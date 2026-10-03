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Eleições 2026: que horas começa a votação do primeiro turno?

O primeiro turno das eleições 2026 será neste domingo (4), das 8h às 17h, no horário de Brasília. Veja fusos, regra da fila e o que levar.

Eleição 2026: EXAME terá apuração em tempo real (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Eleição 2026: EXAME terá apuração em tempo real (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 08h00.

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RESUMO ＋

O primeiro turno das eleições 2026 será realizado neste domingo, 4 de outubro, com votação das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O eleitor fará seis escolhas na urna: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente. Quem já estiver na fila no horário de encerramento poderá votar.

Os brasileiros vão às urnas neste domingo, 4 de outubro, para o primeiro turno das eleições de 2026. As seções eleitorais abrem às 8h e fecham às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

O mesmo horário vale para um eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Neste ano, o eleitor faz seis escolhas na urna: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República.

Qual é o horário de votação em cada estado?

O horário é unificado em todo o país. A regra vale desde 2021 e, em 2026, está prevista na Resolução 23.751/2026 do TSE.

Nos estados com fuso diferente do de Brasília, a abertura das seções é ajustada ao relógio local. Assim, a votação começa e termina ao mesmo tempo em todo o território nacional.

Na prática, o horário local fica assim:

  • Estados no fuso de Brasília (como SP, RJ, MG e DF): das 8h às 17h;
  • Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e maior parte do Amazonas: das 7h às 16h;
  • Acre e municípios do oeste do Amazonas: das 6h às 15h.

Se mora em um estado com fuso diferente, fique atento: o relógio local manda chegar mais cedo.

O que acontece com quem estiver na fila às 17h?

A votação termina às 17h, desde que não haja fila. Quem já estiver na fila nesse horário tem direito de votar.

Os mesários distribuem senhas para quem estiver aguardando. Assim, o atendimento pode passar um pouco das 17h, mas só para quem chegou até o horário.

O que levar para votar?

Para votar, é preciso apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

São aceitos, inclusive em formato digital:

  • e-Título (com foto cadastrada);
  • Carteira de identidade;
  • Identidade social;
  • Passaporte;
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Certificado de reservista;
  • Carteira de trabalho física;
  • Carteira de categoria profissional reconhecida por lei.

Documentos vencidos são aceitos, desde que seja possível comprovar a identidade do eleitor.

Certidões de nascimento e casamento e a carteira de trabalho digital não valem como identificação.

Celular na cabine e "colinha": o que pode?

O celular não pode entrar na cabine de votação, mesmo desligado. Quem usar o e-Título deve apresentar o aplicativo à mesa receptora e depois guardar o aparelho no local indicado pelos mesários.

A "colinha" em papel, com os números dos candidatos, é liberada e ajuda a votar com mais rapidez.

Qual é a ordem de votação na urna?

Na urna eletrônica, a sequência é a mesma em todo o país:

  1. Deputado federal (4 dígitos);
  2. Deputado estadual ou distrital (5 dígitos);
  3. Senador, primeira vaga (3 dígitos);
  4. Senador, segunda vaga (3 dígitos);
  5. Governador (2 dígitos);
  6. Presidente da República (2 dígitos)

Vale organizar a colinha nessa mesma ordem.

Quando saem os resultados?

Como o horário é unificado, a Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

Para vencer no primeiro turno, o candidato a presidente ou governador precisa de mais da metade dos votos válidos. Se isso não acontecer, os dois mais votados disputam o segundo turno, em 25 de outubro.

Como a apuração das eleições 2026 em tempo real?

A apuração começa após o encerramento da votação. A EXAME terá cobertura em tempo real da apuração e dos resultados das eleições 2026, com os dados da disputa para presidente, governadores e Senado, além da cobertura dos principais acontecimentos do primeiro turno.

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Perguntas frequentes

Que horas começa e termina a votação nas eleições 2026? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Nos estados com fuso diferente, os horários locais são ajustados para que as seções abram e fechem simultaneamente em todo o país.

Quem estiver na fila às 17h ainda pode votar? ＋

Sim. Quem já estiver na fila no horário de encerramento tem direito de votar. Os mesários distribuem senhas aos eleitores que estiverem aguardando, e o atendimento pode continuar depois das 17h.

O que preciso levar para votar? ＋

É necessário apresentar um documento oficial com foto. Entre os documentos aceitos estão e-Título com foto cadastrada, carteira de identidade, identidade social, passaporte, CNH, certificado de reservista, carteira de trabalho física e carteira de categoria profissional reconhecida por lei. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Posso levar celular para a cabine de votação? ＋

Não. O celular não pode entrar na cabine, mesmo desligado. Quem utilizar o e-Título deve apresentar o aplicativo à mesa receptora e depois guardar o aparelho no local indicado pelos mesários.

Posso levar uma “colinha” com os números dos candidatos? ＋

Sim. É permitido levar uma colinha em papel com os números dos candidatos. Organizar os números na ordem de votação pode ajudar a agilizar o processo na urna.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A sequência é: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Quando começam a sair os resultados das eleições 2026? ＋

A Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília, após o encerramento da votação.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno para presidente e governadores será realizado em 25 de outubro. Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos.

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