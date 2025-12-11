Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

CNH: saiba como funcionará renovação automática para bons motoristas

Medida faz parte de mudanças anunciadas com a CNH do Brasil

Motoristas que não cometerem infrações nos últimos 12 meses terão a CNH renovada automaticamente (Detran/Fotos Públicas)

Motoristas que não cometerem infrações nos últimos 12 meses terão a CNH renovada automaticamente (Detran/Fotos Públicas)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09h34.

O Governo Federal lançou mudanças para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além de tirar a obrigatoriedade de autoescolas para os novos condutores, a medida também promete realizar a renovação automática da habilitação para bons motoristas.

A mudança foi anunciada durante evento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro dos Transportes Renan Filho na última terça-feira, 9. Durante a fala, o ministro deu detalhes sobre a Medida Provisória 1.327/25, que cria a política para bons condutores, além de permitir o uso de CNH digital. 

A MP altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, conhecida como o Código de Trânsito Brasileiro. Com as mudanças, fica estabelecido que motoristas sem multas de trânsito nos últimos 12 meses terão o documento renovado de forma automática.

No Código do Trânsito Brasileiro já existia a criação do Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), que funciona como um cadastro com os nomes dos motoristas que não cometeram infrações no último ano.

Segundo o texto da MP, o motorista incluído nesta lista ficará dispensado de realizar os exames do Departamento de Trânsito (Detran) que antes eram exigidos para renovar a CNH.

Quem será beneficiado com a política de bom condutor?

De acordo com a Medida Provisória assinada pelo presidente Lula, os condutores que não tiverem cometido infrações nos últimos 12 meses terão a CNH renovada automaticamente.

A medida, no entanto, não se aplica a condutores com mais de 70 anos e não poderá ser utilizada para mais de uma renovação para motoristas com mais de 50 anos, de acordo com o documento.

A validade da CNH é de dez anos para motoristas com menos de 50 anos; cinco anos para condutores com idade entre 50 e 69 anos; e de três anos para motoristas com idade igual ou maior que 70 anos.

A nova CNH

O Governo Federal anunciou mudanças para a CNH, que já estão em vigor, além da renovação automática para bons motoristas.

Com a nova CNH, pessoas com mais de 18 anos interessados em obter a carteira de motorista não precisarão mais cursar as aulas obrigatórias em autoescolas ou Centro de Formação de Condutores.

A partir de agora, a carga horário mínima de aulas práticas será de 2 horas. Anteriormente, era de 20 horas-aula.

O candidato poderá realizar essas duas aulas em uma autoescola ou com um instrutor autônomo credenciado ao Detran.

Apesar do novo modelo tirar a obrigatoriedade das aulas em autoescolas, o processo para adquirir o documento segue sendo a aprovação nas provas práticas e teóricas.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Carteira de habilitação (CNH)Governo Lula

Mais de Brasil

Entenda o que muda com o Projeto de Lei Antifacção aprovado no Senado

Mais de 1,5 milhão de imóveis em SP seguem sem energia após forte ventania

Câmara rejeita cassação de Carla Zambelli

Senado aprova PL Antifacção; texto volta à Câmara

Mais na Exame

Mercados

Para esse analista, risco da IA estraga festa dos juros mais baixos

Carreira

Tendências de RH para 2026: pesquisa revela 'reengenharia silenciosa' no setor

Pop

Percy Jackson: série vai ter 3ª temporada?

Ciência

3I/ATLAS: como o cometa interestelar deixou cientistas em alerta