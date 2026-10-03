Pesquisa CNT/MDA para presidente: Lula tem 47,8% e Flávio, 42,1%, dos votos válidos no 1º turno

RESUMO ＋ Pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado, 3, mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47,8% dos votos válidos na disputa presidencial de 2026, ante 42,1% de Flávio Bolsonaro (PL). Em relação ao levantamento anterior do instituto, Lula passou de 47% para 47,8%, enquanto Flávio foi de 35% para 42,1%. A pesquisa ouviu 2.007 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial de 2026, mas vê a sua vantagem para o senador Flávio Bolsonaro diminuir na véspera do primeiro turno, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado, 3.

O petista registra 47,8% dos votos válidos, enquanto o senador do PL aparece com 42,1%. Nesse cenário, Augusto Cury (Avante) aparece com 3,6%, Ronaldo Caiado (PSD), 3,4%, Renan Santos (Missão), 1,7%, e Romeu Zema (Novo), 0,9%. Os demais candidatos, somados, não passam de 0,6%.

Na comparação com o levantamento anterior, Lula avançou 0,8 ponto percentual. Já Flávio passou de 35% para 42,1%. O percentual somado dos demais candidatos caiu de 18% para 10%.

Os percentuais dos candidatos são recalculados considerando apenas as intenções de voto atribuídas a candidaturas, excluindo-se branco/nulo e indecisos. Esse cálculo atende ao formato utilizado pela Justiça Eleitoral na apuração dos resultados.

Nos recortes demográficos, Lula lidera com maior vantagem entre as mulheres, com 53%, pessoas com mais de 60 anos, com 54%, e aqueles com renda abaixo de dois salários mínimos, com 56%, e entre aqueles com até o ensino fundamental completo, com 58%.

Flávio lidera entre as pessoas com 35 a 44 anos, pessoas com ensino superior completo, com 50%, e tem a maior vantagem entre os evangélicos, com 60% dos votos válidos.

Pesquisa estimulada

A pesquisa CNT/MDA entrevistou 2.007 eleitores entre 30 de setembro e 02 de outubro de 2026, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04756/2026.