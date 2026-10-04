Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Apuração para presidente: veja em tempo real a disputa entre Lula e Flávio

Mais de 158 milhões de eleitores vão às urnas para escolher o próximo presidente

Eleições: acompanhe voto a voto a apuração (Joédson Alves/Agência Brasil)

Eleições: acompanhe voto a voto a apuração (Joédson Alves/Agência Brasil)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13h55.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

A EXAME fará neste domingo, 4, uma cobertura em tempo real dos resultados das eleições 2026. Além dos dados da apuração para presidente, governadores e Senado, a publicação terá jornalistas em cinco estados, análises diretamente de Brasília e uma transmissão ao vivo para acompanhar a contagem dos votos.

Os brasileiros vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. Serão 158 milhões de eleitores aptos a votar em todo o país.

As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.

Quem está ganhando a eleição para presidente?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Acre conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Quem são os candidatos a presidente?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

  • Clariana Barão (DC) — 27
  • Edmilson Costa (PCB) — 21
  • Escritor Augusto Cury (Avante) — 70
  • Flávio Bolsonaro (PL) — 22
  • Hertz Dias (PSTU) — 16
  • Leonardo Avalanche (PRTB) — 28 (Inapto)
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13
  • Renan Santos (Missão) — 14
  • Ronaldo Caiado (PSD) — 55
  • Rui Costa Pimenta (PCO) — 29
  • Samara Martins (UP) — 80
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 35
  • Zema (Novo) — 40

Live acompanha os resultados das eleições de 2026

Além da cobertura em texto, gráficos e dados, a EXAME fará uma transmissão ao vivo no dia do primeiro turno para acompanhar a apuração em todo o país.

A programação reunirá jornalistas da redação, correspondentes nos estados e convidados para analisar os números à medida que forem divulgados pela Justiça Eleitoral. A transmissão também acompanhará a disputa presidencial, as eleições estaduais e a nova composição do Senado.

yt thumbnail

Perguntas frequentes

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

Quantos eleitores podem votar nas eleições 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

Mais de Brasil

É possível votar no 2º turno se faltou no 1º turno das eleições em 2026?

E se eu ainda estiver na fila para votar às 17h? Entenda o que acontece depois do horário

Que horas começa a apuração das eleições de 2026? Veja como acompanhar

Como funciona a totalização dos votos nas eleições de 2026

Mais na Exame

Brasil

É possível votar no 2º turno se faltou no 1º turno das eleições em 2026?

Um conteúdo Bússola

Avanço da recarga rápida muda estratégia financeira dos eletropostos

Marketing

Caboré 2026: 42 concorrentes refletem a transformação do mercado de comunicação

Pop

Que horas começa 'A Fazenda 18' neste domingo, 4? Hoje tem Prova de Fogo