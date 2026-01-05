Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Quando retorna o rodízio de carros em São Paulo? Veja datas

Suspensão acaba nesta sexta-feira, 9. Para os veículos pesados, como caminhões, o controle segue vigente

Medida foi suspensa em dezembro devido ao baixo fluxo de veículos na capital (Getty Images)

Medida foi suspensa em dezembro devido ao baixo fluxo de veículos na capital (Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14h31.

O rodízio que limita a circulação de veículos na cidade de São Paulo conforme a numeração da placa será retomado na próxima segunda-feira, 12

A suspensão da operação entrou em vigor em 22 de dezembro e acaba nesta sexta-feira, 9.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os condutores foram liberados do rodízio devido ao baixo fluxo de veículos na capital durante as festas de fim de ano. 

Caminhões precisam seguir o rodízio? 

Os veículos pesados também estão sujeitos às regras do rodízio. Porém, diferente dos carros, a medida permaneceu em vigor para os condutores de caminhões

O mesmo se aplica para as regras da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF). 

O que é a Operação Horário de Pico?

Conhecida popularmente como "rodízio", a Operação Horário de Pico controla a movimentação de veículos com determinadas placas ao longo da semana. 

Durante o período, as placas correspondentes não podem circular no Anel Viário da capital entre as 7h e 10h e das 17h às 20h. 

Confira as vias afetadas pela operação.
  • Marginal Tietê;
  • Marginal Pinheiros;
  • Avenida dos Bandeirantes;
  • Avenida Afonso D’ Escragnolle Taunay;
  • Complexo Viário Maria Maluf;
  • Avenida Tancredo Neves;
  • Avenida Juntas Provisórias;
  • Viaduto Grande São Paulo;
  • Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo;
  • Avenida Salim Farah Maluf.

Restrição por placa na Operação Horário de Pico

O rodízio municipal é realizado ao longo da semana em São Paulo. 

De segunda a sexta-feira, a restrição é aplicada em veículos conforme o número final da placa. 

Veja a relação divulgada pela Prefeitura da cidade. 
  • Segunda-feira: restrição para veículos com final da placa 1 ou 2; 
  • Terça-feira: restrição para veículos com final da placa 3 ou 4; 
  • Quarta-feira: restrição para veículos com final da placa 5 ou 6; 
  • Quinta-feira: restrição para veículos com final da placa 7 ou 8; 
  • Sexta-feira: restrição para veículos com final da placa 9 ou 0.

Qual a punição para quem desrespeitar o rodízio?

No Código de Trânsito Brasileiro, descumprir as regras do rodízio configura infração média. 

A ação está sujeita a multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Acompanhe tudo sobre:TrânsitoRodízio de veículosSão Paulo capital

Mais de Brasil

Serra de SC registra geada e mínima de 0,9°C nesta segunda-feira

Moraes pede explicações à PF após Bolsonaro reclamar de ar-condicionado

Foco na saúde mental: o que é o Janeiro Branco?

Quando cai o 5º dia útil de janeiro de 2026?

Mais na Exame

ESG

Energia demais? O paradoxo das fontes renováveis no sistema brasileiro

Mundo

Tolerar prisão de Maduro levará a mundo devastador, diz embaixador da Venezuela

Exame IN

Seca de IPOs pode acabar em 2026; retomada não depende só da queda dos juros

Inteligência Artificial

Porque um dos maiores nomes da IA abandonou a Meta ao ganhar um chefe de 28 anos