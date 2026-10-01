Pesquisa Datafolha: veja quem lidera a disputa pelo governo de SP, RJ, MG, PE e DF

(Renato Pizzutto/Band/Divulgação)
Repórter
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17h45.
Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 18h06.
A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1, mostra como está a disputa pelos governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal. O levantamento aponta lideranças diferentes em cada cenário, com disputas mais apertadas em alguns estados.
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece na liderança da disputa pelo governo de São Paulo, com 50% das intenções de voto. O ex-ministro Fernando Haddad (PT) tem 33%. Na pesquisa anterior, de 24 de setembro, os dois tinham 50% e 30%, respectivamente.
Em um eventual segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o governador aparece com 55%, contra 38% do petista. Na pesquisa anterior, os números eram 55% e 36%, respectivamente.
No Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) lidera com 42%, seguido por Douglas Ruas (PL), com 31%. A vantagem de Paes caiu de 13 para 11 pontos percentuais em relação ao levantamento de 24 de setembro, quando os candidatos tinham 43% e 30%.
Em um segundo turno entre Paes e Ruas, o prefeito aparece com 52%, contra 38% do candidato do PL. Na pesquisa anterior, os percentuais eram 54% e 38%.
Em Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a disputa no primeiro turno, com 40% das intenções de voto. Patrus Ananias (PT) aparece com 16%, seguido por Alexandre Kalil (PDT), com 11%.
Nos dois cenários de segundo turno testados, Cleitinho também aparece à frente. Contra Alexandre Kalil, tem 56%, ante 27%. Em um confronto com Patrus Ananias, registra 60%, contra 24%.
Alexandre Kalil x Cleitinho Azevedo
Cleitinho Azevedo x Petrus Ananias
Em Pernambuco, a disputa aparece mais apertada. A governadora Raquel Lyra (PSD) tem 46% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) registra 44%. Na pesquisa anterior, Raquel tinha 48% e Campos, 44%.
No cenário de segundo turno entre Raquel Lyra e João Campos, a governadora aparece com 50%, contra 46% do candidato do PSB. Na rodada anterior, os percentuais eram 51% e 45%.
No Distrito Federal, Celina Leão (PP) lidera com 46% das intenções de voto, ante 42% na pesquisa anterior. Leandro Grass (PT) aparece em segundo, com 22%, contra 23% anteriormente.
A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. O Datafolha ouviu 910 pessoas entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Os números de registro da pesquisa são DF-00905/2026.