Cláusula de barreira em 2026: Veja lista dos partidos que superaram e não superaram

As eleições de 2026 consolidaram uma forte redução da fragmentação partidária no Brasil. Com a aplicação de regras mais severas determinadas pela Emenda Constitucional nº 97/2017, o funil eleitoral reduziu para apenas dez o número de legendas ou federações com direito a recursos públicos de manutenção e espaço nos meios de comunicação.

Enquanto grandes blocos de centro-direita e extrema-direita se fortaleceram, siglas tradicionais de esquerda e centro-esquerda sofreram derrotas institucionais que devem prejudicar os partidos nas próximas eleições.

Partidos que superaram a cláusula de barreira

Apenas dez partidos ou federações conseguiram vencer os critérios de desempenho da Câmara dos Deputados em 2026:

PL (Partido Liberal): consolidou-se como a maior bancada da Câmara.

Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV): principal força de esquerda a superar a barreira.

Federação União Progressista (União Brasil / Progressistas): garantiu ampla votação nacional.

PSD (Partido Social Democrático)

MDB (Movimento Democrático Brasileiro)

Republicanos

Podemos

PSB (Partido Socialista Brasileiro): uma das poucas forças de centro-esquerda isoladas a garantir o cumprimento da meta.

Partido Novo: após ter ficado de fora em eleições passadas, conseguiu expandir seu eleitorado e cruzar a linha exigida em 2026.

Federação PSDB Cidadania: garantiu o limite mínimo, embora com bancada reduzida se comparada a períodos históricos.

Partidos que NÃO SUPERARAM a Cláusula de Barreira

O grupo dos reprovados traz surpresas e agremiações de longa trajetória na política nacional:

Federação PSOL REDE: um dos casos mais dramáticos da eleição. Embora tenha feito 15 deputados federais e somado 4,89% dos votos nacionais, a federação não cumpriu a exigência geográfica. Faltaram apenas 185 votos no Espírito Santo para que atingisse o mínimo de 1,5% em nove estados diferentes (parou em oito unidades).

PDT (Partido Democrático Trabalhista): O partido fundado por Leonel Brizola vive uma de suas maiores crises. Além de não ter conseguido eleger Juliana Brizola para o governo do Rio Grande do Sul, obteve apenas 1,64% dos votos nacionais para deputado e elegeu apenas seis nomes, ficando longe de qualquer um dos dois critérios.

Avante: obteve 1,59% dos votos válidos e apenas cinco deputados federais concentrados em três estados. Perde o acesso aos fundos pela primeira vez desde que a regra começou a apertar.

Federação Renovação Solidária (PRD / Solidariedade): Bloco somou apenas 1,86% dos votos válidos nacionais e elegeu sete deputados federais.

Partido Missão: A nova legenda de direita criada no fim de 2025 registrou 1,08% dos votos nacionais e elegeu apenas Kim Kataguiri em São Paulo, apesar de ter tido candidatos para praticamente todos os cargos em todo o Brasil.

UP, PCO, PSTU, PCB, DC, Mobiliza e Agir: não elegeram representantes para a Câmara.

O que é a cláusula de barreira?

A cláusula de barreira (também chamada de cláusula de desempenho) é uma regra da Constituição Brasileira que exige que os partidos políticos atinjam um desempenho eleitoral mínimo nas eleições para a Câmara dos Deputados para terem direito a determinados benefícios públicos.

Criada pela Emenda Constitucional nº 97/2017, ela funciona como um "funil" que aumenta de rigor a cada eleição geral, com o objetivo principal de reduzir o número excessivo de partidos políticos no Congresso Nacional.

Ela foi criada para:

Evitar os "Partidos de Aluguel": Siglas minúsculas que existiam apenas para negociar o seu tempo de TV ou verbas do Fundo Partidário com partidos maiores em troca de apoio.

Facilitar a governabilidade: Com menos partidos no Congresso, o Presidente da República precisa negociar com menos lideranças para aprovar leis, diminuindo o chamado "fisiologismo" (a troca de favores por apoio político).

Economia de recursos: Concentra o dinheiro público dos fundos eleitorais e partidários apenas nas legendas que demonstraram ter real representatividade e apoio da população nas urnas.

Como funciona a Cláusula de Barreira?

Para que um partido (ou uma federação de partidos) supere a cláusula de barreira, ele precisa atingir metas que sobem gradualmente a cada ciclo eleitoral. Em 2026, cada partido ou federação precisa cumprir pelo menos um de dois critérios:

Pela votação: obter ao menos 2,5% dos votos válidos nacionais para deputado federal e alcançar pelo menos 1,5% dos votos válidos em cada unidade da Federação de, no mínimo, nove UFs.

Pelas cadeiras: eleger ao menos 13 deputados federais, distribuídos por pelo menos nove unidades da Federação.

O que acontece com partidos que NÃO superam a Cláusula de Barreira?

Os partidos que ficam abaixo da linha de corte sofrem punições severas que inviabilizam o seu funcionamento no dia a dia. A partir do ano seguinte à eleição, eles perdem o direito a:

Fundo Partidário: Deixam de receber as verbas públicas mensais usadas para pagar sedes, funcionários, pesquisas e despesas da legenda.

Tempo de TV e Rádio: ficam sem nenhum minuto na propaganda eleitoral gratuita e nas inserções diárias de rádio e televisão.

Estrutura no Congresso: perdem o direito de liderança partidária formal e cargos de destaque nas comissões da Câmara.

Os deputados federais, estaduais e senadores que forem eleitos por esses partidos reprovados não perdem o mandato. Eles assumem seus cargos normalmente e podem mudar de partido (migrando para uma sigla que venceu a barreira) sem serem punidos por infidelidade partidária.