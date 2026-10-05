EXAME leva 1,7 milhão ao YouTube e impacta 27 milhões de pessoas na eleição

A EXAME encerrou o primeiro turno das eleições com mais de 1,7 milhão de visualizações no YouTube e 4 milhões de pageviews na cobertura eleitoral no domingo, dia 4. São mais de 27 milhões de pessoas impactadas, entre site e redes sociais. Os resultados refletem uma operação editorial iniciada meses antes da votação e intensificada no dia do pleito, com produção em tempo real, apuração em campo e análise dos principais acontecimentos do dia.

Sete horas de live e redação em modo eleição

A transmissão da EXAME no YouTube foi a maior live já feita pela empresa e teve sete horas de duração, reunindo especialistas como Fábio Zambeli, analista de risco político e jornalista, Cila Schulman, CEO do Ideia Instituto de Pesquisa; e Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Contando com o Shorts da plataforma, foram mais de 2,6 milhões de visualizações.

Na apresentação da Live, o repórter de Brasil e Economia, André Martins, comandou as sete horas de conteúdo, com a repórter de Negócios, Isabela Rovaroto, trazendo os resultados e apurações factuais.

A operação contou ainda com um agregador de notícias dos estados no site e uma equipe de mais de 30 jornalistas e colaboradores de diferentes áreas, responsável por acompanhar a apuração e atualizar os conteúdos em tempo real.

Assista a Live aqui:

Uma cobertura para entender o impacto das eleições

Para Lucas Amorim, diretor de Redação da EXAME, a cobertura eleitoral vai além do acompanhamento dos resultados. As eleições têm impacto direto sobre empresas, investidores e os rumos do país.

“Para a EXAME, é a oportunidade de jogar luz nas pautas relevantes, com uma cobertura multimídia que alia notícia, contexto, análise e apuração in loco”, afirma.

Presença em oito estados

A estratégia de cobertura foi ampliada neste ano com repórteres e correspondentes em diferentes regiões do país.

Segundo Luciano Pádua, editor de Macroeconomia da EXAME e responsável pela cobertura, a operação representa uma evolução do trabalho iniciado pela redação em 2022.

“A EXAME investe desde 2022 na cobertura em tempo real dos resultados das eleições, atingindo milhões de brasileiros. Neste ano, avançamos nas ferramentas para auxiliar os eleitores, como o mapa eleitoral e o agregador de pesquisas Inteligov/EXAME, e ampliamos o acompanhamento da disputa com correspondentes e repórteres em oito estados diferentes”, diz.

A cobertura contou com reforços em estados chave:

* Leo Almeida, na Bahia

* Gabi Gutierrez, no Pará

* Dione Alves, em Minas Gerais

* Ana Serrão, no Ceará

* Sharon Baptista, em Pernambuco

Ivan Martínez-Vargas, repórter especial da EXAME, realizou entradas ao vivo direto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Brasília e também direto da concentração do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Os repórteres Cesar Rezende, de Agro, Letícia Furlan e o editor de Invest Mitchel Diniz estiveram em colégios eleitorais e acompanhando candidatos na cidade de São Paulo.

O repórter de Negócios, Daniel Giussani, viajou a Porto Alegre (RS) para realizar entradas ao vivo durante a transmissão da EXAME no YouTube.

Segundo turno já está no radar

A operação eleitoral da EXAME continua no segundo turno. A redação prepara uma nova transmissão ao vivo no YouTube, com participação de analistas, apuração em tempo real e conteúdos voltados a explicar os principais movimentos da disputa e seus impactos para o país, empresas e investidores.