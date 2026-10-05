Deputados federais eleitos no Rio Grande do Sul em 2026: veja a lista completa

Deputados federais no RS: PL lidera na aprovação (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)
Colaboradora
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17h08.
Última atualização em 5 de outubro de 2026 às 17h12.
O Rio Grande do Sul definiu, nas eleições de 2026, os 31 deputados federais que vão representar o estado na Câmara dos Deputados. Maurício Marcon, do PL, foi o mais votado, com 379.834 votos.
Fernanda Melchionna, do PSOL, ficou em segundo lugar, com 280.262 votos. Giovani Cherini, também do PL, aparece em terceiro, com 234.171.
O PL foi o partido que mais elegeu no estado: são oito deputados. O PT vem na sequência, com cinco, e o PP, com quatro. Ao todo, 12 partidos terão cadeiras na bancada gaúcha.
Marcon teve seu maior reduto em Caxias do Sul, onde somou 74.581 votos. Já Fernanda Melchionna foi a campeã de votos em Porto Alegre, com 104.953.
A bancada também teve renovação. Dos 31 eleitos, 21 aparecem como reeleitos e 10 são novos nomes, de acordo com o cruzamento dos dados de 2026 com os de 2022.
O Rio Grande do Sul tem 8,5 milhões de eleitores aptos a votar, número que fica logo atrás dos cinco maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná.
Confira a lista completa dos deputados federais eleitos no estado, em ordem decrescente de votação:
Somando os votos dos candidatos eleitos de cada sigla, o PL teve a maior votação, com mais de 1,1 milhão de votos, mais que o dobro do segundo colocado. O PT aparece em segundo lugar, seguido por PP e MDB.
Somados, os votos dos 31 deputados eleitos totalizam 3.913.822 votos.
O PL foi o partido que mais elegeu deputados federais no estado, com oito parlamentares. O PT vem em seguida, com cinco, e o PP, com quatro.