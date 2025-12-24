São Paulo ativa 15 novos radares em rodovias estaduais

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) colocou em operação 15 novos radares de fiscalização em rodovias estaduais não concedidas. Os equipamentos passaram a funcionar à meia-noite desta terça-feira, 23, elevando para 560 o número total de radares ativos nessas vias.

A ativação faz parte de um contrato que prevê a instalação de 649 radares ao longo de mais de 12 mil quilômetros da malha rodoviária estadual sob gestão direta do governo paulista.

A definição dos pontos de fiscalização segue critérios técnicos, que incluem histórico de acidentes, registros de excesso de velocidade, características geométricas das vias, trechos críticos e áreas com travessia de animais silvestres.

De acordo com o DER-SP, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Logística e Transportes, o objetivo principal da ampliação é a segurança viária. “A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes”, afirmou Sergio Codelo, presidente do DER-SP.

Os radares previstos no contrato são destinados exclusivamente às rodovias estaduais não concedidas. Nas estradas sob concessão, a responsabilidade pela instalação e operação dos equipamentos cabe às concessionárias, sob supervisão do DER. Os demais dispositivos previstos no edital ainda passam por testes e homologação.

Onde estão os novos radares

Os 15 novos equipamentos foram instalados nos seguintes pontos:

SP-055 , km 150,800, São Sebastião – 40 km/h

SP-334 , km 406,930, Franca – 100 km/h (leves) e 80 km/h (pesados)

SP-031 , km 65,761, Suzano – 40 km/h

SP-122 , km 40,344, Rio Grande da Serra – 40 km/h

SP-228 , km 34,377, Itapecerica da Serra – 40 km/h

SP-312 , km 46,658, Santana de Parnaíba – 40 km/h

SP-354 , km 44,500, Franco da Rocha – 40 km/h

SPA-060/056 , km 3,093, Santa Isabel – 40 km/h

SP-322 , km 461,800, Guaraci – 60 km/h

SP-326 , km 452,390, Colômbia – 60 km/h

SP-345 , km 123,557, Guaíra – 60 km/h

SP-373 , km 151,500, Colina – 100 km/h (leves) e 80 km/h (pesados)

SP-425 , km 118,700, Barretos – 60 km/h

SP-425 , km 145,556, Olímpia – 60 km/h

SP-425, km 157,000, Olímpia – 100 km/h (leves) e 80 km/h (pesados)

A ampliação ocorre às vésperas do período de Natal e Ano-Novo, quando o fluxo nas rodovias paulistas tende a crescer de forma significativa.