tecnologia em processos reais.

A habilidade continua valiosa mesmo quando o cargo muda

A pesquisa sobre o mercado de trabalho reforça essa distinção. O estudo com mais de 20 mil anúncios identificou que prompt engineering ainda era raro como ocupação específica, mas apresentava um conjunto próprio de competências.

Ao mesmo tempo, levantamentos de vagas mostram que conhecimento de prompt aparece cada vez mais como uma habilidade dentro de outras ocupações relacionadas à IA. Dados compilados pela edX a partir da Lightcast apontaram prompt engineering entre as principais competências de IA mencionadas em anúncios de emprego em 2025.

Para o profissional, a diferença é importante. Saber escrever uma boa instrução pode melhorar o uso cotidiano de ferramentas de inteligência artificial. Já transformar esse conhecimento em uma solução confiável, mensurável e integrada ao trabalho exige competências adicionais.

O mercado, portanto, já mostra vagas específicas para engenharia de prompt, mas o cenário não se resume a elas. Em muitas empresas, a habilidade aparece dentro de cargos de engenharia, produto, automação, desenvolvimento de agentes ou inteligência artificial aplicada.

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