Deputados federais eleitos no Rio Grande do Sul em 2026: veja a lista completa

O Rio Grande do Sul definiu, nas eleições de 2026, os 31 deputados federais que vão representar o estado na Câmara dos Deputados. Maurício Marcon, do PL, foi o mais votado, com 379.834 votos.

Fernanda Melchionna, do PSOL, ficou em segundo lugar, com 280.262 votos. Giovani Cherini, também do PL, aparece em terceiro, com 234.171.

O PL foi o partido que mais elegeu no estado: são oito deputados. O PT vem na sequência, com cinco, e o PP, com quatro. Ao todo, 12 partidos terão cadeiras na bancada gaúcha.

Marcon teve seu maior reduto em Caxias do Sul, onde somou 74.581 votos. Já Fernanda Melchionna foi a campeã de votos em Porto Alegre, com 104.953.

A bancada também teve renovação. Dos 31 eleitos, 21 aparecem como reeleitos e 10 são novos nomes, de acordo com o cruzamento dos dados de 2026 com os de 2022.

O Rio Grande do Sul tem 8,5 milhões de eleitores aptos a votar, número que fica logo atrás dos cinco maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná.

Deputados federais eleitos no Rio Grande do Sul

Confira a lista completa dos deputados federais eleitos no estado, em ordem decrescente de votação:

Maurício Marcon (PL): 379.834 votos Fernanda Melchionna (PSOL): 280.262 votos Giovani Cherini (PL): 234.171 votos Rony Gabriel (Pode): 223.643 votos Alceu Moreira (MDB): 217.208 votos Maria do Rosário (PT): 173.788 votos Afonso Hamm (PP): 152.762 votos Any Ortiz (PP): 151.433 votos Pedro Westphalen (PP): 128.095 votos Covatti Filho (PP): 123.360 votos Osmar Terra (PL): 116.647 votos Daiana Santos (PCdoB): 114.315 votos Bohn Gass (PT): 111.196 votos Danrlei (PSD): 105.079 votos Marcelo Moraes (PL): 103.292 votos Denise Pessôa (PT): 100.893 votos Lucas Redecker (PSD): 99.817 votos Marcon (PT): 99.566 votos Jessé Sangalli (PL): 94.625 votos Gustavo Victorino (Republicanos): 94.428 votos Valdeci Oliveira (PT): 93.419 votos Diogo Siqueira (PL): 93.067 votos Felipe Camozzato (Novo): 85.167 votos Pompeo de Mattos (PDT): 83.934 votos Carlos Gomes (Republicanos): 82.245 votos Juvir Costella (MDB): 77.933 votos Bibo Nunes (PL): 74.207 votos Perondi (PL): 73.974 votos Busato (União): 60.127 votos Sergio Zambiasi (Pode): 44.929 votos Vilmar Zanchin (MDB): 40.406 votos

Partidos com mais votos

Somando os votos dos candidatos eleitos de cada sigla, o PL teve a maior votação, com mais de 1,1 milhão de votos, mais que o dobro do segundo colocado. O PT aparece em segundo lugar, seguido por PP e MDB.

PL: 1.169.817 votos PT: 578.862 votos PP: 555.650 votos MDB: 335.547 votos PSOL: 280.262 votos Pode: 268.572 votos PSD: 204.896 votos Republicanos: 176.673 votos PCdoB: 114.315 votos Novo: 85.167 votos PDT: 83.934 votos União: 60.127 votos

Somados, os votos dos 31 deputados eleitos totalizam 3.913.822 votos.

Partidos que mais elegeram deputados no Rio Grande do Sul

O PL foi o partido que mais elegeu deputados federais no estado, com oito parlamentares. O PT vem em seguida, com cinco, e o PP, com quatro.