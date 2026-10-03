Pesquisa CNT/MDA para presidente: Lula tem 47,8% e Flávio, 42,1%, dos votos válidos no 1º turno

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 11h52.
Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 11h59.
Pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado, 3, mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47,8% dos votos válidos na disputa presidencial de 2026, ante 42,1% de Flávio Bolsonaro (PL). Em relação ao levantamento anterior do instituto, Lula passou de 47% para 47,8%, enquanto Flávio foi de 35% para 42,1%. A pesquisa ouviu 2.007 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial de 2026, mas vê a sua vantagem para o senador Flávio Bolsonaro diminuir na véspera do primeiro turno, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado, 3.
O petista registra 47,8% dos votos válidos, enquanto o senador do PL aparece com 42,1%. Nesse cenário, Augusto Cury (Avante) aparece com 3,6%, Ronaldo Caiado (PSD), 3,4%, Renan Santos (Missão), 1,7%, e Romeu Zema (Novo), 0,9%. Os demais candidatos, somados, não passam de 0,6%.
Na comparação com o levantamento anterior, Lula avançou 0,8 ponto percentual. Já Flávio passou de 35% para 42,1%. O percentual somado dos demais candidatos caiu de 18% para 10%.
Os percentuais dos candidatos são recalculados considerando apenas as intenções de voto atribuídas a candidaturas, excluindo-se branco/nulo e indecisos. Esse cálculo atende ao formato utilizado pela Justiça Eleitoral na apuração dos resultados.
Nos recortes demográficos, Lula lidera com maior vantagem entre as mulheres, com 53%, pessoas com mais de 60 anos, com 54%, e aqueles com renda abaixo de dois salários mínimos, com 56%, e entre aqueles com até o ensino fundamental completo, com 58%.
Flávio lidera entre as pessoas com 35 a 44 anos, pessoas com ensino superior completo, com 50%, e tem a maior vantagem entre os evangélicos, com 60% dos votos válidos.
Pesquisa estimulada
A pesquisa CNT/MDA entrevistou 2.007 eleitores entre 30 de setembro e 02 de outubro de 2026, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04756/2026.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 47,8% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registra 42,1%. A diferença entre os dois é de 5,7 pontos percentuais.
No levantamento anterior da CNT/MDA, Lula tinha 47% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro, 35%. Na nova rodada, os percentuais passaram para 47,8% e 42,1%, respectivamente.
Augusto Cury (Avante) aparece com 3,6% dos votos válidos, Ronaldo Caiado (PSD) tem 3,4%, Renan Santos (Missão) registra 1,7% e Romeu Zema (Novo), 0,9%. Os demais candidatos, somados, chegam a 0,6%.
Na pesquisa, os percentuais de votos válidos são calculados considerando apenas as intenções de voto atribuídas aos candidatos, com exclusão de votos brancos, nulos e eleitores indecisos. É o formato utilizado pela Justiça Eleitoral na apuração dos resultados.
Segundo a CNT/MDA, Lula registra 53% dos votos válidos entre as mulheres, 54% entre pessoas com mais de 60 anos, 56% entre eleitores com renda inferior a dois salários mínimos e 58% entre aqueles com até o ensino fundamental completo.
Flávio Bolsonaro lidera entre eleitores de 35 a 44 anos e registra 50% entre pessoas com ensino superior completo. Entre os evangélicos, o senador alcança 60% dos votos válidos.
A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Foram entrevistados presencialmente 2.007 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro de 2026.
O levantamento foi contratado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04756/2026.