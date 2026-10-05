'O governo Lula se perdeu no curto-prazismo', diz cientista político Fernando Schüler

O lulismo entrou na eleição carregando um problema que vai além da popularidade de Lula: o desgaste de um projeto político que há mais de 20 anos organiza parte central da disputa pelo poder no Brasil. Para Fernando Schüler, cientista político e professor do Insper, o resultado das urnas no primeiro turno, no qual Flávio Bolsonaro (PL) saiu à frente do presidente Lula na eleição para presidente, e o PL conseguiu uma vitória inédita no Congresso e nos estados, mostrou uma “exaustão” dessa fórmula — e também de um governo que, em seu terceiro mandato, passou a responder aos problemas do país com medidas de curto prazo.

“É um governo cansado e é um governo de síndrome do curto prazo”, afirma Schüler. Na avaliação dele, o Planalto acumulou programas, benefícios e mudanças pontuais sem conseguir construir uma agenda de longo prazo. Ao mesmo tempo, enfrentou uma economia em que emprego e renda média não foram suficientes para neutralizar o peso dos juros, do endividamento e do custo de vida sobre as famílias.

A leitura ajuda a explicar, segundo ele, por que o governo teve dificuldade para transformar resultados econômicos em apoio político. Também ajuda a entender um movimento mais amplo das urnas: a expansão da direita para além do bolsonarismo e o enfraquecimento do centro.

Schüler chama atenção para os resultados nos estados, onde candidaturas com trajetórias locais e identidades próprias conseguiram se impor mesmo sem depender diretamente de uma liderança nacional. “Os eleitores tendem a escolher histórias mais do que programas”, afirma. Para ele, resumir esse campo político ao bolsonarismo deixa de fora fenômenos regionais e uma reorganização mais ampla da direita.

O movimento teve impacto direto sobre partidos de centro. Em uma eleição mais polarizada, esse espaço perdeu força enquanto a direita avançou no Congresso, sobretudo no Senado. Para Schüler, essa mudança pode ser mais importante do que parece porque altera a relação de forças com o Supremo Tribunal Federal.

É aí que aparece o maior risco do próximo ciclo político. Schüler, que há anos concentra sua produção acadêmica e pública em temas como democracia, liberdade de expressão, gestão do Estado e limites institucionais, vê potencial para uma nova rodada de conflito entre Congresso e STF. Ele foi secretário da Justiça e do Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul no governo de Yeda Crusius (2007-2010), é doutor em Filosofia e mestre em Ciência Política pela UFRGS, além de criador e curador-geral da plataforma de debates Fronteiras do Pensamento.

Sua crítica não se limita a um campo. Schüler considera que setores da direita aceitaram rupturas das regras democráticas ao defender intervenção militar em 2022, enquanto setores da esquerda relativizaram excessos institucionais quando estes atingiam adversários. “Os dois lados têm a boca suja”, afirma.

A combinação entre um Senado mais conservador, o debate sobre anistia e a possibilidade de novos embates envolvendo ministros do Supremo cria, na avaliação dele, um cenário de incerteza. “O que se pode desejar é que os atores tenham bom senso e consigam construir uma nova pactuação institucional. Mas o potencial de conflito é grande”, afirma.

Na entrevista a seguir, Schüler analisa o desgaste do lulismo, o curto-prazismo do governo, a força da direita nos estados, a perda de espaço do centro e os riscos de uma nova crise entre os Poderes.

EXAME — O que mais chama sua atenção no resultado da eleição? Há algum paralelo histórico para o momento atual?

Fernando Schüler — Minha impressão é que há várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, o PT e o governo subestimaram o Flávio e o que ele representa. Também superestimaram a própria força. Existe um risco quando qualquer governo começa a acreditar na própria retórica.

Há também um momento de exaustão daquilo que Lula representa, do lulismo como projeto nacional. Existe uma confusão entre o papel que uma liderança teve na história e o desejo da sociedade de mudar. Culturas e sociedades mudam.

Estamos na décima eleição presidencial desde a redemocratização, e Lula chegou ao segundo turno pela sétima vez. Ganhou três, perdeu três e agora está novamente na disputa. Um grande amigo meu, também cientista político, costuma dizer: “Todo império cai”. A política pressupõe alternância.

Também há questões envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF) e a judicialização da política. Um símbolo disso, para mim, é o julgamento das penas relacionadas ao 8 de Janeiro.

Depois vieram o envolvimento do ministro Alexandre de Moraes no caso Master e, por fim, a atuação dos ministros em torno do debate da Globo, na semana passada. É uma sequência de fatores. Quem está de um lado acha que tudo isso foi necessário para salvar a democracia. Mas isso também é uma retórica. Do outro lado, há radicalizações. O fato é que existe uma exaustão de uma parcela da sociedade com esse processo.

Uma pesquisa Datafolha, por exemplo, apontava 57% das pessoas associando o caso Master à esquerda e pouco mais de 20% à direita.

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EXAME — O STF parece ter se tornado um dos principais temas da eleição ao lado da economia. Muitos comentaristas apontam que a campanha de Flávio conseguiu falar de uma economia mais próxima do cotidiano, enquanto Lula teve dificuldade para mostrar resultados do governo. Isso teve um peso importante?

Schüler — Há duas dimensões. Uma é o debate econômico mais amplo. Nesse campo, o governo perdeu a mão.

Praticamente não houve debate sobre o fato de a dívida pública ter crescido cerca de 12 pontos em quatro anos, sobre o desequilíbrio fiscal crônico e sobre uma política de curto prazo muito baseada em distribuição de renda, sem foco em produtividade.

Esse é um diagnóstico relativamente consolidado entre economistas de diferentes linhas. O país fez uma troca intertemporal: prometeu benefícios no presente, com aumento da carga tributária, da dívida pública e sem avançar em reformas estruturais que pudessem elevar a produtividade.

Nos últimos meses, ainda houve uma série de medidas de forte caráter eleitoral. Pode-se discutir se o custo foi um pouco maior ou menor, mas a ordem de grandeza é muito alta.

Na outra ponta está a economia real. Muitas dessas medidas têm pouco efeito eleitoral. Aumentar o Bolsa Família em 15%, por exemplo, vai atender a uma parcela da sociedade que já apoia majoritariamente Lula. Vai aumentar o apoio? Pode aumentar, mas não necessariamente de forma relevante.

Parte da sociedade também já entende benefícios sociais como uma obrigação do governo, e não como algo que necessariamente altere seu voto. Vários governos implementaram benefícios. Não existe uma relação automática entre benefício e voto.

Ao mesmo tempo, a sociedade convive há bastante tempo com juros elevados, aumento do endividamento das famílias e inadimplência. O governo tenta corrigir isso no curto prazo, mas muitas vezes é enxugar gelo.

Também há uma questão na qualidade do emprego. A economia gerou postos de trabalho, mas muitos são de menor renda. E existe um problema evidente no custo de vida.

A renda média formal pode até crescer, mas, com endividamento e inadimplência elevados, a renda disponível das famílias fica menor. Isso é percebido no dia a dia.

Esses fatores aparecem nas pesquisas. Quando as pessoas são perguntadas se a situação econômica melhorou, a resposta tende a ser negativa. A expectativa em relação ao futuro também não é tão positiva. Isso se reflete na avaliação do governo.

Lula nunca conseguiu consolidar, neste período, uma avaliação positiva superior à negativa. As pesquisas mostraram algo em torno de 43% a 47% de avaliação positiva, contra aproximadamente 51% a 53% de avaliação negativa. Para um incumbente, como ele, é uma zona de risco muito alto.

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EXAME — Isso lembra o governo do democrata Joe Biden nos Estados Unidos: uma administração com dificuldades de fazer a população perceber bons indicadores na economia. A comparação faz sentido?

Schüler — É uma boa analogia. É o tipo de governo que não é desastroso. Não há uma explosão inflacionária nem uma explosão do desemprego. Pelo contrário. Mas é um governo que não aponta uma perspectiva para o país.

Não há reformas importantes nem uma melhora clara na produtividade econômica. É um governo cansado e marcado pela síndrome do curto prazo.

Um dia cria uma taxa, como a das blusinhas, e depois retira. Regulamenta uma coisa, depois extingue. Aumenta imposto aqui, cria programa ali, lança Desenrola 1, 2, 3. E vai seguindo.

Há programas que parecem claramente produzidos pela lógica de marketing. Eu gosto de analisar essas iniciativas. Pegue, por exemplo, o MOVER (Programa Mobilidade Verde e Inovação, programa de mobilidade lançado pelo governo Lula em dezembro de 2023). A pergunta é: nós precisamos de mais carros, táxis, motoristas de aplicativo e motos em cidades com trânsito já congestionado como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou Curitiba? Qual é a lógica disso?

Eu fui atrás para tentar entender se havia algum estudo ou racional por trás da política e não encontrei.

Outro exemplo é o Brasil Soberano (lançado no ano passado para apoiar as empresas brasileiras atingidas pelo tarifaço do governo Trump). Estamos financiando empresas que, em tese, foram vítimas de tarifas externas. Mas toda vez que houver um aumento tarifário o contribuinte terá de bancar a conta dessas empresas?

O governo Lula se perdeu no curto-prazismo. Essa é uma marca brasileira de forma geral, mas, no atual governo, foi levada a um nível muito alto.

Com exceção da reforma tributária, que na minha visão saiu muito pior do que se imaginava, em função dos lobbies e de outros fatores, este governo não trouxe projetos com uma visão clara de futuro.

EXAME — A votação nos estados também chamou atenção, sobretudo pelo desempenho do PL e de candidaturas de direita no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Houve uma organização melhor desse campo político?

Schüler — Esse é um ponto interessante, inclusive do ponto de vista jornalístico. Boa parte da imprensa resume a vitória desse campo da direita a uma coisa chamada bolsonarismo. Acho que isso reduz muito a discussão.

O campo político brasileiro está polarizado e tem duas lideranças centrais, Lula de um lado e Bolsonaro do outro. Mas imaginar que exista uma organicidade completa e que toda a política possa ser resumida a esses dois blocos é um equívoco.

Isso aparece nos estados. Há fenômenos muito particulares. No Paraná, por exemplo, há a liderança de Sergio Moro, a história da Lava Jato e a própria trajetória pessoal dele. Muitas histórias são construídas no plano regional. Evidentemente existe uma costura ideológica mais ampla e um apoio do eleitorado de direita.

As eleições para o Senado também tiveram um papel importante. O discurso crítico ao STF e favorável a mudanças no tribunal pesou bastante na votação nos estados.

Outro elemento foi o antipetismo, especialmente aquilo que eu chamaria de antipetismo de chegada. Houve uma migração forte e voto útil. Isso é relativamente comum nas eleições brasileiras. O eleitor aprendeu a mecânica do segundo turno e joga com ela.

EXAME — Em Minas Gerais, como explicar a vitória do senador Cleitinho (Republicanos) já no primeiro turno ao governo do estado?

Schüler — Para mim, é uma demonstração — não uma prova — de que os eleitores tendem a escolher histórias mais do que programas. Eles escolhem histórias, imagens, valores, estética e afetividade.

Se você comparar Cleitinho com Mateus Simões (atual governador e candidato derrotado ao governo mineiro em 2026 pelo PSD) sob determinados critérios, os dois são políticos de direita e têm posições relativamente próximas. Mas Mateus Simões é um especialista em gestão, uma pessoa muito preparada, e ficou com uma votação baixa.

Cleitinho não tem a mesma experiência nem a mesma trajetória técnica, e os mineiros optaram massivamente por ele.

O que explica isso? As escolhas políticas não seguem a mesma lógica do mercado.

Se você estivesse escolhendo o CEO de uma empresa, provavelmente Mateus Simões seria selecionado antes de Cleitinho. Um headhunter, recrutador especializado em executivos, contratado para escolher o presidente de uma grande companhia provavelmente faria essa opção.

Mas o eleitor mineiro escolheu Cleitinho. Isso mostra como a política se move por referências muito diferentes.

EXAME — No Paraná ocorreu algo parecido: um governador com mais de 80% de aprovação não conseguiu eleger o sucessor. Isso contraria uma regra que parecia consolidada?

Schüler — Havia quase uma convicção entre analistas de que um governo com mais de 80% de aprovação elegeria seu sucessor. E isso não aconteceu.

O candidato perdeu no primeiro turno e perdeu por uma margem grande. Isso mostra como a política tem uma dinâmica própria.

E também é preciso lembrar que a candidatura vencedora era conservadora. No Paraná, portanto, não havia necessariamente uma oposição entre direita e esquerda.

No Rio de Janeiro há outro fenômeno interessante. Eduardo Paes tem hoje determinadas posições econômicas e políticas. Se você olhar, por exemplo, para o deputado Pedro Paulo, relator da reforma administrativa, verá uma agenda que, em vários aspectos, tem mais proximidade com a agenda econômica de Flávio do que com a de Lula.

Então o eleitor pode perder parte dessa identificação tradicional entre campos políticos.

EXAME — O novo Congresso também terá uma dinâmica mais à direita do que o atual?

Schüler — Na Câmara, houve um crescimento da direita sobre o centro político. Esse crescimento não ocorreu essencialmente às custas da esquerda, mas do centro.

Em uma eleição muito polarizada, o centro acaba sacrificado. O PSD de Gilberto Kassab fez uma aposta de alto risco em lançar uma candidatura (Ronaldo Caiado) à presidência. É preciso reconhecer o mérito de oferecer ao país uma alternativa, mas não era o momento dela.

A política funciona assim. Você assume o risco e a sociedade decide. Havia expectativa em torno de uma terceira via, mas a sociedade não comprou essa alternativa desta vez.

EXAME — E no Senado?

Schüler — No Senado, a mudança é muito mais forte.

Eu diria que o Congresso é marginalmente mais conservador, mas o Senado é significativamente mais conservador porque uma fronteira foi cruzada: a direita passou a ter maioria.

Isso significa que ela passa a ter condições reais de escolher o presidente do Senado. Na minha avaliação, há um candidato claramente favorito nesse campo.

Isso muda o agenda setting, o poder de definir a pauta. O presidente do Senado controla, por exemplo, a abertura ou não de determinados processos, CPIs e pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Isso dá enorme poder a esse novo bloco e nos coloca diante da possibilidade de uma crise institucional.

Se um processo de impeachment contra um ministro do STF for efetivamente instaurado, qual será a reação do Supremo? Essa é uma incógnita que passa a pairar sobre o país.

EXAME — Essa crise institucional pode se agravar ou há espaço para algum tipo de acomodação entre os Poderes?

Schüler — Esse será um dos grandes desafios do Brasil nos próximos meses. Há duas questões importantes: o tema da anistia e a relação com o Supremo.

Vamos imaginar que Flávio e a direita saiam da eleição com uma vitória expressiva. Não estou dizendo que isso acontecerá, mas é um cenário possível. Se isso ocorrer, haverá uma troca de comando político e uma mudança na correlação de forças. Além disso, há a perspectiva de nomeações de ministros ao longo de um eventual governo, o que colocaria mais cartas na mesa.

O primeiro compromisso político evidente seria com a anistia. A pergunta seguinte é: qual será a reação do Supremo? O STF pode considerar determinada medida um desvio de finalidade. Pode haver uma decisão monocrática. Caso isso aconteça, qual será a resposta do Congresso?

Em um processo de impeachment de ministro, também surgiriam discussões sobre afastamento, quórum e os limites de atuação de cada Poder. Não tenho resposta para essas questões. Ninguém tem.

O que se pode desejar é que os atores tenham bom senso e consigam construir uma nova pactuação institucional. Mas o potencial de conflito é grande.

EXAME — Do lado da esquerda, há temor de que uma vitória da direita represente um risco para a democracia. Você continua confiante na solidez das instituições brasileiras?

Schüler — A democracia pressupõe respeito às regras do jogo. Essa é a essência. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi um desrespeito sistemático a algumas dessas regras justamente por parte de quem deveria garanti-las.

Às vezes existe algo muito sedutor em mudar uma regra no curto prazo, mas as consequências no longo prazo podem ser devastadoras. Um exemplo é o princípio do juiz natural. No inquérito das fake news, houve um ministro indicado, e não sorteado. A partir daí, criou-se uma lógica de exceção que durou anos.

Nesse período, houve restrições a liberdades individuais, prisões, censura, episódios de censura prévia e questionamentos relacionados à imunidade parlamentar.

Também se feriu um princípio básico do Estado de Direito, que é o direito à instância adequada de julgamento. Houve pessoas sem foro sendo julgadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal.

Tudo isso gerou mal-estar em parte da sociedade brasileira e uma parcela desse sentimento se refletiu nas eleições. Parte da intelectualidade brasileira parece não enxergar esse problema. E a razão, muitas vezes, é simples: quem foi atingido estava no “outro lado”.

Isso é preocupante.

Agora vejo novamente a construção de uma narrativa que poderá ser usada como fundamento para a judicialização do processo político, com o tema de uma suposta interferência externa.

Você tem a Polícia Federal investigando uma possível interferência externa nas eleições a partir de uma reportagem do The Guardian. Isso pode se prestar à construção de uma narrativa que, em algum momento, seja judicializada.

E aí existe um risco real para a democracia: o chamado tapetão, quando se tenta alterar no Judiciário aquilo que foi definido no processo político.

EXAME — Esse risco de relativização das regras vem apenas de um campo político?

Schüler — Não. É preciso olhar para isso de maneira mais ampla. Tanto a esquerda quanto a direita aceitaram, nos últimos anos, relativizações das regras do jogo. Em 2022, pessoas que pediam intervenção de generais, intervenção militar ou se concentravam diante de quartéis estavam demandando uma quebra da regra do jogo.

O que um general faria na política? Seria uma ruptura da regra democrática.

O argumento era o de uma intervenção corretiva, uma ideia antiga na tradição autoritária brasileira: a noção de que uma intervenção “cirúrgica” poderia corrigir a democracia. Isso estava errado.

Mas também houve uma longa relativização das regras do jogo sustentada pela esquerda. Os dois lados têm a boca suja. Quem pediu a intervenção de generais estava errado. Quem sustentou que determinadas quebras de regras e agressões a princípios institucionais eram aceitáveis porque atingiam o outro lado também estava errado.

Oxalá o país aprenda a lição. Confesso, porém, que não tenho grandes esperanças.