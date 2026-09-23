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Quaest em São Paulo: Tarcísio tem tem 44% e Haddad, 27%

Pesquisa mostra ainda que 72% dos eleitores afirmam que a escolha do candidato é definitiva, enquanto 28% dizem que ainda podem mudar de voto até a eleição

A margem de erro é de 2 pontos percentuais (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)

A margem de erro é de 2 pontos percentuais (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 18h06.

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RESUMO | Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de São Paulo com 44% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. Fernando Haddad (PT) aparece em segundo, com 27%. Em um eventual segundo turno, Tarcísio tem 49%, contra 30% de Haddad.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de São Paulo, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. Ele tem 44% das intenções de voto, ante 42% no levantamento de 8 de setembro.

Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar, com 27%, mesmo percentual da pesquisa anterior.

Veja os resultados:

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 44% (eram 42% em 8 de setembro)
  • Fernando Haddad (PT): 27% (eram 27%)
  • Policial Edjane (Agir): 1% (era 1%)
  • Vera Lúcia (PSTU): 1% (era 1%)
  • Carlos Machado (PCB): 1% (era 1%)
  • Izadora Dias (PCO): 1% (era 1%)
  • Vivian Mendes (UP): 0 (era 0)
  • Branco/nulo/não vai votar: 11% (eram 13%)
  • Indecisos: 14% (eram 14%)

A candidata Policial Edjane (Agir) teve o registro indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em 18 de setembro. Ela aparece na pesquisa porque sua candidatura estava apta no momento em que o levantamento foi registrado.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Tarcísio também aparece à frente, com 27%, contra 13% de Haddad.

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 27% — eram 22%
  • Fernando Haddad (PT): 13% — eram 10%
  • Outros: 1% — era 0%
  • Branco/nulo/não vai votar: 3% — eram 4%
  • Indecisos: 56% — eram 64%

Maioria diz ter voto definido

A pesquisa mostra ainda que 72% dos eleitores afirmam que a escolha do candidato é definitiva, enquanto 28% dizem que ainda podem mudar de voto até a eleição, marcada para 4 de outubro. No levantamento anterior, 69% diziam ter o voto definido e 31% afirmavam que poderiam mudar de escolha.

A Quaest mostra também os resultados da pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são mostrados aos eleitores.

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 27% (eram 22% em 8 de setembro)
  • Fernando Haddad (PT): 13% (eram 10%)
  • Outros: 1% (era 0)
  • Branco/nulo/não vai votar: 3% (eram 4%)
  • Indecisos: 56% (eram 64%)

2º turno

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o governador aparece com 49% das intenções de voto, enquanto o petista tem 30%.

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 49% (eram 48% em 8 de setembro)
  • Fernando Haddad (PT): 30% (eram 31%)
  • Em branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 11%)
  • Indecisos: 9% (eram 10%)

A Quaest entrevistou 1.800 pessoas com 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número SP-02456/2026.

Quem lidera a disputa pelo governo de São Paulo?
Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 44% das intenções de voto.

Quanto tem Fernando Haddad na pesquisa?
Haddad aparece com 27% das intenções de voto.

Como está a disputa em um eventual segundo turno?
Tarcísio tem 49% das intenções de voto, enquanto Haddad soma 30%.

Quantos eleitores já definiram o voto?
Segundo a Quaest, 72% afirmam que sua escolha é definitiva. Outros 28% dizem que ainda podem mudar de voto.

Quando será a eleição para o governo de São Paulo?
O primeiro turno está marcado para 4 de outubro de 2026.

Quantas pessoas foram entrevistadas pela Quaest?
Foram ouvidas 1.800 pessoas com 16 anos ou mais, entre 19 e 22 de setembro.

Qual é a margem de erro da pesquisa?
A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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