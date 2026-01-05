Quando retorna o rodízio de carros em São Paulo? Veja datas

Medida foi suspensa em dezembro devido ao baixo fluxo de veículos na capital (Getty Images)
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14h31.
O rodízio que limita a circulação de veículos na cidade de São Paulo conforme a numeração da placa será retomado na próxima segunda-feira, 12.
A suspensão da operação entrou em vigor em 22 de dezembro e acaba nesta sexta-feira, 9.
Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os condutores foram liberados do rodízio devido ao baixo fluxo de veículos na capital durante as festas de fim de ano.
Os veículos pesados também estão sujeitos às regras do rodízio. Porém, diferente dos carros, a medida permaneceu em vigor para os condutores de caminhões.
O mesmo se aplica para as regras da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).
Conhecida popularmente como "rodízio", a Operação Horário de Pico controla a movimentação de veículos com determinadas placas ao longo da semana.
Durante o período, as placas correspondentes não podem circular no Anel Viário da capital entre as 7h e 10h e das 17h às 20h.Confira as vias afetadas pela operação.
O rodízio municipal é realizado ao longo da semana em São Paulo.
De segunda a sexta-feira, a restrição é aplicada em veículos conforme o número final da placa.Veja a relação divulgada pela Prefeitura da cidade.
No Código de Trânsito Brasileiro, descumprir as regras do rodízio configura infração média.
A ação está sujeita a multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).