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Deputados federais eleitos no Rio Grande do Sul em 2026: veja a lista completa

Maurício Marcon, do PL, foi o mais votado do estado; PL elegeu 8 parlamentares e o PT, 5

Deputados federais no RS: PL lidera na aprovação (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

Deputados federais no RS: PL lidera na aprovação (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17h08.

Última atualização em 5 de outubro de 2026 às 17h12.

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O Rio Grande do Sul definiu, nas eleições de 2026, os 31 deputados federais que vão representar o estado na Câmara dos Deputados. Maurício Marcon, do PL, foi o mais votado, com 379.834 votos.

Fernanda Melchionna, do PSOL, ficou em segundo lugar, com 280.262 votos. Giovani Cherini, também do PL, aparece em terceiro, com 234.171.

O PL foi o partido que mais elegeu no estado: são oito deputados. O PT vem na sequência, com cinco, e o PP, com quatro. Ao todo, 12 partidos terão cadeiras na bancada gaúcha.

Marcon teve seu maior reduto em Caxias do Sul, onde somou 74.581 votos. Já Fernanda Melchionna foi a campeã de votos em Porto Alegre, com 104.953.

A bancada também teve renovação. Dos 31 eleitos, 21 aparecem como reeleitos e 10 são novos nomes, de acordo com o cruzamento dos dados de 2026 com os de 2022.

O Rio Grande do Sul tem 8,5 milhões de eleitores aptos a votar, número que fica logo atrás dos cinco maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná.

Deputados federais eleitos no Rio Grande do Sul

Confira a lista completa dos deputados federais eleitos no estado, em ordem decrescente de votação:

  1. Maurício Marcon (PL): 379.834 votos
  2. Fernanda Melchionna (PSOL): 280.262 votos
  3. Giovani Cherini (PL): 234.171 votos
  4. Rony Gabriel (Pode): 223.643 votos
  5. Alceu Moreira (MDB): 217.208 votos
  6. Maria do Rosário (PT): 173.788 votos
  7. Afonso Hamm (PP): 152.762 votos
  8. Any Ortiz (PP): 151.433 votos
  9. Pedro Westphalen (PP): 128.095 votos
  10. Covatti Filho (PP): 123.360 votos
  11. Osmar Terra (PL): 116.647 votos
  12. Daiana Santos (PCdoB): 114.315 votos
  13. Bohn Gass (PT): 111.196 votos
  14. Danrlei (PSD): 105.079 votos
  15. Marcelo Moraes (PL): 103.292 votos
  16. Denise Pessôa (PT): 100.893 votos
  17. Lucas Redecker (PSD): 99.817 votos
  18. Marcon (PT): 99.566 votos
  19. Jessé Sangalli (PL): 94.625 votos
  20. Gustavo Victorino (Republicanos): 94.428 votos
  21. Valdeci Oliveira (PT): 93.419 votos
  22. Diogo Siqueira (PL): 93.067 votos
  23. Felipe Camozzato (Novo): 85.167 votos
  24. Pompeo de Mattos (PDT): 83.934 votos
  25. Carlos Gomes (Republicanos): 82.245 votos
  26. Juvir Costella (MDB): 77.933 votos
  27. Bibo Nunes (PL): 74.207 votos
  28. Perondi (PL): 73.974 votos
  29. Busato (União): 60.127 votos
  30. Sergio Zambiasi (Pode): 44.929 votos
  31. Vilmar Zanchin (MDB): 40.406 votos

Partidos com mais votos

Somando os votos dos candidatos eleitos de cada sigla, o PL teve a maior votação, com mais de 1,1 milhão de votos, mais que o dobro do segundo colocado. O PT aparece em segundo lugar, seguido por PP e MDB.

  1. PL: 1.169.817 votos
  2. PT: 578.862 votos
  3. PP: 555.650 votos
  4. MDB: 335.547 votos
  5. PSOL: 280.262 votos
  6. Pode: 268.572 votos
  7. PSD: 204.896 votos
  8. Republicanos: 176.673 votos
  9. PCdoB: 114.315 votos
  10. Novo: 85.167 votos
  11. PDT: 83.934 votos
  12. União: 60.127 votos

Somados, os votos dos 31 deputados eleitos totalizam 3.913.822 votos.

Partidos que mais elegeram deputados no Rio Grande do Sul

O PL foi o partido que mais elegeu deputados federais no estado, com oito parlamentares. O PT vem em seguida, com cinco, e o PP, com quatro.

  1. PL: 8 eleitos
  2. PT: 5 eleitos
  3. PP: 4 eleitos
  4. MDB: 3 eleitos
  5. Pode: 2 eleitos
  6. PSD: 2 eleitos
  7. Republicanos: 2 eleitos
  8. PSOL: 1 eleito
  9. PCdoB: 1 eleito
  10. Novo: 1 eleito
  11. PDT: 1 eleito
  12. União: 1 eleito
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