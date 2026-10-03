Eleições 2026: que horas começa a votação do primeiro turno?

RESUMO ＋ O primeiro turno das eleições 2026 será realizado neste domingo, 4 de outubro, com votação das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O eleitor fará seis escolhas na urna: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente. Quem já estiver na fila no horário de encerramento poderá votar.

Os brasileiros vão às urnas neste domingo, 4 de outubro, para o primeiro turno das eleições de 2026. As seções eleitorais abrem às 8h e fecham às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

O mesmo horário vale para um eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Neste ano, o eleitor faz seis escolhas na urna: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República.

Qual é o horário de votação em cada estado?

O horário é unificado em todo o país. A regra vale desde 2021 e, em 2026, está prevista na Resolução 23.751/2026 do TSE.

Nos estados com fuso diferente do de Brasília, a abertura das seções é ajustada ao relógio local. Assim, a votação começa e termina ao mesmo tempo em todo o território nacional.

Na prática, o horário local fica assim:

Estados no fuso de Brasília (como SP, RJ, MG e DF): das 8h às 17h;

das 8h às 17h; Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e maior parte do Amazonas: das 7h às 16h;

das 7h às 16h; Acre e municípios do oeste do Amazonas: das 6h às 15h.

Se mora em um estado com fuso diferente, fique atento: o relógio local manda chegar mais cedo.

O que acontece com quem estiver na fila às 17h?

A votação termina às 17h, desde que não haja fila. Quem já estiver na fila nesse horário tem direito de votar.

Os mesários distribuem senhas para quem estiver aguardando. Assim, o atendimento pode passar um pouco das 17h, mas só para quem chegou até o horário.

O que levar para votar?

Para votar, é preciso apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

São aceitos, inclusive em formato digital:

e-Título (com foto cadastrada);

Carteira de identidade;

Identidade social;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Certificado de reservista;

Carteira de trabalho física;

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei.

Documentos vencidos são aceitos, desde que seja possível comprovar a identidade do eleitor.

Certidões de nascimento e casamento e a carteira de trabalho digital não valem como identificação.

Celular na cabine e "colinha": o que pode?

O celular não pode entrar na cabine de votação, mesmo desligado. Quem usar o e-Título deve apresentar o aplicativo à mesa receptora e depois guardar o aparelho no local indicado pelos mesários.

A "colinha" em papel, com os números dos candidatos, é liberada e ajuda a votar com mais rapidez.

Qual é a ordem de votação na urna?

Na urna eletrônica, a sequência é a mesma em todo o país:

Deputado federal (4 dígitos); Deputado estadual ou distrital (5 dígitos); Senador, primeira vaga (3 dígitos); Senador, segunda vaga (3 dígitos); Governador (2 dígitos); Presidente da República (2 dígitos)

Vale organizar a colinha nessa mesma ordem.

Quando saem os resultados?

Como o horário é unificado, a Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

Para vencer no primeiro turno, o candidato a presidente ou governador precisa de mais da metade dos votos válidos. Se isso não acontecer, os dois mais votados disputam o segundo turno, em 25 de outubro.

Como a apuração das eleições 2026 em tempo real?

A apuração começa após o encerramento da votação. A EXAME terá cobertura em tempo real da apuração e dos resultados das eleições 2026, com os dados da disputa para presidente, governadores e Senado, além da cobertura dos principais acontecimentos do primeiro turno.