Rodízio de veículos em São Paulo será suspenso no fim do ano; veja datas

A Prefeitura de São Paulo vai suspender o rodízio municipal de veículos entre 22 de dezembro e 9 de janeiro. A medida vale para automóveis de passeio durante o período de festas e férias escolares. A restrição da circulação volta a ser aplicada em 12 de janeiro, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A suspensão ocorre uma vez que o fluxo de veículos costuma diminuir no fim do ano. Com menos carros nas ruas, o impacto do rodízio é menor.

Como funciona o rodízio municipal em São Paulo

Conhecida como Operação Horário de Pico, a regra limita a circulação de carros no Centro Expandido da capital. A restrição vale de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com o final da placa do veículo.

Durante o rodízio, os carros não podem circular em vias estratégicas da cidade. A área abrange, entre outros trechos, as marginais Tietê e Pinheiros, as avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’ Escrivagnolle Taunay, o Complexo Viário Maria Maluf, além das avenidas Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Mesmo com a liberação dos carros de passeio, outras restrições continuam em vigor na capital paulista. Segundo a CET, permanecem ativas:

Rodízio de veículos pesados, como caminhões;

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Essas regras seguem fiscalizadas normalmente durante todo o período.

Multa por descumprimento do rodízio

O motorista que desrespeitar o rodízio quando a regra estiver em vigor comete infração média, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade é de R$ 130,16, além de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A medida integra as ações da prefeitura para organizar o tráfego nos horários de maior movimento da cidade.