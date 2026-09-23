Quaest: Benedita lidera disputa ao Senado no Rio; 4 candidatos empatam na 2ª posição

RESUMO ＋ A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra Benedita da Silva (PT) na liderança da disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro, com 15% das intenções de voto na combinação dos votos. Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL) aparecem empatados com 10%, seguidos por Marcelo Crivella (Republicanos), com 7%, e Pedro Paulo (PSD), com 6%. O levantamento também aponta alta indecisão na pesquisa espontânea, com 77% dos eleitores sem candidato definido.

A disputa pelas duas vagas do Senado Federal pelo Rio de Janeiro tem Benedita da Silva (PT) na liderança da média dos votos, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23.

Benedita aparece com 15% das intenções de voto na combinação dos votos para as duas cadeiras em disputa.

Na sequência, aparecem Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL), com 10% cada. Marcelo Crivella (Republicanos) registra 7%, enquanto Pedro Paulo (PSD) tem 6%.

Entre os outros nomes, Monica Benicio (PSOL) aparece com 4%, seguida por Waguinho (Republicanos), com 3%.

Helio Secco (Missão), Michelly Xavier (UP) e Marcos Dias (Podemos) registram 1% cada. Os demais candidatos aparecem com 0%.

Os eleitores indecisos representam 21%, enquanto 21% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer.

Primeiro e segundo votos para senador

Quando considerados separadamente, os votos para a primeira vaga mostram Benedita da Silva na liderança, com 24%. Carlos Jordy aparece com 13%, seguido por Carlos Portinho, com 9%, e Marcelo Crivella, também com 9%.

Para a segunda vaga, Carlos Portinho aparece em primeiro lugar, com 11%. Carlos Jordy e Pedro Paulo registram 7% cada, enquanto Benedita da Silva e Monica Benicio aparecem com 6% cada.

Na disputa pelo segundo voto, 28% dos eleitores ainda estão indecisos e 25% afirmam votar branco, nulo ou não comparecer.

Pesquisa espontânea tem 77% de indecisos

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, 77% dos entrevistados não souberam indicar um nome para o Senado. O índice era de 82% na rodada anterior da Quaest.

Benedita da Silva aparece com 7% das citações espontâneas, seguida por Carlos Jordy e Carlos Portinho, com 3% cada.

Conhecimento, potencial de voto e rejeição

A Quaest também mediu o grau de conhecimento dos candidatos e a relação dos eleitores com cada nome, considerando potencial de voto, percentual de pessoas que não conhecem o candidato e rejeição.

Benedita da Silva aparece com 37% de potencial de voto, 18% de eleitores que não a conhecem e 45% de rejeição. Marcelo Crivella registra 22% de potencial de voto, 13% de desconhecimento e 65% de rejeição.

Entre os candidatos do PL, Carlos Jordy aparece com 20% de potencial de voto, 64% de desconhecimento e 16% de rejeição. Carlos Portinho registra 19% de potencial, 63% de desconhecimento e 18% de rejeição.

Marcelo Crivella apresenta o maior índice de rejeição entre os principais nomes testados pela pesquisa, com 65%.

Em 2026, cada eleitor poderá escolher dois candidatos diferentes para o Senado. A eleição vai renovar 54 das 81 cadeiras da Casa, com a escolha de dois senadores por estado e pelo Distrito Federal.

A pesquisa foi contratada pela Globo e ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro de 2026.

O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04982/2026.