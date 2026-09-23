Quaest em São Paulo: Tarcísio tem tem 44% e Haddad, 27%

A margem de erro é de 2 pontos percentuais (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)
Repórter
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 18h06.
RESUMO | Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de São Paulo com 44% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. Fernando Haddad (PT) aparece em segundo, com 27%. Em um eventual segundo turno, Tarcísio tem 49%, contra 30% de Haddad.
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de São Paulo, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. Ele tem 44% das intenções de voto, ante 42% no levantamento de 8 de setembro.
Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar, com 27%, mesmo percentual da pesquisa anterior.
Veja os resultados:
A candidata Policial Edjane (Agir) teve o registro indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em 18 de setembro. Ela aparece na pesquisa porque sua candidatura estava apta no momento em que o levantamento foi registrado.
Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Tarcísio também aparece à frente, com 27%, contra 13% de Haddad.
A pesquisa mostra ainda que 72% dos eleitores afirmam que a escolha do candidato é definitiva, enquanto 28% dizem que ainda podem mudar de voto até a eleição, marcada para 4 de outubro. No levantamento anterior, 69% diziam ter o voto definido e 31% afirmavam que poderiam mudar de escolha.
A Quaest mostra também os resultados da pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são mostrados aos eleitores.
Em uma eventual disputa de segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o governador aparece com 49% das intenções de voto, enquanto o petista tem 30%.
A Quaest entrevistou 1.800 pessoas com 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número SP-02456/2026.