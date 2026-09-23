Quaest para o Senado em SP: Derrite, Marina, Tebet e Do Prado lideram

A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é SP-02456/2026.

Quem lidera a disputa pelo Senado em São Paulo?

Guilherme Derrite (PP), com 16% das intenções de voto.

Quem aparece na sequência?

Marina Silva (Rede) tem 13%, Simone Tebet (PSB), 12%, e André do Prado (PL), 8%.

Quantas vagas estão em disputa?

São Paulo elegerá dois senadores em 2026.

Quantos eleitores estão indecisos?

Na pesquisa estimulada, 24% se declararam indecisos. Na espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 79% não souberam citar um candidato.

Quando a pesquisa foi realizada?

A Quaest ouviu 1.800 pessoas com 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.