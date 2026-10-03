Eleições 2026: que horas começa a votação do primeiro turno?

Eleição 2026: EXAME terá apuração em tempo real (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 08h00.
O primeiro turno das eleições 2026 será realizado neste domingo, 4 de outubro, com votação das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O eleitor fará seis escolhas na urna: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente. Quem já estiver na fila no horário de encerramento poderá votar.
Os brasileiros vão às urnas neste domingo, 4 de outubro, para o primeiro turno das eleições de 2026. As seções eleitorais abrem às 8h e fecham às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.
O mesmo horário vale para um eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro.
Neste ano, o eleitor faz seis escolhas na urna: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República.
O horário é unificado em todo o país. A regra vale desde 2021 e, em 2026, está prevista na Resolução 23.751/2026 do TSE.
Nos estados com fuso diferente do de Brasília, a abertura das seções é ajustada ao relógio local. Assim, a votação começa e termina ao mesmo tempo em todo o território nacional.
Na prática, o horário local fica assim:
Se mora em um estado com fuso diferente, fique atento: o relógio local manda chegar mais cedo.
A votação termina às 17h, desde que não haja fila. Quem já estiver na fila nesse horário tem direito de votar.
Os mesários distribuem senhas para quem estiver aguardando. Assim, o atendimento pode passar um pouco das 17h, mas só para quem chegou até o horário.
Para votar, é preciso apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.
São aceitos, inclusive em formato digital:
Documentos vencidos são aceitos, desde que seja possível comprovar a identidade do eleitor.
Certidões de nascimento e casamento e a carteira de trabalho digital não valem como identificação.
O celular não pode entrar na cabine de votação, mesmo desligado. Quem usar o e-Título deve apresentar o aplicativo à mesa receptora e depois guardar o aparelho no local indicado pelos mesários.
A "colinha" em papel, com os números dos candidatos, é liberada e ajuda a votar com mais rapidez.
Na urna eletrônica, a sequência é a mesma em todo o país:
Vale organizar a colinha nessa mesma ordem.
Como o horário é unificado, a Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.
Para vencer no primeiro turno, o candidato a presidente ou governador precisa de mais da metade dos votos válidos. Se isso não acontecer, os dois mais votados disputam o segundo turno, em 25 de outubro.
A apuração começa após o encerramento da votação. A EXAME terá cobertura em tempo real da apuração e dos resultados das eleições 2026, com os dados da disputa para presidente, governadores e Senado, além da cobertura dos principais acontecimentos do primeiro turno.
A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Nos estados com fuso diferente, os horários locais são ajustados para que as seções abram e fechem simultaneamente em todo o país.
Sim. Quem já estiver na fila no horário de encerramento tem direito de votar. Os mesários distribuem senhas aos eleitores que estiverem aguardando, e o atendimento pode continuar depois das 17h.
É necessário apresentar um documento oficial com foto. Entre os documentos aceitos estão e-Título com foto cadastrada, carteira de identidade, identidade social, passaporte, CNH, certificado de reservista, carteira de trabalho física e carteira de categoria profissional reconhecida por lei. O título de eleitor impresso não é obrigatório.
Não. O celular não pode entrar na cabine, mesmo desligado. Quem utilizar o e-Título deve apresentar o aplicativo à mesa receptora e depois guardar o aparelho no local indicado pelos mesários.
Sim. É permitido levar uma colinha em papel com os números dos candidatos. Organizar os números na ordem de votação pode ajudar a agilizar o processo na urna.
A sequência é: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.
A Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília, após o encerramento da votação.
O eventual segundo turno para presidente e governadores será realizado em 25 de outubro. Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos.