Quando retorna o rodízio de carros em São Paulo? Veja datas

O rodízio que limita a circulação de veículos na cidade de São Paulo conforme a numeração da placa será retomado na próxima segunda-feira, 12.

A suspensão da operação entrou em vigor em 22 de dezembro e acaba nesta sexta-feira, 9.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os condutores foram liberados do rodízio devido ao baixo fluxo de veículos na capital durante as festas de fim de ano.

Caminhões precisam seguir o rodízio?

Os veículos pesados também estão sujeitos às regras do rodízio. Porém, diferente dos carros, a medida permaneceu em vigor para os condutores de caminhões.

O mesmo se aplica para as regras da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

O que é a Operação Horário de Pico?

Conhecida popularmente como "rodízio", a Operação Horário de Pico controla a movimentação de veículos com determinadas placas ao longo da semana.

Durante o período, as placas correspondentes não podem circular no Anel Viário da capital entre as 7h e 10h e das 17h às 20h.

Confira as vias afetadas pela operação.

Marginal Tietê;

Marginal Pinheiros;

Avenida dos Bandeirantes;

Avenida Afonso D’ Escragnolle Taunay;

Complexo Viário Maria Maluf;

Avenida Tancredo Neves;

Avenida Juntas Provisórias;

Viaduto Grande São Paulo;

Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo;

Avenida Salim Farah Maluf.

Restrição por placa na Operação Horário de Pico

O rodízio municipal é realizado ao longo da semana em São Paulo.

De segunda a sexta-feira, a restrição é aplicada em veículos conforme o número final da placa.

Veja a relação divulgada pela Prefeitura da cidade.

Segunda-feira: restrição para veículos com final da placa 1 ou 2;

restrição para veículos com final da placa 1 ou 2; Terça-feira: restrição para veículos com final da placa 3 ou 4;

restrição para veículos com final da placa 3 ou 4; Quarta-feira: restrição para veículos com final da placa 5 ou 6;

restrição para veículos com final da placa 5 ou 6; Quinta-feira: restrição para veículos com final da placa 7 ou 8;

restrição para veículos com final da placa 7 ou 8; Sexta-feira: restrição para veículos com final da placa 9 ou 0.

Qual a punição para quem desrespeitar o rodízio?

No Código de Trânsito Brasileiro, descumprir as regras do rodízio configura infração média.

A ação está sujeita a multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).