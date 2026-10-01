Pesquisa Datafolha: veja quem lidera a disputa pelo governo de SP, RJ, MG, PE e DF

A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1, mostra como está a disputa pelos governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal. O levantamento aponta lideranças diferentes em cada cenário, com disputas mais apertadas em alguns estados.

Veja os números:

São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece na liderança da disputa pelo governo de São Paulo, com 50% das intenções de voto. O ex-ministro Fernando Haddad (PT) tem 33%. Na pesquisa anterior, de 24 de setembro, os dois tinham 50% e 30%, respectivamente.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 50% (eram 50% em 24/9)

- 50% (eram 50% em 24/9) Fernando Haddad (PT) - 33% (eram 30%)

- 33% (eram 30%) Carlos Machado (PCB) - 2% (eram 2%)

- 2% (eram 2%) Vera Lúcia (PSTU) - 2% (eram 2%)

- 2% (eram 2%) Vivian Mendes (UP) - 2% (eram 2%)

- 2% (eram 2%) Izadora Dias (PCO) - 1% (era 1%)

- 1% (era 1%) Em branco/nulo/nenhum - 7% (eram 8%)

- 7% (eram 8%) Indeciso - 3% (eram 3%)

Em um eventual segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o governador aparece com 55%, contra 38% do petista. Na pesquisa anterior, os números eram 55% e 36%, respectivamente.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 55% (eram 55% em 24/9)

Fernando Haddad (PT) - 38% (eram 36%)

Em branco/nulo/nenhum - 6% (eram 7%)

Indecisos - 1% (eram 2%)

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) lidera com 42%, seguido por Douglas Ruas (PL), com 31%. A vantagem de Paes caiu de 13 para 11 pontos percentuais em relação ao levantamento de 24 de setembro, quando os candidatos tinham 43% e 30%.

Eduardo Paes (PSD): 42% (eram 43%)

Douglas Ruas (PL): 31% (eram 30%)

Garotinho (Republicanos): 7% (eram 8%)

William Siri (PSOL): 3% (eram 2%)

Cyro Garcia (PSTU): 2% (eram 2%)

Juliete (UP): 1% (era 1%)

André Marinho (Novo): 1% (eram 2%)

Coronel Busnello (Missão): 1% (eram 2%)

Luan Monteiro (PCO): 1% (era 0%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

Branco/nulo/nenhum: 8% (eram 6%)

Em um segundo turno entre Paes e Ruas, o prefeito aparece com 52%, contra 38% do candidato do PL. Na pesquisa anterior, os percentuais eram 54% e 38%.

Eduardo Paes (PSD): 52% (eram 54%)

Douglas Ruas (PL): 38% (eram 38%)

Branco/nulo/nenhum: 7% (eram 5%)

Indecisos: 2% (eram 2%)

Minas Gerais

Em Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a disputa no primeiro turno, com 40% das intenções de voto. Patrus Ananias (PT) aparece com 16%, seguido por Alexandre Kalil (PDT), com 11%.

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 40% (eram 40% em 24 de setembro)

Patrus Ananias (PT): 16% (eram 15%)

Alexandre Kalil (PDT): 11% (eram 9%)

Flávio Roscoe (PL): 4% (eram 5%)

Mateus Simões (PSD): 4% (eram 5%)

Gabriel (MDB): 2% (eram 3%)

Ben Mendes (Missão): 1% (era 1%)

Professor Túlio Lopes (PCB): 1% (eram 2%)

Henrique Áreas (PCO): 1% (era 1%)

Indira Xavier (UP): 1% (era 1%)

Rafael Duda (PSTU): 1% (era 1%)

Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 9%)

Indecisos: 8% (eram 10%)

Nos dois cenários de segundo turno testados, Cleitinho também aparece à frente. Contra Alexandre Kalil, tem 56%, ante 27%. Em um confronto com Patrus Ananias, registra 60%, contra 24%.

Alexandre Kalil x Cleitinho Azevedo

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 56% (eram 57% em 24 de setembro)

Alexandre Kalil (PDT): 27% (eram 26%)

Em branco/nulo/nenhum: 12% (eram 11%)

Indecisos: 5% (eram 6%)

Cleitinho Azevedo x Patrus Ananias

Cleitinho Azevedo x Petrus Ananias

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 60% (eram 60% em 24 de setembro)

Patrus Ananias (PT): 24% (eram 23%)

Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 10%)

Indecisos: 5% (eram 7%)

Pernambuco

Em Pernambuco, a disputa aparece mais apertada. A governadora Raquel Lyra (PSD) tem 46% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) registra 44%. Na pesquisa anterior, Raquel tinha 48% e Campos, 44%.

Raquel Lyra (PSD): 46% (eram 48% em 24 de setembro);

João Campos (PSB): 44% (eram 44%);

Ivan Moraes (PSOL): 2% (era 1%);

Renan Hallais (Missão): 1% (era 1%);

Professora Camila (UP): 0% (era 1%);

Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);

Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%);

Branco/nulo/nenhum: 4% (eram 4%);

Indecisos: 3% (eram 2%).

No cenário de segundo turno entre Raquel Lyra e João Campos, a governadora aparece com 50%, contra 46% do candidato do PSB. Na rodada anterior, os percentuais eram 51% e 45%.

Raquel Lyra: 50% (eram 51%);

João Campos: 46% (eram 45%);

Em branco/nulo/nenhum: 3% (eram 3%);

Indecisos: 1% (era 1%).

Distrito Federal

No Distrito Federal, Celina Leão (PP) lidera com 46% das intenções de voto, ante 42% na pesquisa anterior. Leandro Grass (PT) aparece em segundo, com 22%, contra 23% anteriormente.

Celina Leão (PP): 46% (eram 42%)

Leandro Grass (PT): 22% (eram 23%)

Paula Belmonte (PSDB): 9% (eram 7%)

Cappelli (PSB): 3% (eram 5%)

Kiko Caputo (Novo): 3% (eram 3%)

Professor Robson (PSTU): 1% (eram 1%)

Professora Samara Mineiro (UP): 1% (eram 2%)

Elisson (Agir): 1% (eram 0%)

Expedito Mendonça (PCO): 0% (eram 0%)

Rico Pinheiro (PRTB): 0% (eram 0%)

Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 11%)

Não sabe: 5% (eram 6%)

A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. O Datafolha ouviu 910 pessoas entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Os números de registro da pesquisa são DF-00905/2026.