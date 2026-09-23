Quaest para o Senado em SP: Derrite, Marina, Tebet e Do Prado lideram

(Agência Câmara/Alesp//Reprodução)
Repórter
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 18h27.
Última atualização em 23 de setembro de 2026 às 18h40.
RESUMO | Guilherme Derrite (PP) tem 16% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. Marina Silva (Rede) aparece com 13%, Simone Tebet (PSB), com 12%, e André do Prado (PL), com 8%.
Guilherme Derrite (PP), Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB) e André do Prado (PL) lideram a disputa pelo Senado em São Paulo, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23.
Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 8 de setembro, Derrite passou de 14% para 16%. Marina oscilou de 14% para 13%, enquanto Tebet manteve 12% e Prado passou de 7% para 8%.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, 79% não souberam citar um candidato e, portanto, estão indecisos.
A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é SP-02456/2026.
Quem lidera a disputa pelo Senado em São Paulo?
Guilherme Derrite (PP), com 16% das intenções de voto.
Quem aparece na sequência?
Marina Silva (Rede) tem 13%, Simone Tebet (PSB), 12%, e André do Prado (PL), 8%.
Quantas vagas estão em disputa?
São Paulo elegerá dois senadores em 2026.
Quantos eleitores estão indecisos?
Na pesquisa estimulada, 24% se declararam indecisos. Na espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 79% não souberam citar um candidato.
Quando a pesquisa foi realizada?
A Quaest ouviu 1.800 pessoas com 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.