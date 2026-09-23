Quaest em São Paulo: Tarcísio tem tem 44% e Haddad, 27%

RESUMO | Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de São Paulo com 44% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. Fernando Haddad (PT) aparece em segundo, com 27%. Em um eventual segundo turno, Tarcísio tem 49%, contra 30% de Haddad.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de São Paulo, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. Ele tem 44% das intenções de voto, ante 42% no levantamento de 8 de setembro.

Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar, com 27%, mesmo percentual da pesquisa anterior.

Veja os resultados:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 44% (eram 42% em 8 de setembro)

44% (eram 42% em 8 de setembro) Fernando Haddad (PT): 27% (eram 27%)

27% (eram 27%) Policial Edjane (Agir): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Vera Lúcia (PSTU): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Carlos Machado (PCB): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Izadora Dias (PCO): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Vivian Mendes (UP): 0 (era 0)

0 (era 0) Branco/nulo/não vai votar: 11% (eram 13%)

11% (eram 13%) Indecisos: 14% (eram 14%)

A candidata Policial Edjane (Agir) teve o registro indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em 18 de setembro. Ela aparece na pesquisa porque sua candidatura estava apta no momento em que o levantamento foi registrado.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Tarcísio também aparece à frente, com 27%, contra 13% de Haddad.

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 27% — eram 22%

Fernando Haddad (PT): 13% — eram 10%

Outros: 1% — era 0%

Branco/nulo/não vai votar: 3% — eram 4%

Indecisos: 56% — eram 64%

Maioria diz ter voto definido

A pesquisa mostra ainda que 72% dos eleitores afirmam que a escolha do candidato é definitiva, enquanto 28% dizem que ainda podem mudar de voto até a eleição, marcada para 4 de outubro. No levantamento anterior, 69% diziam ter o voto definido e 31% afirmavam que poderiam mudar de escolha.

A Quaest mostra também os resultados da pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são mostrados aos eleitores.

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 27% (eram 22% em 8 de setembro)

Fernando Haddad (PT): 13% (eram 10%)

Outros: 1% (era 0)

Branco/nulo/não vai votar: 3% (eram 4%)

Indecisos: 56% (eram 64%) 2º turno

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o governador aparece com 49% das intenções de voto, enquanto o petista tem 30%.