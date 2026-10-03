Eleições 2026: até quando vai a propaganda eleitoral do 1º turno? Veja os prazos

RESUMO ＋ A propaganda eleitoral para o primeiro turno das eleições 2026 tem diferentes prazos de encerramento. O horário gratuito no rádio e na TV terminou em 1º de outubro, a propaganda paga na imprensa escrita acaba nesta sexta-feira, 2, e caminhadas, carreatas, distribuição de material gráfico e outras ações permitidas nas ruas podem ocorrer até as 22h de sábado, 3. No domingo, 4, práticas como boca de urna, comícios, carreatas e uso de alto-falantes são proibidas.

A propaganda eleitoral do primeiro turno das eleições de 2026 tem prazos diferentes para encerramento, de acordo com o tipo de divulgação. O horário gratuito no rádio e na TV acabou na quinta-feira (1º), a propaganda paga na imprensa escrita termina nesta sexta-feira, 2 e a rua segue liberada até as 22h de sábado, 3, véspera da votação.

As regras estão na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e na Resolução TSE nº 23.610/2019, que regulamenta a propaganda eleitoral, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação do 1º turno acontece no domingo, 4, conforme o calendário eleitoral.

Veja os principais prazos:

Rádio e TV (horário gratuito): até 1º de outubro;

até 1º de outubro; Comícios e som fixo: até 1º de outubro, das 8h às 24h;

até 1º de outubro, das 8h às 24h; Debates no rádio e na TV: até 1º de outubro, podendo ir até as 7h de 2 de outubro;

até 1º de outubro, podendo ir até as 7h de 2 de outubro; Imprensa escrita (propaganda paga): até 2 de outubro;

até 2 de outubro; Material gráfico, caminhadas, carreatas e passeatas: até as 22h de 3 de outubro.

Até quando podem ocorrer comícios e debates?

O prazo para comícios e para o uso de aparelhagem de som fixa também terminou na quinta (1º), das 8h às 24h. A exceção é o comício de encerramento da campanha, que pode ser prorrogado por mais duas horas. Os debates no rádio e na TV seguiram a mesma data-limite e podiam se estender até as 7h desta sexta, 2.

Até quando vale a propaganda paga em jornais e revistas?

Nesta sexta-feira, 2, termina o prazo para a divulgação paga de propaganda eleitoral na imprensa escrita. A regra vale para jornais, revistas e tabloides e também para a reprodução, na internet, da versão impressa.

Cada candidato pode ter até dez anúncios no mesmo veículo, desde que em datas diferentes. O espaço máximo por edição é de um oitavo de página em jornais e de um quarto de página em revistas e tabloides.

Até quando pode ter carreata, caminhada e distribuição de material?

Na véspera da eleição, sábado, 3, a propaganda de rua continua liberada até as 22h. Ainda é permitido:

Distribuir material gráfico , como santinhos e panfletos;

, como santinhos e panfletos; Fazer caminhadas, carreatas e passeatas , com ou sem carro de som;

, com ou sem carro de som; Usar alto-falantes e amplificadores de som, respeitadas as restrições previstas na legislação eleitoral.

O que é proibido no dia da eleição?

No domingo, 4, a legislação proíbe o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a realização de comícios e carreatas e a propaganda de boca de urna. A prática é considerada crime eleitoral, segundo o TSE.

As seções eleitorais funcionam das 8h às 17h, no horário de Brasília.

Quais são as regras para conteúdos feitos com inteligência artificial?

Desde quinta-feira, 1º, ficam proibidas a publicação e a republicação, mesmo que gratuitas, e o impulsionamento pago de novos conteúdos sintéticos produzidos ou alterados por inteligência artificial que usem imagem, voz ou manifestação de candidato ou de pessoa pública.

A proibição vale até 24 horas depois do fim da votação. Ela se aplica mesmo quando o conteúdo estiver identificado e cumprir as demais exigências da legislação eleitoral.

Como fica a propaganda no segundo turno?

Presidente da República e governador vão ao 2º turno quando nenhum candidato obtém mais da metade dos votos válidos, excluídos os votos em branco e os nulos. Onde houver nova votação, ela será em 25 de outubro.

A propaganda gratuita no rádio e na TV para essa etapa será veiculada de 9 a 23 de outubro, de acordo com o TSE.